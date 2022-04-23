Чехия готова заменить Россию в Совете ООН по правам человека
Власти Чехии уже подали свою кандидатуру в ООН, чтобы заметить РФ в Совете ООН по правам человека
Об этом сообщает чешское издание Denik.cz.
"Чехия хочет заменить Россию в совете, мы только что подали кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом для чешского правительства", - сообщили в МИД.
Отметим, что 7 апреля 24 государства проголосовали против приостановки членства РФ в Совете ООН по правам человека. Это максимальный уровень наказания в Совете по правам человека, потому что исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, обладающих членами Совета.
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