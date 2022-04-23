Чехия готова заменить Россию в Совете ООН по правам человека

Об этом сообщает чешское издание Denik.cz.



"Чехия хочет заменить Россию в совете, мы только что подали кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом для чешского правительства", - сообщили в МИД.



Отметим, что 7 апреля 24 государства проголосовали против приостановки членства РФ в Совете ООН по правам человека. Это максимальный уровень наказания в Совете по правам человека, потому что исключить государство невозможно. Однако в результате этого РФ была лишена всех процедурных прав, обладающих членами Совета.

Главы сенатов Чехии и Польши обратились в парламенты стран ЕС, НАТО и другие демократические страны с призывом срочно предоставить Украине тяжелое оружие