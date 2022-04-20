Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.



К своему сообщению украинский дипломат подключил скрин обращения, подписанного польским и чешским чиновниками.



В обращении говорится: "После посещения Бучи, Ирпеня и Бородянки спикеры убеждены, что преступления российских оккупантов в Украине – это геноцид (...)

Война вступает в решающую фазу и без ускорения поставки тяжелой военной техники мы подвергаем Украину риску проиграть российской империи, а сами будем наблюдать за медленной агонией борющейся страны, как Давид с Голиафом (...).



Как учит нас история, уступки агрессорам или политика умиротворения – это путь в ад, который лишь обостряет конфликт, вместо того чтобы довести его до завершения".



Руководители польского и чешского сенатов подчеркнули, что из-за безумия российского диктатора никто не может быть уверен, что бои на Днепре не переместятся на Вислу, Сену, Рейн или еще дальше.



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