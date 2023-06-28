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OPINION

Чего боится Орбан?

Алексей Копытько
28 июня, 2023 среда
16:05
Мнение

Заявления Орбана выглядят странными для просто упоротого союзника Путина

Это нечто большее.

Они выглядят очень органичными для человека, который боится разоблачения. Например, разоблачения в пособничестве военному преступнику, в пособничестве военной агрессии.

Эпизод с концентрацией венгерских войск в феврале/марте 2022 г. уже немного освещался в наших СМИ. Аргумент, что это не была ударная группировка, не работает. Контингент для проведения "операции по защите гражданского населения" не обязательно должен обладать всеми признаками ударной группировки.

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Кто знает, может, подробное расследование этого сюжета Орбан рассматривает как риск для себя? А расследование точно будет, когда Россия потерпит поражение.

Кто знает, что расскажут российские военные преступники, чтобы облегчить свою участь? Если гипотеза неверна, поведение Орбана выглядит неумным. Даже если почвы для шантажа нет, то по совокупности деяний Орбана гораздо легче поверить, что она есть. По мере накопления деяний вера превращается в уверенность.

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Об авторе. Алексей Копытько, советник министра обороны Украины

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