Частные армии и региональные элиты – это существенный фактор внутренних разладов, которые могут начаться в РФ, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что частные армии Пригожина и Кадырова идут к тому, чтобы как-то уже бороться за власть, если они сейчас подвигают регулярную армию на второй план
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Каждый регион в РФ должен был сформировать свое военное подразделение и местные предприниматели должны финансировать эту инициативу Путина, собственно это уже одна из линий раскола РФ. Вот как раз частные армии Пригожина и Кадырова идут к тому, чтобы каким-то образом уже бороться за власть," если они сейчас подвигают регулярную армию на второй план. Частные армии и региональные элиты, имея под собой военные структуры, действительно являются существенным фактором внутренних разладов, которые могут начаться в РФ. А мы должны поддерживать эти тренды", - прокомментировал военный эксперт.
Сергей Згурец рассказал, что, по информации Института изучения войны, известно, что Пригожин пытается создать или создает мощный собственный телеграм-канал в дополнение тех каналов, которые вели войну против Шойгу и частично пытались ударить по Лаврову.
"И это признак того, что эти группировки уже создают медийные ресурсы, которые направлены на проблемы внутри страны. То есть это становится катализаторами новых противоречий , что достаточно показательно, а также демонстрирует полное непонимание того, что происходит на фронте и в самой РФ" , - отметил Згурец.
- 2 октября в отчете Института изучения войны (ISW) отметили, что чеченский лидер Рамзан Кадыров и бизнесмен, владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин подвергли критике военное командование РФ после освобождения украинскими воинами Лимана в Донецкой области.
- 5 октября в ISW объяснили, почему Путин не решился наказать Кадырова и Пригожина за критику минобороны РФ, поскольку боится потерять их поддержку
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