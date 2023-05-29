Чалый назвал варианты реальных гарантий безопасности для Украины, среди них – ракетная программа
Украина может получить только три реальные гарантии безопасности – это вступление в НАТО, оборонное соглашение с ядерным государством и ракетная программа
Об этом в эфире Еспресо заявил дипломат Валерий Чалый.
"Я не хочу, чтобы мы оказались у разбитого корыта, если мы не получим сразу зонтик НАТО и при этом не будем иметь никакого оружия сдерживания. В течение нескольких лет, когда мы будем деоккупировать территорию, надо ставить вопрос ребром: или мы часть коллективной безопасности (при этом Россия не решится сделать какие-либо шаги против всего НАТО), или, если это не реалистично, то нужно либо двустороннее соглашение с ядерным государством, либо придется поднимать все свои возможности, чтобы делать ракеты, которые достигают Москвы и центров принятия решений", - сказал он.
Дипломат считает, что на первом этапе это должны быть ракеты до 1000 км и их должно быть тысячи, а затем до 5500 км.
"Нас могут успокаивать так называемыми гарантиями безопасности, но на саммит НАТО не готовится ни одна из них. Не рассматривается ни сейчас, ни в перспективе. Если мы посреди переговоров не скажем: или покажите, что будет сдерживать РФ и как это решается. Если нет, все силы и возможности направить на производство ракетоносителей, а дальше время покажет", - подытожил Чалый.
- Франция готова заключить с Украиной соглашение, направленное на предоставление ей гарантий безопасности , которые помогут ей защитить себя в долгосрочной перспективе.
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