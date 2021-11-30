Бутусов об отсутствии действий по отношению к участникам возможного госпереворота: СБУ сливает Зеленского или это фейк, чтобы дискредитировать протест 1 декабря

Об этом он заявил в эфире программы "Итоги с Анной Валевской" на Еспресо.TV.



"Для меня это загадка, происходящая с государственным переворотом, я не могу вообще сам понять. Президент заявил, уголовное дело не возбуждалось. Его возбудили только через два дня после заявления президента", - сказал Бутусов.



Журналист считает, что у Зеленского была неофициальная информация от неопределенных источников, о которых даже не знала СБУ.



Читайте также: "Защити Украину - останови переворот": граждан приглашают на вече 1 декабря на Майдане Незалежности



"Служба безопасности возбудила дело, то есть нашла основание, чтобы говорить о том, что какие-то мятежники, возможно, Ахметов, действительно готовят госпереворот. Но за все это время ни один мятежник не задержан, никаких мер безопасности не принимается", - заявил он.



По его мнению, так могло случиться только при двух вариантах.



"Возникает два вопроса: или у нас очень непрофессионально, некомпетентно работает СБУ во главе с бизнес-партнером президента Иваном Бакановым и сознательно сливает президента Зеленского и не хочет задерживать мятежников или играет на их стороне. Или все, что сказано о мятеже – это просто фейк, вымысел, для того, чтобы подорвать доверие и дискредитировать протестную акцию, назначенную на 1 декабря", - подытожил Бутусов.

Напомним, президент Владимир Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот и обсуждается участие Рината Ахметова.

Ринат Ахметов прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о причастности к возможному госперевороту, назвав это "сплошной ложью".

Журналист BuzzFeedNews назвал лиц , причастных к организации госпереворота, запись разговора которых якобы имеет ОПУ. Среди них офицер ФСБ – Василий Лаптев, трое украинских "перебежчиков" – Алексей Васильев, Василий Грицак и Эдуард Федосов.

Позже правоохранители открыли уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что за попыткой государственного переворота в Украине стоит Российская Федерация .

Глава фракции СН в Раде Давид Арахамия заявил, что 1 декабря полиция заблокирует входы и подъезды к Верховной Раде. Депутатам и журналистам правоохранители сделают коридор в парламент.