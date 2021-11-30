"Защити Украину - останови переворот": граждан приглашают на вече 1 декабря на Майдане Незалежности

Об этом сообщается на Facebook-странице организаторов акции.



"1 декабря Ты, как гражданин Украины, должен взять ответственность за государство на себя, чтобы защитить свои права, свободы и Конституцию. Это мирная, законная акция. Мы осознаем риски и призываем всех быть ответственными. Воля украинцев сломает планы Москвы, олигархов и их марионеток на Банковой."Слуга" подчинится воле народа, или уйдет. До встречи на Майдане!" - говорится в анонсе мероприятия.



Активисты в частности обвиняют власть в бездействии угрозы со стороны РФ и коррупции.



"Вместо того чтобы спасать страну и консолидировать нацию для борьбы с внутренними и внешними угрозами, власти провоцируют гражданское общество на конфликт", - отмечают организаторы.



В то же время, соучредитель партии "Демократический топор" Юрий Гудыменко отметил, что акцию будут проводить на Майдане, а не под ОПУ, чтобы собрать больше людей.



"Решили перенести начало акции на Майдан, где может собраться больше людей и лучше слышать звук. Одевайтесь тепло. Над Украиной холодный ветер. Возможны осадки и экскурсии на Банковую", – написал Гудыменко.

В пятницу 26 ноября президент Владимир Зеленский заявил , что получил информацию от разведки Украины о том, что 1 декабря против него готовят государственный переворот.

Вчера 29 ноября СБУ открыла уголовное производство по факту подготовки захвата государственной власти в Украине.