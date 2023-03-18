Об этом сказал экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер в эфире Эспрессо.

Он считает, что если РФ не сможет достичь прогресса, то будет расширять конфликт гибридным способом и, возможно, постараются подорвать подводную связь между Старым и Новым мирами.

"Международная коммуникация транспортная - это позвоночник реально международной экономики и политики. Поэтому было бы логично во времена повышенной конфронтации, чтобы Россия также пыталась повредить такие кабели. Конечно, там же нырять непросто, там нужен глубоководный аппарат. Несколько км Балтийского моря, речь шла м или 100-130 м, в Атлантическом океане - несколько км. В технологическом плане это гораздо сложнее. Но я говорил раньше, возможно, так перерезать трансатлантические коммуникации - это часть какого-то военного плана времени потенциальной военной конфронтации с Западом", - пояснил Марк Войджер.