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Будут логичными попытки РФ повредить международную транспортную коммуникацию, - эксперт Войджер

18 мартa, 2023 суббота
19:49
Мир

Международные транспортные каналы являются позвоночником политики и экономики, поэтому попытки РФ повредить их будут логичными

Об этом сказал экс-советник бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Марк Войджер в эфире Эспрессо.

Он считает, что если РФ не сможет достичь прогресса, то будет расширять конфликт гибридным способом и, возможно, постараются подорвать подводную связь между Старым и Новым мирами.

"Международная коммуникация транспортная - это позвоночник реально международной экономики и политики. Поэтому было бы логично во времена повышенной конфронтации, чтобы Россия также пыталась повредить такие кабели. Конечно, там же нырять непросто, там нужен глубоководный аппарат. Несколько км Балтийского моря, речь шла м или 100-130 м, в Атлантическом океане - несколько км. В технологическом плане это гораздо сложнее. Но я говорил раньше, возможно, так перерезать трансатлантические коммуникации - это часть какого-то военного плана времени потенциальной военной конфронтации с Западом", - пояснил Марк Войджер.

  • 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на "высшем уровне" и вызвали посла России в Вашингтон.
  • Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента с ущербом американского дрона MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
  • 16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник.
  • Впоследствии координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что преследование российским пилотом американского беспилотника было сознательным и агрессивным действием .
  • Позже журналисты CNN утвердили , что Соединенные Штаты анализируют, насколько целесообразно продолжать операции над Черным морем после уничтожения российским истребителем одного из них 14 марта.
  • 17 марта в акваторию Черного моря вошел американский беспилотник RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10.
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