"Будет очень жарко": в Минобороны рассказали о "прогнозе погоды" в Крыму

Об этом Минобороны написало в твиттер.

"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", — говорится в сообщении.

Напомним, на юге украинская авиация нанесла 13 ударов по логистике россиян, уничтожено более сотни оккупантов