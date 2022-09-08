"Будет очень жарко": в Минобороны рассказали о "прогнозе погоды" в Крыму
В Министерстве обороны Украины прогнозируют "жаркую погоду" в Крыму и намекают оккупантам убираться с полуострова, иначе придется готовиться "к заплыву"
Об этом Минобороны написало в твиттер.
"Синоптики говорят, что в Крыму будет очень жарко. Пора российским захватчикам готовиться к заплыву. Чтобы доплыть до Сочи или Ейска, нужно много сил. Кстати, в Книгу рекордов Гиннеса может быть включен новый рекорд по самому длинному плаванию в открытой воде", — говорится в сообщении.
- Напомним, на юге украинская авиация нанесла 13 ударов по логистике россиян, уничтожено более сотни оккупантов
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