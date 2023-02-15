Об этом в ежедневном своде пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 9 февраля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения Омского завода транспортного машиностроения призвал увеличить производство танков в России.

Это произошло после нескольких публичных комментариев российского диктатора Владимира Путина, призвавшего оборонную промышленность лучше поддерживать "специальную военную операцию", как в РФ называют войну против Украины.

В частности, во время видеоконференции 12 января российский президент заявил вице-премьеру Денису Мантурову, который отвечает за оборонную промышленность, что он клеит дурака и сделал один из самых резких публичных выпадов после вторжения в Украину.

"Высокопоставленные российские лидеры, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критическим недостатком, усугубленным стратегическим и оперативным просчетом в ходе вторжения в Украину. Производство почти наверняка не отвечает требованиям минобороны РФ по ресурсам для кампании в Украине и возобновлению ее долгосрочных оборонных нужд", - пришли к выводу в разведке Британии.