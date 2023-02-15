Британская разведка оценила способность промышленности РФ удовлетворить требования Путина и Медведева по оружию
Российская оборонная промышленность не способна производить необходимое для ведения войны против Украины количество оружия
Об этом в ежедневном своде пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 9 февраля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения Омского завода транспортного машиностроения призвал увеличить производство танков в России.
Это произошло после нескольких публичных комментариев российского диктатора Владимира Путина, призвавшего оборонную промышленность лучше поддерживать "специальную военную операцию", как в РФ называют войну против Украины.
В частности, во время видеоконференции 12 января российский президент заявил вице-премьеру Денису Мантурову, который отвечает за оборонную промышленность, что он клеит дурака и сделал один из самых резких публичных выпадов после вторжения в Украину.
"Высокопоставленные российские лидеры, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критическим недостатком, усугубленным стратегическим и оперативным просчетом в ходе вторжения в Украину. Производство почти наверняка не отвечает требованиям минобороны РФ по ресурсам для кампании в Украине и возобновлению ее долгосрочных оборонных нужд", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 9 февраля Дмитрий Медведев заявил , что в ответ на поставки западных танков Украине Россия выработает и модифицирует тысячи своих.
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