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Британская разведка оценила способность промышленности РФ удовлетворить требования Путина и Медведева по оружию

15 февраля, 2023 среда
09:13
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Российская оборонная промышленность не способна производить необходимое для ведения войны против Украины количество оружия

Об этом в ежедневном своде пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 9 февраля заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев во время посещения Омского завода транспортного машиностроения призвал увеличить производство танков в России.

Это произошло после нескольких публичных комментариев российского диктатора Владимира Путина, призвавшего оборонную промышленность лучше поддерживать "специальную военную операцию", как в РФ называют войну против Украины.

В частности, во время видеоконференции 12 января российский президент заявил вице-премьеру Денису Мантурову, который отвечает за оборонную промышленность, что он клеит дурака и сделал один из самых резких публичных выпадов после вторжения в Украину.

"Высокопоставленные российские лидеры, вероятно, осознают, что военно-промышленное производство государства становится критическим недостатком, усугубленным стратегическим и оперативным просчетом в ходе вторжения в Украину. Производство почти наверняка не отвечает требованиям минобороны РФ по ресурсам для кампании в Украине и возобновлению ее долгосрочных оборонных нужд", - пришли к выводу в разведке Британии.

  • 9 февраля Дмитрий Медведев заявил , что в ответ на поставки западных танков Украине Россия выработает и модифицирует тысячи своих.

 
Дмитрий Медведев
оружие
Владимир Путин
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