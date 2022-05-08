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Главная Мир Британия предоставит Украине $1,6 млрд военной поддержки – The Guardian

Британия предоставит Украине $1,6 млрд военной поддержки – The Guardian

8 мая, 2022 воскресенье
06:29
Мир Борис Джонсон

7 мая Великобритания заявила, что предоставит Украине еще 1,6 миллиарда долларов военной поддержки и помощи. В частности, контрбатарейные радиолокационные системы, оборудование для глушения GPS и приборы ночного видения

Об этом информируют на сайте The Guardian, со ссылкой на заявление премьера Британии Бориса Джонсона.

Помощь Украине почти вдвое превышает предыдущие обязательства Великобритании.

Финансирование поступит из резервов Великобритании после согласования с Минфином. 300 млн фунтов на военное снаряжение уже согласовано Борисом Джонсоном.

Помощь включает в себя контрбатарейные радиолокационные системы для нацеливания на артиллерию, оборудование для глушения GPS и приборы ночного видения.

Известно, что это самый высокий уровень военных расходов Британии со времен войн в Ираке и Афганистане. Борис Джонсон считает, что эта война угрожает всей Европе.

"Жестокое нападение Путина не только вызывает невыразимые разрушения в Украине, он также угрожает миру и безопасности во всей Европе.

Великобритания была первой страной, признавшей масштаб угрозы и направив оружие, чтобы помочь украинцам защититься. Мы будем поддерживать эти усилия, работая с нашими союзниками, чтобы гарантировать, что Украина сможет продолжать отражать российское вторжение и выжить как свободная и демократическая страна», – сказал Джонсон.

Финансирование обнародовали перед встречей G7. Лидеры обсудят дополнительную помощь Украине. К тому же, премьер Британии должен встретиться с компаниями из оружия, чтобы попросить об увеличении производства.

Также президент США Джо Байден пообещал военную помощь Украине. Следующий транш американского оборудования будет включать в себя артиллерийские снаряды, контрартиллерийские радары и радиоэлектронное оборудование.

  • Напомним, сегодня, 8 мая, президент Украины Владимир Зеленский присутствует на виртуальной встрече лидеров G7, во время которой будет идти речь о нападении России на Украину.
  • Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины на следующий, после встречи с Зеленским, дня - 9 мая. Лэнд-лиз упростит процесс предоставления военной помощи Украине.
  • Разъяснение по ленд-лизу сделал военный эксперт Михаил Жирохов.

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Борис Джонсон
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