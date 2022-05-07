Владимир Зеленский 8 мая примет участие в виртуальной встрече лидеров G7, - пресс-секретарь Белого дома Псаки
Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на виртуальной встрече лидеров G7, во время которой будет идти речь о нападении России на Украину
Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."В воскресенье утром президент (Байден, – ред.) примет участие в виртуальной встрече лидеров G7 под председательством канцлера Германии Шольца. К лидерам присоединится президент Украины Зеленский. Они обсудят последние события в войне России против Украины, глобальные последствия войны Путина, демонстрируя поддержку Украины и будущего Украины, а также продемонстрируют сохранение единства Большой семерки и наш коллективный ответ, в частности, наращивание наших беспрецедентных санкций, чтобы наложить серьезные расходы на войну Путина", – говорится в сообщении.
По ее словам, дату встречи выбрали не просто так.
"Я думаю, не следует забывать… когда состоится эта встреча Большой семерки, то есть за день до Дня Победы в России, которую, безусловно, спроектировал президент Путин, желая отметить этот день как день победы над Украиной. Конечно, это не так. Хотя он ожидал, что пройдет маршем по улицам Киева, этого явно не произойдет", – сказала Псаки.
- Напомним, Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины на следующий, после встречи с Зеленским, дня - 9 мая. Лэнд-лиз упростит процесс предоставления военной помощи Украине.
- Разъяснение по ленд-лизу сделал военный эксперт Михаил Жирохов.
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