Бойцы легиона "Свобода России" сбили антидроновым ружьем российский беспилотник "Орлан-10"
Российский беспилотник "Орлан-10" был сбит антидроновым ружьем KVSG-6 Kvertus
Об этом сообщают бойцы легиона "Свобода России" в фейсбуке.
Как сообщается, сегодня, 22 августа, бойцы легиона "Свобода России" сбили антидроновым ружьем российский беспилотник "Орлан-10".
Также сообщается, что российский беспилотник был сбит антидроновым ружьем KVSG-6 Kvertus. Стоимость одного "Орлана-10" около $80-120 тыс., в зависимости от комплектации.
- В Вооруженных Силах Украины появился легион "Свобода России". В него принимают добровольцев из числа бывших российских военных.
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