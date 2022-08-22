Об этом сообщают бойцы легиона "Свобода России" в фейсбуке.

Как сообщается, сегодня, 22 августа, бойцы легиона "Свобода России" сбили антидроновым ружьем российский беспилотник "Орлан-10".

"Мы, легион "Свобода России", выполняя свои задачи, приземлили очередной хваленый "Орлан". В начале мы освободим братскую Украину от рашистской нечисти, а потом и свою Родину от путинского режима. До встречи!" - пишут бойцы легиона "Свобода России".

Также сообщается, что российский беспилотник был сбит антидроновым ружьем KVSG-6 Kvertus. Стоимость одного "Орлана-10" около $80-120 тыс., в зависимости от комплектации.