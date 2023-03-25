Об этом Денис Шмыгаль сообщил в телеграме.

Отмечается, что правительство в 2023 году планирует ряд реформ по приватизации и управлению государственным имуществом:

Передать большинство государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества.

После анализа их деятельности либо приватизировать, либо предоставить им новый уровень управления по стандартам ОЭСР.

Возобновить "Большую приватизацию" для стимулирования инвестиций и ускорить ликвидацию несостоятельных предприятий. В частности, обновить перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.

Разработать стратегию управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц.

Оптимизировать структуру Фонда государственного имущества Украины.

"Наша стратегия - это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях", - подчеркнул Денис Шмигаль.