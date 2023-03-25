Большинство госпредприятий перейдут в Фонд государственного имущества, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что большинство госпредприятий в 2023 году перейдут в Фонд государственного имущества, после чего они могут быть приватизированы
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в телеграме.
Отмечается, что правительство в 2023 году планирует ряд реформ по приватизации и управлению государственным имуществом:
- Передать большинство государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества.
- После анализа их деятельности либо приватизировать, либо предоставить им новый уровень управления по стандартам ОЭСР.
- Возобновить "Большую приватизацию" для стимулирования инвестиций и ускорить ликвидацию несостоятельных предприятий. В частности, обновить перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации.
- Разработать стратегию управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц.
- Оптимизировать структуру Фонда государственного имущества Украины.
"Наша стратегия - это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях", - подчеркнул Денис Шмигаль.
- Напомним, на заседании 24 марта Кабинет Министров Украины принял изменения в межправительственное соглашение Украины и Молдовы, что будет способствовать увеличению потенциала дунайских портов.
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