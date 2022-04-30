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Беларусь обвинила Литву в "тайном строительстве ядерных могильников"

30 апреля, 2022 суббота
02:45
Мир

В Минске говорят, что Литва будто бы "тайно строит ядерные могильники" на короне с Беларусью

Такое заявление сделал спикер белорусского МИД Анатолий Глаз.

"В последнее время на площадке Игналинской АЭС в промышленную эксплуатацию введены три новых установки – промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива, комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-1 и комплекс по извлечению твердых радиоактивных отходов МИ-2, МИ-3. При этом все эти работы проводятся тайно, с игнорированием требований основных документов в этой сфере. Это не шутка. Например, литовская сторона, вопреки базовым нормам такой авторитетной международной организации как МАГАТЭ, уже более 15 лет просто не допускает на площадку Игналинской АЭС ключевые миссии Агентства", - сказал Глаз. .

Он добавил, что строительство ядерных могильников "непосредственно у границы Республики Беларусь, длительное хранение облученного ядерного топлива на площадке без контайнмента не могут не вызвать у нас закономерных опасений".

Добавим, что построенную во времена СССР на северо-востоке Литвы Игналинскую АЭС была остановлена ​​в конце 2009 года. Полный демонтаж станции должен быть завершен в 2038 году.

  • Напомним, СБУ задержали российских военных, пытавшихся захватить Южноукраинскую АЭС
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