Пытались захватить Южноукраинскую АЭС: СБУ задержала российских военных и помощницу главарей "ДНР"

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.



Задержанные скрывались в заброшенных строениях вблизи Вознесенска. Они входили в состав группировки, участвовавшей в попытках захватить Южноукраинскую АЭС.



"В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей", - говорится в сообщении.



Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева российское хранилище с противотанковым вооружением.



В Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали приспешницу главарей "ДНР", которая отвечала за освещение их деятельности в медиа, а также за информационное сопровождение деятельности террористов.



Отмечается, что она присоединилась к незаконным вооруженным формированиям в 2016 году. Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой сюжетов для российской пропаганды.



Известно, что, после ликвидации главаря террористов Захарченко, она покинула ряды боевиков и долго скрывалась.

Напомним, главный военный прокурор Украины в 2019-2020 гг. Виктор Чумак считает, что россияне не смогут постоянно атаковать украинские позиции на Востоке и Юге Украины в течение длительного времени, поэтому перелом войны может произойти в начале мая.