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Пытались захватить Южноукраинскую АЭС: СБУ задержала российских военных и помощницу главарей "ДНР"

29 апреля, 2022 пятница
16:26
война с Россией

Задержаны российские военные, которые пытались захватить Южноукраинскую АЭС, и бывшая помощница главаря "ДНР" Захарченко

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Задержанные скрывались в заброшенных строениях вблизи Вознесенска. Они входили в состав группировки, участвовавшей в попытках захватить Южноукраинскую АЭС.

"В составе минометных расчетов оккупанты производили обстрелы региона, в том числе мест компактного проживания мирных жителей", - говорится в сообщении.

Кроме того, СБУ обнаружила вблизи Николаева российское хранилище с противотанковым вооружением.

В Днепропетровской области сотрудники СБУ задержали приспешницу главарей "ДНР", которая отвечала за освещение их деятельности в медиа, а также за информационное сопровождение деятельности террористов.

Отмечается, что она присоединилась к незаконным вооруженным формированиям в 2016 году. Там занималась популяризацией группировок боевиков и подготовкой сюжетов для российской пропаганды.

Известно, что, после ликвидации главаря террористов Захарченко, она покинула ряды боевиков и долго скрывалась.

  • Напомним, главный военный прокурор Украины в 2019-2020 гг. Виктор Чумак считает, что россияне не смогут постоянно атаковать украинские позиции на Востоке и Юге Украины в течение длительного времени, поэтому перелом войны может произойти в начале мая.
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СБУ
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