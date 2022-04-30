Байден об убитом россиянами американском солдате: "Это очень грустно. Он оставил маленького ребенка"

Об этом пишет CNN.



Ребекка Кабрера, мать американского гражданина, погибшего в начале этой недели в борьбе с оккупантами бок о бок с украинцами, сказала, что ее сын имеет "высокую моральную ценность" и "хотел поступать правильно", поэтому он решил присоединиться к украинцам в их борьба против российского вторжения.



Он заставил всех нас гордиться тем, что он делал то, что в его сердце было правильным, и знаете, все, с кем он сталкивался в своей жизни, говорили, что они гордятся тем, что служат рядом с ним, быть частью его жизни. , и просто все помнят, кто он был, он был героем, и он поступал правильно" – сказал Кабрера



Кабрера разговаривала со своим сыном Вилли Джозефом Канселем в прошлый четверг, прежде чем его убили в понедельник.



В пятницу Байден выразил обеспокоенность новостью о смерти американца, сказав, что "это очень грустно. Он оставил маленького ребенка".



22-летний юноша работал в частной военной компании. Компания отправила его в Украину, и ему платили, пока он там воевал, рассказала CNN мать Канселя.



Кансел, бывший морской пехотинец США, по словам его матери, устроился работать в частную военную компанию как дополнение к своей полной работе офицером исправительных органов в Теннесси незадолго до начала войны в Украине в конце февраля. Когда началась война, компания искала подрядчиков для борьбы в Украине, и он согласился уйти.



Сегодня пресс-секретарь Белого дома предостерегла американцев от того, чтобы те ездили в Украину, чтобы взять в руки оружие, заявив, что администрация поощряет американцев искать другие способы помощи.

Напомним, США начали дополнительную подготовку украинских военных в Германии