"Барселона" – "Шахтер" 2:1: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Кратко

"Шахтер" неудачно начал матч против "Барселоны" и ушел на перерыв уступая с разницой в два мяча.

На 28-й минуте команду Хави вывел вперед Ферран Торрес. Еще через 8 минут преимущество каталонцев увеличил Фермин Лопес.

"Шахтер" сократил отставание на 62-й минуте усилиями Георгия Судакова, однако спастись от поражения не смог.

Чемпионы Украины проиграли "Барселоне" в первом матче боснийца Марино Пушича в должности главного тренера со счетом 1:2.