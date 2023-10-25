"Барселона" – "Шахтер" 2:1: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Лига чемпионов
3-й тур
Группа H
"Барселона" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1
Голы: Торрес, 28, Фермин Лопес, 36 – Судаков, 62
Кратко
"Шахтер" неудачно начал матч против "Барселоны" и ушел на перерыв уступая с разницой в два мяча.
На 28-й минуте команду Хави вывел вперед Ферран Торрес. Еще через 8 минут преимущество каталонцев увеличил Фермин Лопес.
"Шахтер" сократил отставание на 62-й минуте усилиями Георгия Судакова, однако спастись от поражения не смог.
Чемпионы Украины проиграли "Барселоне" в первом матче боснийца Марино Пушича в должности главного тренера со счетом 1:2.
Лига чемпионов
3-й тур
Группа H
"Барселона" (Испания) – "Шахтер" (Украина) 2:1
Голы: Торрес, 28, Фермин Лопес, 36 – Судаков, 62
Финальный свисток. "Шахтер" проиграл "Барселоне" со счетом 1:2
Фото: Getty Images
89' Араухо пробил со штрафного выше ворот
Фото: Getty Images