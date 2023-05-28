Азербайджан отмечает день независимости
28 мая Азербайджан отмечает День независимости
Об этом сообщил в посол в Азербайджане Владислав Каневский.
"Приветствую дружественный Азербайджан с Днем независимости! Именно в этот день, ровно 105 лет назад, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика", - говорится в сообщении.
Он отметил, что это событие является одной из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, ознаменовавшей единство страны и создание первой демократической республики на мусульманском Востоке.
В сообщении добавляется, что Азербайджанская Демократическая Республика заложила основы многих передовых практик того времени, установила дипломатические отношения с некоторыми странами, в частности с Украиной.
"Современный Азербайджан приумножил успехи своих предков и благодаря успешной внутренней и внешней политике развивает и укрепляет свои позиции на международной арене. Пользуясь этим случаем, желаю дружественному азербайджнскому народу мира, согласия и процветания!", - написал Каневский.
- 27 мая стало известно, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня, где возможно подписание мирного соглашения.
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