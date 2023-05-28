Азербайджан отмечает день независимости

Об этом сообщил в посол в Азербайджане Владислав Каневский.

"Приветствую дружественный Азербайджан с Днем независимости! Именно в этот день, ровно 105 лет назад, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика", - говорится в сообщении.

Он отметил, что это событие является одной из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, ознаменовавшей единство страны и создание первой демократической республики на мусульманском Востоке.

В сообщении добавляется, что Азербайджанская Демократическая Республика заложила основы многих передовых практик того времени, установила дипломатические отношения с некоторыми странами, в частности с Украиной.

"Современный Азербайджан приумножил успехи своих предков и благодаря успешной внутренней и внешней политике развивает и укрепляет свои позиции на международной арене. Пользуясь этим случаем, желаю дружественному азербайджнскому народу мира, согласия и процветания!", - написал Каневский.