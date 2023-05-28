Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Азербайджан отмечает день независимости

Азербайджан отмечает день независимости

28 мая, 2023 воскресенье
15:45
Мир Азербайджан

28 мая Азербайджан отмечает День независимости

Об этом сообщил в посол в Азербайджане Владислав Каневский.

"Приветствую дружественный Азербайджан с Днем независимости! Именно в этот день, ровно 105 лет назад, была провозглашена Азербайджанская Демократическая Республика", - говорится в сообщении.

Он отметил, что это событие является одной из самых ярких страниц в истории азербайджанского народа, ознаменовавшей единство страны и создание первой демократической республики на мусульманском Востоке.

В сообщении добавляется, что Азербайджанская Демократическая Республика заложила основы многих передовых практик того времени, установила дипломатические отношения с некоторыми странами, в частности с Украиной.

"Современный Азербайджан приумножил успехи своих предков и благодаря успешной внутренней и внешней политике развивает и укрепляет свои позиции на международной арене. Пользуясь этим случаем, желаю дружественному азербайджнскому народу мира, согласия и процветания!", - написал Каневский.

  • 27 мая стало известно, что переговоры между Арменией и Азербайджаном продолжатся на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня, где возможно подписание мирного соглашения.
Читайте также:
китайський авіаносець "Шаньдун"
27 мая, 2023 суббота
Китайский авианосец прошел через Тайваньский пролив в сопровождении двух кораблей
28 мая, 2023 воскресенье
"Мы еще не начинали": посол РФ в Британии предупредил, что эскалация в Украине может достичь невиданного до сих пор уровня
Петро Черник
26 мая, 2023 пятница
Если ракета-перехватчик ударит по ядерному оружию, ядерного взрыва не будет, - военный эксперт Черник
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.66
  • EUR
    Покупка 40.04
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
28 мая
17:17
"Динамо" во второй раз в истории осталось без медалей в УПЛ
17:02
УПЛ: "Шахтер" играет с "Днепром-1", результаты и расписание других матчей 29-го тура
16:57
"Шахтер" победил "Днепр-1" и стал чемпионом Украины по футболу
16:57
Эксклюзив
В Софии Киевской открыли выставку грузинских художников
16:54
Заместитель командира погибшего на блокпосту нацгвардейца Бондаренко: виновник был пьян, его следует наказать
16:05
OPINION
Важно вернуть в украинские святыни украинский мир
15:59
В Одессе владелец домашней нарколаборатории попался на игрушечном оружии
В Одессе владелец домашней нарколаборатории попался на игрушечном оружии
15:40
В ЮАР проведут расследование по обвинению посла США в поставке оружия России
15:30
Эксклюзив
Вполне вероятно, что уже сегодня в полночь мы узнаем имя нового президента Турции, - корреспондент Укринформа Будник
15:29
Зеленский предлагает наложить на Иран 50-летние санкции
15:08
Дмитрий Медведев
Медведев угрожает заказным убийством американскому сенатору
14:21
В Тальном на Черкасчине сотни людей провели в последний путь нацгвардейца Вадима Бондаренко, сбитого на КПП при въезде в Киев
14:02
OPINION
Украина как моральный компас Запада
13:58
Пассажирский самолет производства Китая совершил первый коммерческий авиарейс.
13:55
Олимпийская медалистка принесла Украине второе золото Кубка мира по гребле на каноэ
13:14
Эксклюзив
Россияне в Мариуполе пытаются взыскать годовые "долги" за коммуналку, - Андрющенко
12:58
Саудовская Аравия обвинила РФ в несоблюдении договоренностей о сокращении добычи нефти, - WSJ
12:53
В Деснянском районе Киева мужчинам на шашлыках вручили повестки
12:43
Австрия после дебатов объявила о выделении 2 млн евро на разминирование в Украине
12:29
Лавров назвал поставки Украине истребителей F-16 "неприемлемой эскалацией"
12:03
OPINION
Владимир Омелян
Готова ли украинская элита двигаться в ЕС
11:42
Украина получила прямую путевку в Лигу чемпионов
11:41
Польша планирует принять принципиальное решение по строительству первой в стране АЭС к середине лета
11:14
В Гааге на климатическом протесте задержали более 1500 человек, среди них известная актриса
10:21
Три человека, считавшиеся пропавшими без вести в результате ракетного удара россиян по Днепру, погибли
10:19
Эксклюзив
Оперативная пауза на фронте связана с ожиданием россиян контрнаступления ВСУ, - капитан ВСУ
10:13
Инфографика
Курс валют на 28 мая: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
10:05
OPINION
США – Китай: политика реверансов
09:53
Обновлено
Во время ночной атаки силы ПВО уничтожили 52 дрона, большинство — в воздушном пространстве Киева и области
09:45
"Мы еще не начинали": посол РФ в Британии предупредил, что эскалация в Украине может достичь невиданного до сих пор уровня
09:13
Эксклюзив
В Черном море не зафиксировано ни одного ракетоносителя РФ, - Гуменюк
09:11
В Турции началось голосование во втором туре президентских выборов
08:31
Инфографика
Силы обороны за сутки уничтожили 400 российских военных, 3 танка и 11 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:06
OPINION
Николай Княжицкий
Почему российские попы до сих пор в Лавре?
08:04
OPINION
Как Москва в очередной раз будет "легитимизировать" захват Крыма
07:31
Силы обороны за сутки отразили 14 атак РФ в районе Марьинки, - Генштаб ВСУ
06:41
Джо Байден
Байден договорился с конгрессом США о повышении лимита госдолга, угроза дефолта миновала
06:22
Обновлено
Обстрелы Киева 28 мая: обломки БПЛА упали на многоэтажки. Есть погибший. Текстовый онлайн
04:46
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
02:11
Дело об обстреле РФ аэродрома "Канатово": Червинский заявил, что меры санкционировали глава СБУ и главнокомандующий ВСУ, - "Радио Свобода"
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV