Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе
Обновлено

Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

19 сентября, 2023 вторник
13:45
Мир Азербайджан

Во вторник, 19 сентября, министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе

Об этом говорится в заявлении азербайджанского минобороны.

"С целью обеспечения положений Трехстороннего заявления, прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, которое вернулось на освобожденных от оккупации территориях наших военнослужащих а также восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические меры локального характера", - отмечают в ведомстве.

В минобороны добавляют, что еще большее усиление напряженности за последние месяцы повлекли за собой систематические обстрелы позиций азербайджанской армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, проведение работ по инженерному совершенствованию боевых позиций, а также увеличение количества окопов и блиндажей.

Кроме того, по данным Азербайджана, наблюдается усиление боевых позиций личным составом, бронетехникой, артустановками и другими огневыми средствами, приведение частей к высокому уровню боевой готовности, создание дополнительных мобилизационных частей, расширение разведывательной деятельности против подразделений азербайджанской армии, проникновение вглубь дорог. -террористической целью.

Отмечается, что 19 сентября на автомобильной дороге в результате взрыва мины, предварительно установленной разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении в Карабахе, погибли гражданские лица. Также в минобороны Азербайджана заявляют, что в тот же день на мини взорвались военнослужащие войск МВД страны.

"Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении против Азербайджана", - добавляют в ведомстве.

Там подчеркнули, что в рамках мер по применению высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. По словам Азербайджана, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.

Минобороны сообщает, что о мероприятиях было информировано командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Русского мониторингового центра.

Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха длится уже более 30 лет, с конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора Армении и Азербайджана закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорнокарабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил , что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение.

1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.

9 сентября в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила , что осуждает их проведение и не признает результаты.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico сообщил , что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе.

16 сентября Эльхан Нуриев, член союза Офицеров Украины, глава оборонного штаба Нагорного Карабаха (1992-1993), рассказал , что Россия перебрасывает вагнеровских боевиков из Карабаха через Лачинский коридор в Армению.

На следующий день стало известно , что вооруженные силы Азербайджана наращивают свой военный потенциал вблизи Армении и разрисовали свою технику "военными знаками", подобными тем, которые использовала российская армия перед вторжением в Украину.

Армения
Военные новости
Читайте также:
поле, пшениця, зерно
19 сентября, 2023 вторник
Польша и Словакия отреагировали на иск Украины к ВТО по поводу зерна
19 сентября, 2023 вторник
"У меня нет причин не доверять": Эрдоган заявил, что Путин хочет окончания войны
Автор Антин Борковский
17 сентября, 2023 воскресенье
Если ВСУ уничтожат Крымский мост, то Путин от безысходности пойдет на переговоры, - американский дипломат Брайза
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.7
    Покупка 37.7
    Продажа 38.49
  • EUR
    Покупка 40.44
    Продажа 41.43
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
19 сентября
13:37
Украина может запретить импорт продукции из Польши, Венгрии и Словакии, - Шмигаль
13:20
Укрэнерго призвало бизнес готовиться к возможным отключениям света – покупать генераторы и аккумуляторы
13:20
"На кону демократия": Байден подтвердил, что будет баллотироваться на второй президентский срок
13:12
Международная языковая конвенция наградила "Евровидение" за культурный и общественный вклад
13:10
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ два новых тактических пулеметных комплекса
13:09
Андрей Пленкович
Хорватия заявила, что будет оставаться транзитной страной для украинского зерна, но не будет импортировать его
12:57
Идеальные для бездорожья: Норвегия передаст Украине 50 гусеничных грузовиков М548
12:56
Генпрокуроры девяти штатов США поддержали запрет на TikTok
12:48
Россия уничтожила в Украине 280 тыс. тонн зерна, которого хватило бы, чтобы прокормить 10,5 млн человек, - Остин
12:47
Netflix показал трейлер сериала "Берлин" о герое из "Бумажного дома"
12:45
Эксклюзив
Рамзан Кадыров
Начнется борьба за Чечню: военный эксперт Притула о событиях в случае смерти Кадырова
12:39
Оккупанты разрушили в Украине более 220 библиотек и повредили около 400, – Минкульт
12:28
Путин в октябре поедет в Китай на переговоры с Си Цзиньпином
12:24
Дания передаст Украине еще 45 танков в рамках ранее анонсированной помощи
12:18
OPINION
Бутусов
Министр обороны Умеров уволил всех заместителей от Резникова. Что это значит?
12:18
Президент Ирана Ибрахим Раиси
Президент Ирана заявил о готовности стать посредником в переговорах РФ и Украины
12:16
"Золотой Волчок 2023": украинская киноакадемия объявила победителей премии
12:11
В результате вражеских обстрелов повреждены ЛЭП в Никополе: какие еще регионы частично обесточены
12:11
Обновлено
Оккупанты обстреляли троллейбус в Херсоне: погиб полицейский, ранены двое пассажиров
12:03
OPINION
"Тихий» фронт" в наших тылах
11:56
Танки Abrams вот-вот появятся на поле боя в Украине, - глава Пентагона Остин на заседании "Рамштайна"
11:54
Индия может присоединиться к реализации пункта Формулы мира Зеленского, касающегося экологической безопасности
11:51
Государственные реестры и услуги на новом уровне: в Украине запустили Дия.Engine
11:38
Обзор
Во Львове пылает состав после ночной атаки дронов, а Зеленский впервые после начала вторжения выступит в ООН. Акценты мировых СМИ 19 сентября
11:27
В Германии началось 15-е заседание в формате "Рамштайн"
11:22
Tesla
В Укравтопроме рассказали, какие авто украинцы больше всего покупают в 2023 году
11:18
Евро-2024: Сборная Украины определилась, где будет принимать Северную Македонию
11:09
Британская ученая объяснила взаимосвязь формирования континентов с зарождением жизни на других планетах
11:00
Турция закупила уголь из временно оккупированных РФ украинских регионов на $14,3 млн, - Reuters
11:00
Дожди на севере и западе, на остальной территории сухо: прогноз погоды на 20 сентября от Натальи Диденко
10:53
Из порта Одесщины временным коридором вышло судно, загруженное пшеницей
10:52
Эксклюзив
Згурец объяснил, чего ожидать от "Рамштайна-15"
10:42
Цена на нефть растет четвертую сессию подряд из-за опасений дефицита предложения
10:35
Обновлено
Ночная атака "шахедами": во Львове есть попадание, погиб мужчина
10:34
Инфографика
Курс валют на 19 сентября: гривна упала по отношению к доллару
10:25
Илон Маск заявил, что вскоре Twitter может стать платным
10:23
"Обустроила в квартире наблюдательный пункт": жительницу Славянска подозревают в сотрудничестве с РФ
10:21
Украина досрочно закачала в хранилища плановый объем газа на зиму
10:20
В Мелитополе слышны взрывы: россияне заявили о сбитии 4 ракет
10:05
Эксклюзив
Военный: На Купянском направлении врагу не удалось продавить линию обороны ВСУ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV