Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Об этом говорится в заявлении азербайджанского минобороны.

"С целью обеспечения положений Трехстороннего заявления, прекращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, которое вернулось на освобожденных от оккупации территориях наших военнослужащих а также восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики, в регионе начаты антитеррористические меры локального характера", - отмечают в ведомстве.

В минобороны добавляют, что еще большее усиление напряженности за последние месяцы повлекли за собой систематические обстрелы позиций азербайджанской армии формированиями вооруженных сил Армении в Карабахском регионе, проведение работ по инженерному совершенствованию боевых позиций, а также увеличение количества окопов и блиндажей.



Кроме того, по данным Азербайджана, наблюдается усиление боевых позиций личным составом, бронетехникой, артустановками и другими огневыми средствами, приведение частей к высокому уровню боевой готовности, создание дополнительных мобилизационных частей, расширение разведывательной деятельности против подразделений азербайджанской армии, проникновение вглубь дорог. -террористической целью.



Отмечается, что 19 сентября на автомобильной дороге в результате взрыва мины, предварительно установленной разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении в Карабахе, погибли гражданские лица. Также в минобороны Азербайджана заявляют, что в тот же день на мини взорвались военнослужащие войск МВД страны.

"Подобные факты являются продолжением целенаправленной и планомерной террористической политики Армении против Азербайджана", - добавляют в ведомстве.

Там подчеркнули, что в рамках мер по применению высокоточного оружия на передней линии и в глубине выводятся из строя позиции формирований вооруженных сил Армении, их долговременные огневые точки, а также боевые средства и объекты военного назначения. По словам Азербайджана, гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры не являются целями, из строя выводятся только легитимные военные цели.



Минобороны сообщает, что о мероприятиях было информировано командование миротворческого контингента Российской Федерации и руководство Турецко-Русского мониторингового центра.

Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Конфликт между Арменией и Азербайджаном относительно Нагорного Карабаха длится уже более 30 лет, с конца 1980-х годов. При СССР территория принадлежала Азербайджанской ССР, а населяли ее в основном армяне. В 1991 году регион объявил о "независимости" и представился Нагорнокарабской Республикой, это происходило при поддержке Армении.

Во время вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько близлежащих районов Азербайджана перешли под контроль армянских вооруженных сил. В результате сотни тысяч человек, преимущественно этнические азербайджанцы, стали беженцами и внутри перемещенными лицами.

В ноябре 2020 года, после очередного обострения ситуации, Азербайджан взял под контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и символический город Шуша (Шуши). На следующий день после захвата Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.

По условиям договора Армении и Азербайджана закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Вдоль линии столкновения развернута российская миротворческая миссия.

С этого времени в регионе периодически происходили военные конфликты. Последнее обострение началось в марте этого года, когда из-за стрельбы погибли люди.

14 мая Азербайджан и Армения согласились принять дальнейшие меры по делимитации границы. Стороны подтвердили свое признание так называемой Алматинской декларации, подтверждающей территориальную целостность Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км). Точная делимитация границ будет определена путем переговоров.

22 мая президент Азербайджана Ильхам Алиев во время пресс-конференции в Литве заявил , что подписание мирного соглашения между странами неизбежно. Глава государства выразил надежду, что это принесет мир на Кавказ и отметил, что, хотя территории Азербайджана находились под оккупацией почти 30 лет, страна готова к мирному соглашению. На переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана. Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.

Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорнокарабахской Республики" и ее "органов власти". Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.

29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил , что пока нет согласованного проекта соглашения о мире с Азербайджаном, который можно было бы подписать.

5 июня секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил , что Азербайджан и Армения могут уже к концу этого года заключить мирное соглашение.

1 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах своих территорий вдоль общей границы северо-западнее Нагорного Карабаха.

9 сентября в непризнанном Нагорном Карабахе прошли так называемые президентские выборы. Украина заявила , что осуждает их проведение и не признает результаты.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Politico сообщил , что миротворцы РФ провалили свою миссию в Нагорном Карабахе.

16 сентября Эльхан Нуриев, член союза Офицеров Украины, глава оборонного штаба Нагорного Карабаха (1992-1993), рассказал , что Россия перебрасывает вагнеровских боевиков из Карабаха через Лачинский коридор в Армению.

На следующий день стало известно , что вооруженные силы Азербайджана наращивают свой военный потенциал вблизи Армении и разрисовали свою технику "военными знаками", подобными тем, которые использовала российская армия перед вторжением в Украину.