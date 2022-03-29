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Автора легендарной фразы о русском корабле наградили отличием "За заслуги перед Черкасчиной"

29 мартa, 2022 вторник
17:12
война с Россией

Военнослужащего Романа Грибова, автора легендарной фразы о российском корабле, недавно вернувшегося из российского плена домой, наградили отличием "За заслуги перед Черкасчиной"

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость", - пишет Табурец.

Роману было вручено отличие "За заслуги перед Черкасчиной".

  • Напомним, 24 марта министеркка по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о возвращении 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков.
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