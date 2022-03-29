Автора легендарной фразы о русском корабле наградили отличием "За заслуги перед Черкасчиной"
Военнослужащего Романа Грибова, автора легендарной фразы о российском корабле, недавно вернувшегося из российского плена домой, наградили отличием "За заслуги перед Черкасчиной"
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость", - пишет Табурец.
Роману было вручено отличие "За заслуги перед Черкасчиной".
- Напомним, 24 марта министеркка по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о возвращении 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.12Продажа 33.12
- Актуальное
- Важное