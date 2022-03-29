Автора легендарной фразы о русском корабле наградили отличием "За заслуги перед Черкасчиной"

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.



"Имел честь приветствовать на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный. Черкасчанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несгибаемость", - пишет Табурец.



Роману было вручено отличие "За заслуги перед Черкасчиной".

Напомним, 24 марта министеркка по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила о возвращении 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами при попытке забрать наших военных с острова Змеиный, обменяв их на российских моряков.