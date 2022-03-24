Верещук: 19 украинских моряков, защищавших остров Змеиный, возвращаются домой, их обменяли на 11 россиян

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



"Сегодня по приказу президента Зеленского произошел первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", - говорится в сообщении.



По ее словам, еще 11 гражданских русских моряков отправили в Россию. Домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами на острове Змеиный. По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и отправлен в порт в Турции.

Напомним, ранее мы сообщали, что защитников о. Змеиный был взят в плен.