Верещук: 19 украинских моряков, защищавших остров Змеиный, возвращаются домой, их обменяли на 11 россиян
24 марта, по приказу президента, состоялся первый полноценный обмен военнопленными с РФ
Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграций временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
"Сегодня по приказу президента Зеленского произошел первый полноценный обмен военнопленными. В обмен на 10 захваченных в плен оккупантов мы вытащили 10 наших военнослужащих", - говорится в сообщении.
По ее словам, еще 11 гражданских русских моряков отправили в Россию. Домой возвращаются 19 украинских гражданских моряков со спасательного судна "Сапфир", которые были захвачены оккупантами на острове Змеиный. По условиям обмена сам спасательный корабль также будет возвращен Украине и отправлен в порт в Турции.
- Напомним, ранее мы сообщали, что защитников о. Змеиный был взят в плен.
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