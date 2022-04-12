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Аваков предложил обменять Медведчука на всех гражданских и военных в Мариуполе.
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выдвинул мнение, что пойманный пророссийский политик Виктор Медведчук стоит использовать, чтобы спасти заблокированных жителей и военных Мариуполя
Об этом он написал в Twitter.
"Менять гниду на мариупольцев – на всех – на всех гражданских и военных… пусть кремляди отходят и дадут нашим людям коридор", – написал Аваков.
- Вечером 12 апреля появилась информация, что Служба безопасности Украины поймала лидера пророссийской партии ОПЗЖ и кума Путина – Виктора Медведчука. Советник Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на задержание пророссийского политика Виктора Медвечука, сказав, что самое безопасное место для него сейчас – это украинская тюрьма.
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2022, вторник
12 апреля
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