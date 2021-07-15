Аваков не планирует выставлять кандидатуру на выборах мэра Харькова, - Геращенко
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Арсен Аваков не будет выставлять свою кандидатуру на выборах мэра Харькова
Об этом он заявил в эфире "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV.
На вопрос, может ли быть интересна Авакову должность городского головы Харькова, Геращенко отметил: "Я хочу ответственно заявить, что у Арсена Борисовича Авакова нет никаких планов по тому, чтоб выставлять свою кандидатуру на внеочередных выборах мэра Харькова".
Он напомнил, что Аваков уже баллотировался в мэры Харькова в 2010 году.
"Он тогда честно победил, но победа была украдена другим кандидатом. И для Арсена Авакова сейчас этот вопрос... Он хочет действительно отдохнуть. Впервые (отпуск - ред.) за семь с половиной лет войн, выборов", - отметил Геращенко.
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