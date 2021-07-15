Аваков не планирует выставлять кандидатуру на выборах мэра Харькова, - Геращенко

Об этом он заявил в эфире "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV.

На вопрос, может ли быть интересна Авакову должность городского головы Харькова, Геращенко отметил: "Я хочу ответственно заявить, что у Арсена Борисовича Авакова нет никаких планов по тому, чтоб выставлять свою кандидатуру на внеочередных выборах мэра Харькова".

Он напомнил, что Аваков уже баллотировался в мэры Харькова в 2010 году.

"Он тогда честно победил, но победа была украдена другим кандидатом. И для Арсена Авакова сейчас этот вопрос... Он хочет действительно отдохнуть. Впервые (отпуск - ред.) за семь с половиной лет войн, выборов", - отметил Геращенко.





Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.

Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb