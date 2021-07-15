Рада приняла отставку Авакова

Об этом сообщает Еспресо.TV.



За проголосовал 291 депутат.















Справка. Аваков занимал должность с момента победы Революции Достоинства - 2014 года. До этого он был нардепом двух созывов и главой Харьковской ОГА.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке .

Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.

По словам нардепки Ирины Верещук, Зеленский попросил Авакова подать заявление на увольнение.

Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту самостоятельно определиться относительно отставки главы МВД Арсена Авакова.