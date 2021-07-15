Рада приняла отставку Авакова
Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел
Об этом сообщает Еспресо.TV.
За проголосовал 291 депутат.
Справка. Аваков занимал должность с момента победы Революции Достоинства - 2014 года. До этого он был нардепом двух созывов и главой Харьковской ОГА.
- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке .
- Президент Владимир Зеленский предложил нардепа- "слугу" Дениса Монастырского на пост главы МВД.
- Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил , что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.
- По словам нардепки Ирины Верещук, Зеленский попросил Авакова подать заявление на увольнение.
- Комитет Верховной Рады по правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту самостоятельно определиться относительно отставки главы МВД Арсена Авакова.
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