После отбоя воздушной тревоги в Киевской городской военной администрации сообщили о последствиях воздушной атаки на столицу - 16-й с начала мая.

По предварительным данным, враг применил вооружение баллистического типа. Россияне сменили тактику - после длительных исключительно ночных нападений нанесли удар по мирному городу днем, когда большинство жителей находились на работе и на улицах. То есть рашисты продемонстрировали, что нацелены на уничтожение гражданского населения, отметили в КМВА.

Предварительно все воздушные цели успешно уничтожены силами и средствами ПВО.

"По имеющейся информации, попаданий по объектам Киева не допущено. Данные обрабатываются и уточняются. Зафиксировано падение обломков в разных районах города. В Оболонском районе три случая, по одному в Деснянском и Днепровском. Без критических разрушений. Информация о пострадавших сейчас уточняется", – добавил Сергей Попко, начальник КМВА.