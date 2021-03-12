СНБО атакует. Будут ли проверки СБУ Ахметова, Палицы и сестры Левочкина?

12 марта, 2021, 13:57

Санкций СНБО в пятницу ждешь, как похода в бар с лучшими друзьями. Спасибо секретарю Алексею Данилову за это маленькое ощущение сатисфакции над поганцами

Последние посиделки в СНБО состоялись под девизом: "Кто забывает свое прошлое - тот платит дважды". Потому что СБУ попросили проверить на предмет государственной измены тех 236 солдат, которые освятили фактически сдачу Крыма России в обмен на дешевый и выгодный газ 27 апреля 2010 года.

Если бы не было этих соглашений, мы могли бы окончательно послать Черноморский флот Российской Федерации домой еще в 2017 году. Но Кремль продавил пребывание 25 тысяч своего войска с аэродромами и всеми прибамбасами еще на 25 лет. Все это дало Кремлю великолепные возможности для быстрого захвата Крыма в феврале 2014-го. И вот теперь предлагают проверить, кто за что там голосовал. Если открыть список тех, кто давил "за" грязными лапами, - там же интересные фамилии. А ощущение того, что тогдашний парламент аж кишел регионалами, коммунистами и просто продажными агентами России, говорит, что мы очень любим политический спорт на лезвии ножа - наголосовать себе чем глупее, тем лучше ...

Давил за легализацию сдачи Крыма тогдашний нардеп Ринат Ахметов. К нему что - правда, придут с обысками, учитывая горячую дружбу с ОПУ? С обысками к тому, чей человек, Денис Шмыгаль, является слабым, но безальтернативным премьером уже год.

Голосовал за и Игорь Палица - верный санчопанса Коломойского, который тогда был депутатом НУНС. Придет ли к нему СБУ взаправду, а не для того, чтобы устроить показное шапито перед Энтони Блинкеном?

И немаловажная деталь: нажимала кнопки за Юлия Левочкина. А будут ли ее трогать, если мои источники говорят, что Сергея Левочкина все чаще стали видеть в офисах на Шелковичной на переговорах с нынешними высокими государственниками?

"Спалился" на голосовании за "харьковские соглашения" Сергей Головатый - ныне судья КСУ, который был очень не прочь стать главой этого учреждения вместо скандального судьи Тупицкого.

Есть также муж Елены Лукаш - бывший глава Службы внешней разведки Григорий Ильяшов. И есть Елена Бондаренко - чуть ли не самый громкий рот пророссийской пропаганды в Украине. Есть еще олигарх Василий Хмельницкий, Виталий Хомутынник, группа Портнова, Кивалов и Сан Саныч Омельченко.

Готовили сдачу Крыма Саламатин и Лебедев - самые крупные разрушители армии и обороны во времена Януковича. Они давили за. Но беда в том, что оба давно сбежали в Россию и имеют успешные строительные подряды в оккупированной Ялте.

Дрогнет ли рука СБУ во время возможных допросов таких высокопоставленных людей? Есть только одна беда. Наша 80-я статья Конституции прямо запрещает привлекать нардепа к ответственности за результаты голосования. Но всегда ж можно поискать истинных авторов или тех, кто освящал это решение потом, кровью и чернилами.

Когда будут санкции в отношении непосредственного создателя харьковских соглашений? Дело в том, что их текст готовил и визировал тогдашний заместитель министра иностранных дел Руслан Демченко, который во времена Януковича отвечал (сначала - в должности заместителя министра иностранных дел, а затем - в должности первого заместителя министра) за российское направление внешней политики Украины.

Сейчас Руслан Михайлович занимает должность первого заместителя секретаря СНБОУ и советника Зеленского, и если Алексею Данилову так хочется кого-то привлечь к ответственности, то это он может сделать без отрыва от работы - достаточно позвонить насчет этого черта Ивану Баканову. Тем более, что товарищ Зеленского тоже активизировался и похвастался 17 тысячами открытых дел за государственную измену и сепаратизм.

Сам Руслан Демченко - непубличное лицо, как говорят злые языки, - знал очень много деталей о сорванной спецоперации по вагнеровцам. Поэтому санкции против него после кино Bellingcat выглядят логичными. Или нет?

Большим счастьем от этого ключевого решения последнего СНБО может быть разве что "сбивание" Владимира Литвина с выборов на должность ректора КНУ имени Шевченко. Куда этот родственник российского агента под американскими санкциями хотел влезть после того, как стало понятно, что новое депутатство ему не светит.

Литвин возглавлял Верховную Раду в 2010 году, когда там под давлением России утвердили печально известные "харьковские соглашения" . Принятие этого документа состоялась с бешеным сопротивлением демократической оппозиции - проститутке Литвину тогда бросали в морду и зонтик яйца ... Однако спикер спокойно проголосовал и подписал эту измену . Так же легко, как через два года партия Литвина поддерживала скандальный закон Кивалова - Колесниченко.

Когда тогдашняя оппозиция ставила вопрос о денонсации соглашений, - Владимир Михайлович убеждал, что соглашение бомбическое, лучшее для людей, и те, кто стремится его разорвать, просто хотят "политического соперничества, политической борьбы".

Литвин всегда искренне любил РФ. В 2009 году призвал побольше брать российских кредитов, потому что МВФ "много хочет". Осенью 2016-го, в разгар российско-украинской войны, он заявлял: "... От отношений с Евросоюзом мы ничего не получаем, а от того, что разорвали их с Россией, многое теряем".

Несколько месяцев назад Литвин дал интервью "Стране", где в красках рассказал, почему он против декоммунизации: "Возьмем моего отца - всю жизнь был ездовым на ферме. Ему сказали, что как хорошего работника его рекомендуют в члены коммунистической партии. И он был коммунистом. Всю жизнь кнут, лошади - за что и как его декоммунизировать? Что, я должен предать своего отца? ... Кстати, сейчас пишу новую работу о том, как и почему разрушался Советский Союз ".

И вишенка - как, по его мнению, надо красиво уходить из власти. "Мудро поступил Нурсултан Назарбаев. У меня с ним были доверительные беседы. Он вроде бы отошел от дел, но все рычаги влияния по-прежнему держит в своих руках. Фактически контролирует всю полноту власти, но предложил обществу альтернативу ".

И этот человек до санкций СНБО рвался на должность ректора лучшего вуза Украины? Может, уже пора сидеть дома, воспитывать общих внуков Деркача? И печь пирожки в ожидании обысков СБУ?

Что ж, как видим, чтобы научить СБУ и СНБО принимать государственные решения, Netflix должен выпускать об Украине фильмы чаще. Видимо, надо заказать премьеры на будущее еще и о Коломойском, Ахметове, Левочкине и Фирташе. Я приветствую санкции СНБО и вынужденные государственные решения Зеленского. Но остается главное - они должны быть доведены до конца и быть полными, а не косметическими. Радует, что поиск мира в глазах Путина довел Зеленского до того, что он быстро ищет какие-то прозападные решения. Главное - не останавливаться и требовать у Шестого большего.