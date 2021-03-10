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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Путину не нужен мирный план

Виталий Портников: Путину не нужен мирный план


фото: REUTERS
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в своем выступлении на дискуссии "Конфликт на востоке Украины: перспективы на 2021 год", что Украина, Германия и Франция разработали план мирного урегулирования на Донбассе и сейчас ожидают реакции российской стороны

Ермак сделал это заявления вечером того же дня, когда президент Владимир Зеленский заявил, что в случае, если не получится организовать новую встречу лидеров в "нормандском формате", он готов встретиться с каждым из них отдельно и что "откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет".

И тут хочется спросить и Зеленского, и Ермака: а какой, собственно, реакции на мирный план они ожидают от Путина? Разве не очевидно, что Путину не нужен никакой мирный план, что он искренне заинтересован в продолжении конфликта на Донбассе, даже в эскалации этого конфликта – если, конечно, Зеленский продолжит противостоять пророссийскому лобби в Украине? Разве не очевидно, что российское политическое руководство не собирается отказываться от планов поглощения Украины? Разве трудно понять, что в Кремле не исключают и того, что ликвидация украинской государственности может состояться и с применением военной силы? Понятно, что эти элементарные вещи может не замечать обычный обыватель, который голосует за Зеленского и не хочет отдавать себе отчета в подлинных мотивах действий Путина. Но Зеленский с Ермаком за время пребывания у власти могли бы понять столь очевидные вещи! Зачем же они постоянно бегают вокруг Путина с бубном?

И что значит "откладывать постоянно решение этого важного вопроса не выйдет"? Чем Зеленский собирается напугать Путина? Это глава Россотрудничества и внук матерого чекиста Евгений Примаков допускает возможность бомбардировки Киева – и я совершенно не сомневаюсь, что в российском Генштабе вполне серьезно анализируют возможности украинской ПВО на случай необходимости такой бомбардировки. Да, если сочтут нужным – будут бомбить. И Киев, и Днепр, и Харьков с Одессой – даже если сочувствующие Путину граждане этого не хотят понимать. Если россияне сами обстреливали Донецк или Луганск, если стреляли по украинским позициям с жилых массивов – то почему бы им и Харьков не разбомбить? Какая разница?

А Зеленский что – будет бомбить Воронеж, если Путин не захочет с ним разговаривать? Или пародию на Путина покажет в "95 квартале", но так, чтобы фамилию Путина не упоминать. Путин уже перепугался и пошел сдаваться в украинское посольство. В белых тапочках, ага. 

Ермак говорит, что "Россия должна четко сказать, готова ли она идти путем установления мира на Донбассе или она не хочет мира в Украине. Тогда всему миру это будет понятно".

И опять-таки хочется спросить, а кому Россия, собственно, должна? И что будет, если Россия заявит, что очень хочет мира на Донбассе, но только у нее есть собственный мирный план – с переговорами украинского руководства с марионеточными властями «народных республик». И это и есть настоящий мирный план, а наши предложения – издевательство над русскоязычным населением Донбасса. И Россия очень хочет, чтобы в Украине был мир, а «киевские власти» не хотят. Что тогда? И разве всему миру уже семь лет неясно, чего хочет Россия? Разве Соединенные Штаты, страны Евросоюза и многие другие страны мира не ввели против России санкции как раз за то, что она аннексировала Крым и оккупировала Донбасс? И что, собственно,произойдет после того, как весь мир поймет? Новые санкции? Очевидно, что это может произойти. Но путинский режим избрал курс на долгосрочную изоляцию собственной страны – и не собирается от этого курса отказываться. 

Именно поэтому нам нужен реализм в понимании вызовов, которые связаны с агрессией России и честный разговор с обществом, обязанным понять – война будет продолжаться и никто, кроме России не может ее завершить. А Россия при Путине делать этого не собирается. Так что нам помогут не мирные планы, которые только имитируют деятельность. 

Нам поможет только готовность защищаться.  

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