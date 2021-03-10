Что будет с Коломойским?

10 марта, 2021, 11:13

Он думал, что ухватил Бога за бороду, но на самом деле поймали за седой хохолок его самого

Олигарх Игорь Коломойский попал под санкции США из-за причастности к значительной коррупции. Он стал первым богачом из Украины, кому выпала такая честь. Кроме самого Коломойского, под санкции попали члены его семьи: жена Ирина, его дочь Анжелика и сын Грегори Коломойский. За последнего олигарху должно быть особенно обидно, потому что парень хотел сделать успешную баскетбольную карьеру в США. Но двери закрываются, трофеи НБА накрываются.

Вряд ли американские санкции стали для Игоря Коломойского такой уж неожиданностью. Вашингтон давно подавал сигналы то ему персонально, то его близким товарищам, которые уж очень сильно распоясались при власти Владимира Зеленского. Сначала были санкции на российского шпиона Андрея Деркача, в пакете с которым шел скандальный экс-прокурор Константин Кулик. Это человек Игоря Валерьевича, который по команде "фас" бросался перед первым туром в 2019 году на Петра Порошенко. А дальше были попытки продвинуть Кулика то в ГПУ, то в СБУ, чтобы ручной прокурор занимался делами против врагов Игоря Валерьевича. Но, спасибо еще администрации Дональда Трампа - с 11 января Кулик сидит под санкциями. Так же как и еще один близкий человек к олигарху - верный персональный "лидер общественного мнения" Александр Дубинский.

Весь 2020 год Игорь Коломойский капитализировал в Украине все, до чего мог дотянуться. В то время пока Минюст США предъявил обвинения по хищению миллиардов долларов в "Приватбанке", которым он когда-то владел - в Украине олигарху только через "Центрэнерго" приплыло в 2020 году - 4 миллиарда гривен. Это, по сути, часть отступных из бюджета ему за "Приватбанк". Потому жалко же пацана. У него в Штатах отжимают бизнес, а у него аллергия на украинскую амброзию еще со времен Ющенко. Поэтому давай плати.

После того как Коломойским серьезно занялось ФБР - оказалось, что он может защитить только украинский паспорт. Вот, собственно, поэтому и началась такая активная раскрутка карманного политического проекта "За Будущее" и активный кач на перевыборы с прицелом на победу. И возможное премьерство - Игоря Палицы. Но мудрый украинский народ должным образом фиолетовую команду на местных выборах не заценил - и шансы на ручного премьера исчезли как роса на солнце.

Однако наш герой Игорь Коломойский не сдается. Потому что в арсенале есть Владимир Зеленский, чьему президентству очень помог сериал "Слуга народа" на "1 + 1". И чьи рейтинги более или менее держатся вместе пока не включился мощный дерьмомет. Владимир Александрович связан с олигархом своим любимым детищем "95 квартал" - одно дело рейтинги, а другая оставить без работы друзей Леночку Кравец и Женю Кошевого. Еще страшнее, если в ответ на решительные действия гаранта против олигархов - Коломойский расскажет какой-то вкусный компромат, которого однозначно с 2012 года, первой трансляции на "1 + 1" "Квартала", собралось очень много.

Что делать с Коломойским, чтобы и рыбку съесть и не получить дубинкой по спине от США? Американские санкции против Коломойского - пусть и более в лайтовой версии чем по Деркачу, Дубинскому и Кулику - появились в жизни ОПУ и Зеленского очень вовремя. Сейчас все силы Банковой брошены на то, чтобы минимизировать резонанс после кино о сливе операции по "вагнеровцах" и будущей премьеры года на Netflix. Параллельно попытка сделать вид, что Коломойский - не наш, и вообще мы не имеем к нему никакого отношения. Дошло до того, что президентская пресс-секретарь Юлия Мендель дерется за Коломойского с сотрудником Атлантического совета США Андер Аслундом. Ибо прямо указал на марионеток Коломойского в составе фракции "Слуга народа", а Юля сказала, что экономист стал жертвой "старых нарративов дезинформации".

Для Зеленского получается так, что оставить ситуацию как есть и просто притвориться камбалой - уже не получится. Одно дело еще один олигарх - Дмитрий Фирташ, задержанный на территории Австрии и история которого никак не пересекается с Зеленским. Но остальное - это Коломойский человек, который присутствует в бизнес и политической жизни Владимира Зеленского и его фракции. Поэтому слиться с морским дном уже не получается.

По факту сейчас получается, что обидеть Коломойского, чем западных партнеров Зеленский боится больше. Потому что, во-первых, "Вечерний квартал" пока продолжает выходить на "плюсах". Это, по сути, персональная "липецкая фабрика" шестого президента - только вот предшественник лишился скандального актива, а нынешний гарант упорно закрывает глаза на конфликт интересов.

Что же имеем на выходе? Что бы ни сделал Зеленский - он все равно на крючке. Учитывая, что у нас большие дыры в экономике, а деньги надо где-то брать - проблема с Коломойским еще удваивается.

И что делать Зеленскому дальше? Конечно, он попытается пропетлять. Например, публично пощемить Коломойского, чтобы тот не сдал компромат на ЗЕ. Коломойский теряет соратников, потому что даже волынский феодал Игорь Палица публично открестился от него. Хотя в одном из последних эфиров и намекнул вяло, что хотел бы видеть доказательства американцев. А если такой соратник уже сохраняет гигиеническую дистанцию с Коломойским - это значит, что он становится токсичным для всех.

А что для страны? Секретарь СНБО Алексей Данилов в одном из старых интервью рассказывал, как он один из первых сообщает печальные новости Зеленскому. Если президент сохранит Коломойского далее - телеграмм об "актуальных угрозах в финансовой и энергетической сферах Украина" будет больше.

Беда в том, что когда Коломойский начал играть в лабораторию политики и затянул туда Зеленского - они не учли один момент. Мы - небогатая страна, существованию которой угрожает больной империализмом сосед с востока и несколько сотен не люстрированных российских приспешников внутри украинской политики. Невозможно закрыть глаза на тотальное мародерство и превращению большой страны в частную берлогу Игоря Валерьевича - чтобы ФБР не получила и дули можно Вашингтона тыкать.

Все идет к тому, что сигналы Зеленскому будут все громче. И если он не поймет с первого и второго раза - крепкая рука Запада в конце ляжет на плечо сзади: "Доигрался? На выход". Будет хеппи-эндом, если в финале не будет дела о государственной измене.