Павел Кухта: Печать денег для покрытия внутренних заимствований станет катастрофой

24 февраля, 2021, 07:19

В эфире программы "Еспресо: капитал" на телеканале Еспресо Павел Кухта говорил о том, критическим ли для Украины является отказ Международного валютного фонда (МВФ) выделять следующий транш, могут ли сделки с Объединенными Арабскими Эмиратами заменить сотрудничество с МВФ и связано ли восстановление экономики с вакцинацией

Павел Кухта - директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины. Работал экспертом в реанимационное пакете реформ. Учился в Киевском политехническом университете а также в Aspen Institute Kyiv.

Ведущий программы - экономический обозреватель Андрей Яницкий.

Самое громкое событие этой недели, как по мне - это решение Международного валютного фонда завершить миссию без каких-либо ощутимых результатов для нашего золотовалютного резерва. То есть, решение выплатить деньги Украине так и не было принято. С чем это связано и критично ли это для нашей экономики?

Это не критично с точки зрения краткосрочной ситуации. Это определенным образом неприятно, если смотреть более долгосрочно.

Причин целый ряд. Очевидно, есть формальные причины - просто не выполнено по меньшей мере одно из важных условий меморандума с МВФ, это перезагрузка Высшего совета правосудия, фактически перезапуск судебной реформы, если по-честному об этом говорить. Потому что это начало перезагрузки сверху всей судебной системы с попыткой вывести оттуда коррумпированных судей и завести честных. Это одно из условий меморандума, оно не было выполнено в срок, это на октябрь стояло это условие, прямо в меморандуме было прописано.

Во-вторых, есть откаты по условиям, которые уже были когда-то выполнены, под них дали деньги. Это и антикоррупционная инфраструктура, в частности не полностью восстановлена уголовная ответственность за ложь в декларациях. То есть до 9 млн грн суммы нет уголовной ответственности.

Но, кстати, это тоже связано с судебной системой. Потому что откат в этой реформе состоялся благодаря решению Конституционного суда Украины.

Совершенно верно. КСУ отменил уголовную ответственность. Плюс КСУ поставил юридическую неопределенность статус руководства НАБУ. Потому что они признали неконституционными указы, которыми был назначен директор НАБУ, это было в августе. Опять же, еще одно условие, которое было когда-то в меморандуме МВФ - соответственно, снова откат в условии, по которому уже были выданы деньги. Что тоже считается нарушением условий программы.

Плюс, очевидно, что МВФ беспокоится в первую очередь о финансовой стабильности и платежеспособности страны. Очевидно, когда они видят 5,5% ВВП дефицита бюджета на этот год, который уже не кризисный, и не понимают, как правительство (и правительство само не понимает) будет в дальнейшем все это снижать. Очевидно, все это вызывает у них беспокойство.

Так же, если они смотрят на рынок электроэнергии, а там на десятки миллиардов гривен в год взвинтили долгов друг перед другом - это также риск для платежеспособности страны в целом.

Поэтому, опять же, они это видят, и это также не помогает получать транши. Потому что МВФ, очевидно, хочет сначала увидеть, как именно правительство будет решать эти проблемы. Потому что эти проблемы напрямую касаются платежеспособности Украины.

Я напомню, программа МВФ - это не о том, чтобы заставить Украину что-то делать. Это о том, чтобы Украина вышла из программы МВФ и начала кредитоваться нормально, как другие страны делают на частном рынке, где нет никаких политических условий и есть чисто коммерческие вещи.

Павел, возможно, этот визит в Объединенные Арабские Эмираты, который мы наблюдали на этой неделе, пришел на замену Международному валютному фонду? Возможно, нам уже не нужны эти кредиты?

Даже если такая цель была - я не уверен, что она была - он не является никоим образом заменой Международному валютному фонду. Какие-то контракты, меморандумы были там подписаны. Которые, честно говоря, мне до сих пор непонятны. Я только вижу озвученную суммы - миллиард.

Три миллиарда, я слышал.

Но мы не видим документов, договоренностей. То есть предмета разговора - пока только заявления. Поэтому трудно что-то сказать. Но очевидно, что это никоим образом не заменяет необходимость финансирования со стороны Международного валютного фонда.

Я напомню, что финансирование МВФ - это вообще не столько о деньгах именно от МВФ, сколько о сигнале для рынка мирового капитала, что Украина платежеспособна, в принципе, движется к восстановлению платежеспособности и Украину можно кредитовать. То есть МВФ на самом деле открывает двери для значительного большего объема частных и других официальных кредиторов. И в чем причина.

Что касается арабов или китайцев, - я помню, во времена предыдущего политического режима с китайцами вели переговоры несколько лет. Вели-вели и ни к чему это не привело.

А для простого украинца это отсутствие сотрудничества с Международным валютным фондом будет ощутимо - на курсе валют, например, или на росте цен? Или пока можно не волноваться?

Где-то полгода - нет, не будет ощутимо. Где-то с конца лета, особенно в сентябре уже будет ощутимо. Потому что у нас в сентябре первая в этом году крупная выплата по внешнему долгу. Там может "трясти". Инвесторы об этом в курсе - то есть, может быть какой-то отток инвестиций, может немного упасть курс, в тот момент могут быть проблемы с выполнением бюджета. Август-сентябрь - первый эпизод, когда простой украинец может начать все это ощущать на себе.

Второй - это конец года. У нас большой дефицит бюджета, как я уже сказал. Его надо как-то финансировать. Очевидно, что без МВФ его нормально не профинансируют. Поэтому в конце года, если не будет транша МВФ, нас ожидает новый бюджетный кризис, как в прошлом году. То есть опять будут какие-то остановки платежей казначейства, опять кто-то получает деньги, кто-то не получает. Возможно тоже будет трясти немного валютный рынок, посмотрим.

То есть не получится профинансировать наши внешние долги, например, за счет золотовалютных резервов, а внутренние - за счет печатания денег в конце года через банковскую систему?

Хороший вопрос, Андрей.

Если это будет сделано правительством, это будет катастрофой. Потому что тогда точно все внешние инвесторы поймут, что у нас нет независимого Национального банка, способного защищаться от требований печати денег, когда политикам этого хочется. Если у нас нет независимого Национального банка - мы из программы МВФ не выйдем никогда. Ибо никогда нормальные частные кредиторы нас не будут кредитовать. Если говорить с инвестбанкирами Лондона или Нью-Йорка, для них вопрос номер один - независимый центральный банк. Потому что они тогда понимают, что экономика более или менее стабильна, денежная единица более или менее стабильна. Потому что самое разрушительное, что в принципе может быть для экономики, как мы знаем из экономической истории - это бесконтрольная печать денег правительством ...

Мы все это переживали в 1990-е, помним, какая была гиперинфляция в то время, как росли цены: утром получали зарплату - а вечером она уже ничего не стоила. Никто не хочет повторения этого.

Как люди сидели без работы, как из-за этого фактически упала вся экономика. Если мы пойдем по этому пути - это катастрофа. Лучше тогда не выполнять бюджет, чем такое делать.

Перед тем, как поговорить на несколько иную, но тоже актуальную тему, я предлагаю послушать опрос людей на улице. Мы их спрашивали, повлиял ли COVID-19 на их доходы, прибыли, удалось ли восстановить докарантинный уровень доходов. Мы опрашивали людей среднего трудоспособного возраста - не пенсионеров, у которых фиксированные доходы и прибыль. И большинство сказали, что уже восстановили трудоустройство, имеют возможность работать дистанционно.

Что говорит макроэкономика на это - уже восстановились доходы до докарантинного уровня?

Они в процессе. У нас экономика упала - не менее 5% в прошлом году. Соответственно, она плюс-минус аналогичным образом вырастет в этом году - это и будет падение и восстановление.

К сожалению, мы многого не видим - это теневая часть. Частично это рабочие места, которые полностью в тени, частично это какие-то доходы в тени - мы просто их не видим, поэтому до конца точно не можем сказать, насколько восстановилось, насколько нет. Ну, примерно вроде бы восстанавливается. И, в принципе, по опросу, который вы сделали, тоже видно: кто-то говорит "еще нет, еще чувствую", кто говорит "уже не чувствую", кто-то говорит "а я тарифы заплатить не могу".

А связано это восстановление экономики с вакцинацией? Например, если бы мы уже начали вакцинацию, или как Израиль, уже всех провакцинировали, возможно, можно было бы работать без ограничений и зарабатывать больше.

Или это мое предположение не слишком научное?

Скажем так, если вакцинация действительно закрывает проблему COVID-19, то это означает, что у нас больше не будет локдаунов. И не только у нас, но и у основных наших торговых партнеров. Соответственно, дальше будет стабильный нормальный рост экономики.

Что мы видим сейчас - опять начали расти госпитализации. В Ивано-Франковской области, я так понимаю, вообще ужасная ситуация, когда уже почти заканчиваются свободные койко-места. То есть мы видим, что COVID-19 снова идет в рост. Я надеюсь, что не будет слишком большого, чтобы в масштабах страны снова был локдаун - но может и это быть. И вакцинация - это единственный способ поставить точку в этом вопросе, создать коллективный иммунитет, и не иметь проблем с этим ковидом, который периодически идет в рост. Поэтому да, вакцинация, безусловно, важна в этом смысле.

А в чем причина того, что до сих пор в Украине нет - я понимаю, что вы не специалист в медицине, но с экономической точки зрения - что, у нас нет денег на закупку этих вакцин? В чем причина?

Овидно, у нас есть, поскольку это приоритет, и явно откуда-то перебросить на это. Это скорее вопрос... Кажется так, что правительство поздно начало работу, делало это некоординированно, много интересов, возможно, коррупционные вещи там были, какие-то конфликты внутри. Такой общий бардак и плохое, неэффективное, некомпетентное управление со стороны правительства привело к тому, что мы последние в очереди на вакцинацию. В Зимбабве на днях началась вакцинация. В таких уже местах. Очевидно, Украина и ближе к развитым странам, и более продвинутая, чем Зимбабве. Поэтому я думаю, что вина на 90% лежит на Кабинете министров Украины, который в свое время не сделал свою работу.