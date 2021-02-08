Виталий Портников: Боррель признал свой позор

8 февраля, 2021, 13:28

Портников Виталий

Руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель вынужден был признать провал своей поездки в российскую столицу

"Агрессивно настроенная пресс-конференция и высылка трех европейских дипломатов во время моего визита свидетельствуют о том, что российские власти не хотели пользоваться этой возможностью для более конструктивного диалога с ЕС. Хотя это не совсем неожиданно, это вызывает сожаление. В том числе, я считаю, с российской стратегической точки зрения", - отметил Боррель в специальном блоге, который посвящен итогам визита.

Боррель выступил с этой оценкой своей поездки после беспрецедентно жесткой критики, которой он подвергся по возвращении из Москвы. В том, что визит завершился полным провалом, сходятся практически все западные политики и комментаторы. В Европейском парламенте даже начали сбор подписей с целью отправить Борреля в отставку.

Что самое интересное – Борреля предупреждали о возможных последствиях визита еще до его поездки. Но опытный дипломат решил все же лететь в Москву. Сработали те же самые иллюзии, которыми накануне своего избрания президентом Украины руководствовался Владимир Зеленский. Кажется, что если заглянуть в глаза Путину и Лаврову, то можно там что-то разглядеть. А в этих глазах уже давно ничего нет, возможно – никогда ничего и не было. Мертвые глаза лживых циников.

И именно с таким мертвым взглядом Кремля и столкнулся Боррель во время своего пребывания в российской столице. Его стремление наладить диалог с Россией, его уверенность, что не может же российское руководство само стремиться к изоляции и ухудшению отношений с цивилизованным миром были восприняты в Москве как обычно там воспринимают любой жест доброй воли – как признак слабости. Лавров и его пропагандистская клоака стали публично топтаться по Боррелю и общечеловеческим ценностям на пресс-конференции. А потом стало известно, что именно в день пребывания высокого представителя в Москве МИД России принял решение о высылке из страны трех европейских дипломатов – под надуманным предлогом об участии в акциях протеста.

Теперь обескураженный Боррель обещает Кремлю последствия, а в Москве цинично ухмыляются и говорят, что настроены на улучшение отношений с ЕС, что это сам Боррель виновен. Но какими будут эти последствия? Понимают ли все в Европе, что с Путиным не договориться, что на Кремль нужно давить, что российский режим нужно "душить" новыми санкциями? Или будут продолжать действовать в духе Борреля, обрекая себя на новые унижения и уничтожение репутации?