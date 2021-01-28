Как пандемия COVID-19 повлиял на экономику Украины. Экспертный опрос

28 января, 2021, 12:26

2020 год сказался ограничениями для людей и бизнеса, 2021-й начался усиленным карантином

Как это повлияло на экономику Украины и помогли ли выплаты предпринимателям по 8 тыс. грн ? Журналистка Еспресо.TV Ольга Чайка спросила экономических экспертов.

Мария Репко, заместитель директора Центра экономической стратегии:

Первый локдаун, в 2020-м году, очень сильно снизил деловую активность. Передвижение людей упало где-то процентов на 20-40 в зависимости от мест, куда они ездили. Снизился розничный товарооборот. Снизились доходы предприятий в сфере торговли и развлечений. Абсолютно ужасно себя чувствовали такие индустрии, как авиаперевозки и гостиничный бизнес.

Это был один локдаун, в отличие от европейских стран, где осенью тоже вводили жесткие ограничительные меры. Поэтому такого сокрушительного влияния на экономику он не произвел. После него показатели по большинству отраслей достаточно быстро восстановились до докарантинного уровня. Это касается и цен на недвижимость и количества вакансий и уровня заработной платы, и розничной торговли и товарооборота, чеков и др.

Что очень сильно пострадало - так это отрасли, которые из-за мировой пандемии не смогли оправиться в течение года. Это перевозки пассажирским транспортом - они до сих пор находятся на очень низком уровне. Это туризм, который также весьма существенно просел.

С экспортом и импортом ситуация оказалась интересной. Экспорт у нас в основном сырьевой, и он не так сильно упал в объемах. В то же время импорт снизился ощутимо больше, чем экспорт. Поэтому торговый баланс в Украине улучшился.

Эта неопределенность и неуверенность относительно того, что будет дальше, какая будет реакция правительства, она очень плохо повлияла на инвестиции. 2020 год, пожалуй, один из худших за новейшую историю Украины по капиталовложениям. Люди очень осторожно к этому относились, многие заморозил программы капиталовложений до момента, когда станет более или менее понятно, как себя будет вести правительство, как будет развиваться ситуация с вирусом - ну и, соответственно, с потребительским спросом. То, что капиталовложения приостановили - это, конечно, очень плохо для экономики: это ее тормозит.

Январский локдаун 2021 только что завершился. Пока говорить о его результатах еще очень рано. Мы только сейчас получаем оценки по экономической активности за неделю, которые нам могут предоставить наши партнеры для трекера - это чеки в сети "Приват24", в POS-терминалах, это информация о перемещении людей с Apple и Google. Перемещение снизились, но мы понимаем, что на это повлиял не только локдаун, а еще два фактора - праздники и погодные условия (на локдаун пришлись морозы).

Насколько на экономическую ситуацию в Украине повлияли правительственные выплаты по 8 тыс. грн, вам ни один экономист не ответит. То есть так, людям дали деньги, те, кому они были действительно нужны, смогли продержаться какой-то период. Это такой имиджево-позитивный шаг со стороны власти. Но экономический эффект вам не оценит никто.

Решение о целесообразности других мероприятий по поддержке бизнеса будут приниматься, исходя из здравого смысла, а не основываясь на экономических оценках или моделировании, так как такие модели очень сложны.

Можно делать какие-то предположения. Например, мы предполагаем, что у нас есть ограниченный бюджетный ресурс (а в Украине он действительно ограничен, потому что есть дефицит государственного бюджета), и этот бюджетный ресурс можно таргетировать, то есть направить на кого-то конкретного. А кто у нас больше всего пострадал? Наверное, это семьи с детьми, это малые предприниматели, которые работают в учреждениях, закрылись на карантин и тому подобное.

Украина будет иметь еще один долгоиграющий эффект от пандемии, кризиса и локдаунов - это расслоение. Беднее семьи с детьми получили гораздо меньше возможностей, чем обеспеченные семьи.

Потому проблемы уязвимых семей заключаются в том, что матери приходится бросать работу, сидеть с ребенком дома, а у ребенка нет ноутбука или другого устройства для доступа к дистанционному обучению.

Поэтому вот такой очень тяжелый учебный год в школе для детей с уязвимых семей может еще больше углубить неравенство в обществе.

У нас глобально в Украине очень большая проблема с образованием, особенно математическим. Если говорить не о Киеве, а о других населенных пунктах - для школьников является проблемой даже сдать ВНО по математике. Это отражается уже сейчас: заводы и фабрики испытывают дефицит квалифицированных инженерных кадров; рабочих, которые могут что-то посчитать. И этот год, "выпал", он очень важен, и мы еще увидим его влияние. Это может стать большой проблемой Украины в ближайшие сколько лет.

Олег Пендзин, исполнительный директор экономического дискуссионного клуба:

Влияние пандемии на экономику - это минус 5% ВВП. То есть мы с вами прошлый год закончили показателям, на 5% хуже, чем показатели 2019 года. То есть на сегодняшний момент можно утверждать, что экономика Украины стала слабее на 5%. Хотя, если учесть, что наши европейские соседи упали еще больше, Украина не в таком плохом состоянии.

Италия упала на 9%, Испания - на 12%. Лидером падения экономики стали Соединенные Штаты Америки, по предварительным расчетам в результате пандемии упали на 16%.

Я могу назвать единую страну из богатых стран мира, которая по результатам пандемии продемонстрировала рост собственной экономики на 1,5% - это Китай. То есть та страна, откуда пошла эпидемия, в действительности еще и заработала на ней.

В Украине же по оценкам Национального банка месяц локдауна забирает из экономики государства $ 250 млн или 0,5% роста ВВП. В январе 2021-го мы имели не полный локдаун, а усиленный карантин. Тем не менее, он негативно повлиял на украинскую экономику. И по прогнозам Министерства экономики, первый квартал этого года мы закончили на уровне -3%.

Выплаты ФОПам перед локдауном - это хоть что-то. Наличие 8 тыс. грн - это лучше, чем их отсутствие. Бесспорно, розданы ФОПам и людям 8 тыс. грн - это очень маленькая сумма по отношению к их фактических убытков.

Если мы посмотрим на программу поддержки бизнеса в других, в том числе богатых странах, они не идут ни в какое сравнение с тем, что делает украинская власть. Но не надо забывать волшебное слово "богатые". Американцы делают программу поддержки своего бизнеса на $ 250 млрд. Богатые страны могут себе это позволить, мы - нет.

Я обсуждаю же сумму, которая была брошена в экономику. В Украине людям физически раздали порядка 15 млрд грн.

Но товарной массы больше не стало. Вы дали людям деньги, но они же не пошли в банке ставить их на депозит - они с теми деньгами пошли на продовольственный рынок. Там какое-то количество продавалась - и она не изменилась. А у людей стало больше денег, бумажек. Поэтому будут расти цены.

То есть мы с вами с одной стороны даем людям деньги, с другой - стимулируем инфляцию. И сегодня мы потребительской корзине рост цен на многие продукты. Я не беру лидеров типа масла, яиц, гречки, - я беру хлеб, который вырос в цене на 9%. То есть вы за те же деньги, которые были до Нового года, купите меньше буханок хлеба.

Павел Кухта, директор по политическим вопросам Киевской школы экономики, бывший исполняющий обязанности министра экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины:

8 млрд грн утраченного ВВП - это оценка от Нацбанка, если мы говорим о последнем локдауне. В целом, если подвести итоги 2020 года, падение составило около 4-5% от ВВП - по сравнению с ожидаемым ростом на 3-4%. В конце первого квартала знать, ведь Госстат посчитает и даст нам статистику.

Больше всего пострадал сектор обслуживания, подпадал под локдаун. Учитывая, что это в основном малый и средний бизнес, он достаточно уязвим сам по себе. Но задело всех, ведь даже на экспортно-ориентированные отрасли повлияло падение спроса на мировых рынках.

Введены правительством выплаты для предпринимателей, пострадавших от локдауна, я думаю, помогли - но и близко не так, как могли помочь. Концептуально программа была составлена правильно - прямые выплаты живыми деньгами людям на руки. Это самый правильный подход, который можно было в такой ситуации применить. Но несколько проблем возникло при реализации этого подхода. Мне кажется, что они значительно уменьшили эффективность этой программы.

Что произошло? Эта основная программа, это 8 тыс. грн на одного рабочего или ФЛП в отраслях, которые идут на карантин. И изначально правительство заявило, что выделит на это около 8 млрд грн. По моему мнению, сумма маловата для такой программы.

По факту потратили только 4 млрд грн и охватили лишь полмиллиона человек. Как по мне, были слишком жестко критерии этой программы. Им отвечали около 700 тыс. рабочих и ФЛП. Непосредственно под локдаун попадали более 1 млн (а может и к 2 млн доходило). А по факту предоставили помощь только 0,5 млн рабочим и ФОПам.

Жесткие критерии - это возможность получить помощь, только если у тебя первый код экономической деятельности бизнеса соответствует перечню кодов, которые идут на локдаун. Но многие бизнес работают не по первому кодом: предприниматели при регистрации предоставляют целый список этих кодов - и можно работать с любым.

Плюс у кого проблемы с отчетностью - тоже не получили помощь. Там надо было, чтобы последняя отчетность была представлена вовремя (кажется, за третий квартал 2020 года). Возможно, кто-то действительно отчитывался, потому что не работал, а у кого-то просто что-то было не представлены - и все, ты не попадаешь под выплаты (таких было около 400 тыс. предпринимателей).

Еще около 200 тыс. предпринимателей не попали под выплаты, потому что не успели податься. Потому 31 декабря установили дату отсечения, надо было подаваться через приложение "Дия".

В результате объем программы оказался узковатый сравнению с тем, каким бы он должен был быть.

По моему мнению, правительство сделало большую ошибку, когда не продлило крайнюю меру доступа к программе, и не расширило перечень кодов, по которым можно было получить помощь. Как по мне, спокойно можно доводить охват этой программы хотя бы до миллиона человек. И это как раз бы и были эти 8 млрд, о которых изначально заявлял правительство.

Борис Кушнирук, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра:

Пандемия очень существенно ударила в первую очередь по малому и среднему бизнесу (МСБ). Здесь нужно понимать, что официальная статистика в значительной мере этого не покажет. У нас значительная часть МСБ находится в тени - и никакого отражения реальной ситуации мы не видим. Но для меня очевидно, что падение будет существенным. Причем для значительного бизнеса это означает возможность восстановиться, потому что нет оборотных средств и представление о том, что будет дальше при той политике, которая сейчас реализуется.

Один из косвенных показателей, который будет отражать ситуацию с реальными доходами людей - это объем продаж недвижимости. Потому что люди не смогут себе это позволить. Впоследствии частично можно будет отследить объемы продаж автомобилей. Я думаю, что они существенно уменьшатся - и это будет говорить о том, что в класса, который мог зарабатывать больше, доходов нету.

Вопрос об эффективности выплат правительства по 8 тыс. грн пострадавшим от локдауна - это как средняя температура по палате. С точки зрения зарплат сотрудникам - может быть. Особенно в малых населенных пунктах это могло дать какой-то защиту. Но если мы говорим о Киеве, то такая выплата абсолютно не защищает людей, потому что здесь значительно выше расходы - и на аренду помещения, и на перевозку.

Здесь еще важно, в какой мере сам работодатель заинтересован. Я знаю примеры, когда люди работают в ресторане, зарплату получают теневую. Во время локдауна заведение работало только на вынос, выручка упала в разы. Но для получения помощи владелец бизнеса должен оформить заявку. Я знаю случаи, когда эта помощь фактически и не дошла до людей, которые пострадали. Но и сказать, что выплаты оказались совсем не нужными, тоже нельзя.