США научит. Как санкции Госдепа украинизировали Дубинского и бьют по ЗЕ-команде

20 января, 2021, 14:03

Внешнее управление отменяется, стратегическое партнерство с США применяется

11 января с украинским политикумом произошло то, о чем мудрые люди предупреждали давно. А еще, о чем прямо намекали Владимиру Зеленскому из первых его дней пребывания на президентском посту.

То есть, состоялась мощная атака со стороны США на прямую российскую агентуру и людей̆ Игоря Коломойского. Все эти москиты очень крепко охватили Зеленского и вырастили такое напыщенное его, что пытались заплевать даже новоизбранного президента США Джо Байдена. Все это планировалось для того, чтобы окончательно сбить Украину с западного вектора и вернуть ее в стойло СССР 2.0. Вот и гоготали "пятая колонна" целый год то о внешнем управлении, то о масонское ложе Джорджа Сороса, то об американских лабораториях, украшая все байками о прометее Викторе Медведчуке.

Однако американцы имеют хорошую память о тех, кто терпит подобных персонажей. Более того - которые не реагируют на прямые намеки о том, что время разобраться с подобным дерьмом, если ты хочешь быть в клубе развитых стран и называться другом США. А это уже - лично о Зеленском. Поэтому начинается процесс выдавливания из украинской политики прямых врагов США. Не столько из большой любви США в Украину. А потому, что эти персоны при слабодушном Зеленском получили слишком большую свободу. И пытаются превратить сорокомиллионном страну в форпост русского мира. Точнее, "беспредела", который наш северный сосед пытается использовать в качестве торпеды против самих Соединенных Штатов. Чего США, в котором бы внутреннем смятении они ни находились, не позволят никому.

Итак, Министерство финансов США ввело санкциӥ на 7 человек и 4 СМИ, связанных с Андреем Деркачем, за вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Минфина США.

Санкциӥ введены против Александра Дубинского, Дмитрия Ковальчука, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего нардепа Александра Онищенко, помощника Деркача, Антона Симоненко, экс-сотрудника посольства Украины в США Андрея Телиженко и Петра Журавля. В Минфине США считают, что эти лица "публично выступили или присоединились к Деркачу с помощью скоординированного распространения и продвижения фальсифицированных и необоснованных обвинений в политической кандидата США".

Цитирую сообщение Минфина США: "По крайней мере с 2019 года Деркач и его соратники использовали средства массовой информации США, платформы социальных сетей в США и влиятельных лиц США для распространения вводящих в заблуждение и необоснованных утверждений о том, что нынешние и бывшие официальные лица США причастны к коррупции, отмывания денег и незаконного политического влияния в Украине ", - говорится в сообщении Минфина США.

"Кулик, бывший прокурор генеральноӥ прокуратуры Украины, вступил в союз с Деркачем для распространения ложных обвинений в международной коррупции. Онищенко, который скрывается от украинского правосудия по обвинению в коррупции, предоставил отредактированные аудиокопии вероятных аудиозаписей разговоров между бывшими украинскими и американскими чиновниками ", - говорится далее в решении.

В Минфине США добавили, что Телиженко, бывший украинский дипломат, организовывал встречи Деркача с американцами. Дубинский, который работает вместе с Деркачем в украинском парламенте, присоединился к Деркачу на пресс-конференции, "призванных увековечить эти и другие ошибочные нарративы и очернить кандидатов в президенты США и их семьи".

"Всю собственность и имущественные интересы этих людей, подпадающих под юрисдикцию США, заблокирован, а лицам из США, как правило, запрещено совершать с ними операции. Кроме того, также блокируются любые юридические лица, которые на 50 или более процентов принадлежат одному или нескольким указанным лицам ", - отметили в Минфине США.

Собственно, в этой новости больше всего интересует даже не сам Деркач и его приспешники. Ведь этот проводник "русского мира" находится под личными санкциями еще с сентября прошлого года, сразу после того как он опубликовал якобы разговор тогда кандидата в президенты Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко. Самым интересным является присутствие в списке Александра Дубинского. Это у нас не просто и депутат "Слуги народа", но и целый куратор Киевской области от правящей партии.

То, что американцы поставили его в один ряд с прямой российской агентурой - это очередное свидетельство того, что россияне вошли в союз с олигархом Коломойский. Которого настолько достали американцы, он готов пойти на союз с кем угодно, кто обеспечит его невыдачу в Вашингтон для справедливого суда. Именно поэтому Александр Дубинский держался павлином на московитских медийных ресурсов и щебетал о внешнее управлении. Все это должно помочь его патрона Коломойскому остаться и безнаказанно зарабатывать на Украине.

Но как же опустили на землю американские санкции Сашу Дубинского. Во-первых, он резко вспомнил украинский язык и щебечет на нем как соловей, что отвергает басни о русскоязычных челюстях, не приспособленные под государственные. Во-вторых, Саша уже не ведет себя как быдло. И когда Офис генпрокурора Украины 19 января сообщил, что начал против депутата СН два уголовных полномочия: об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступных путем - рупор Коломойского уже спел иначе. Что США наш стратегический партнер. Был и есть. И это просто клеветники из окружения Зеленского пытаются поссорить его с США.

Топчик. Дико ржу. Дубинский уже заявил как Отче наш, что США наш стратегический партнер) Опубликовано Marina Daniluk-Yarmolaeva Вторник, 19 Января 2021

Что же видим наглядно, как санкции способствуют молниеносной украинизации и обращению к западному миру. Вангую, что как дальше пойдет, то Саша Дубинский не будет вылезать из вышиванки и спать с томиком Бандеры под подушкой.

Видим, как сам Коломойский сдает своей медийных муртадов. Потому честь и достоинство от американских санкций Дубинский почему-то не защищает на телеканале 1 + 1, а приходится ходить на "Вести", "Страна. UA "и телеканалы Медведчука. Игорь Валерьевич сдает всех, когда жареным пахнет персонально для него.

А самое интересное во всем этом - это поведение президента Зеленского. Напоминаю, что 20 мая прошлого года, после публикации первой порции пленок Деркача "мейд ин Лубянка", выдающийся лидер современности на прямой вопрос о них на своей пресс-конференции заявил следующее: "О Порошенко и Байдене, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний знак, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировал уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все - в милицию ". Зато, когда в сентябре США наложили санкции лично на Деркача - Зеленский и Баканов с Венедиктов просто промолчали.

Конечно, руководитель Офиса президента Зеленского Андрей Ермак побежал писать поздравления по случаю победы Джо Байдена, но пусть не тешит себя надеждами, что США все забыли.

Великие державы никогда и никому ничего не забывают. Поэтому можно быть уверенным, что эти санкции - это только первый шаг. Сделан еще даже до инаугурации Байдена, по сути, ставленниками Дональда Трампа. И они прекрасно понимают, что для того, чтобы остаться в топе американской политики, им нужно зачистить всех пророссийских товарищей Трампа, которыми он не гнушался пользоваться для того чтобы остаться в Белом Доме.

Поэтому если Зеленский в ближайшее время не отречется от накипи типа Дубинского в своей родной партии - ему не поздоровится. Ведь круг вокруг юмориста, который решил, что сделал всех - сжимается все сильнее.

Надо делать выбор. Или ты нормальный человек, имеющий жизнь после своего позорного президентства, или ты будешь вечно гонимым парией типа Коломойского. Котором не будет места нигде, кроме России. Рядом с забавным Азаровым.