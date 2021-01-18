Виталий Портников: Путин опять "сигнализирует" Медведчуком

18 января, 2021, 12:30

Портников Виталий

Решение марионеточных властей так называемых "народных республик" о передаче украинских заложников Виктору Медведчуку – это, конечно, же решение Кремля. И связано оно исключительно со стремлением напомнить, кто является главным и единственным представителем Москвы в украинской политике. И кто способен договориться с Путиным

Во времена Петра Порошенко знаковые обмены тоже происходили при прямом участии Виктора Медведчука. Но администрация Порошенко – очевидно, понимая, что без этого участия обменов не будет - предпочла придать этому участию официальный статус участника переговоров с украинской стороны. Отчего сигнал Кремля был несколько смазан: да, Медведчук присутствует, но все же договоренности достигаются не лично с ним, а с украинской властью в целом.

Владимир Зеленский ошибочно решил, что теперь именно ему удастся быть человеком, способным установить личный контакт с Путиным и договариваться с ним без всяких Медведчуков. На чем основывались эти надежды президента Украины сказать трудно. Но я предпочту думать, что на том же, на чем основаны все остальные надежды Зеленского – ни на чем.

При этом Зеленский не понял, что возобновление обменов после его прихода к власти было связано, во-первых, с тем, что Путин еще рассчитывал на быструю капитуляцию нового украинского руководства, а во-вторых, с тем, что в украинских тюрьмах находились люди, в освобождении которых был заинтересован Кремль – например, один из свидетелей по делу "Боинга" Цемах. Но когда Путин увидел, что Зеленский не может капитулировать, обменный фонд с украинской стороны исчерпан, а сами обмены являются для украинского президента важным доказательством его политической состоятельности, обмены тут же и завершились.

При этом одностороннее освобождение части украинцев еще раз напоминает, что для Путина не имеют никакого значения его соотечественники – если только они не являются ценными свидетелями или сотрудниками спецслужб. И необходимости договариваться с украинской властью для освобождения кого-либо у Путина нет. А есть исключительно стремление выполнить ту или иную политическую задачу.

Передача украинских заложников Медведчуку призвана продемонстрировать никчемность самого переговорного механизма в рамках ТКГ и нежелание иметь дело с Зеленским. И заодно это демонстрация для пророссийского электората в Украине: вот на кого следует ориентироваться. Никаких полутонов.

Зеленский может сделать из этого сигнала разные выводы. В том числе и попытаться официализировать статус Медведчука, как это было во времена Порошенко, ввести его в переговорный процесс. И может даже пойти путем политических договоренностей с ОПЗЖ. Но при этом он должен понимать простую вещь: войну с Россией на данном этапе нельзя завершить без капитуляции перед Путиным. А территориальную целостность нельзя восстановить даже в случае этой капитуляции.