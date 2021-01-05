Рождество Христово и мы - во Вселенной Рождества. Праздник нашего детства

6 января, 2021, 09:44

Татьяна Зинченко

Что произошло с миром с Рождеством Христовым? История, легенды, традиции празднования и то, что осуществляется в праздничные дни, - в рождественской новелле Еспресо-TV

Странная у Рождества особенность: еще задолго до этой даты и взрослые, и дети уравниваются в своих желаниях и мечтах и начинают говорить о чудесах. Интересно слушать важную старшую даму, которая в автобусе сквозь маску рассказывает подруге о чуде, которое произошло с ней как раз накануне Рождества.



"Нарисовала открытку, выложила в сети." С праздниками!" - подписала. И ты представляешь: и тетя, и ее семья откликнулись, и он, Вася. Я и не знала, где они, что-то было мне не по себе из-за этого. Мучил этот вопрос, и я не знала, как поступить. Ведь знала, что и моя вина была, слышишь? Но ты видишь, я даже не думала, что открытка может такие чудеса делать".



"Это не открытка, - слышу уже ее подругу. - Так в эти праздничные дни всем: кто-то кого-то находит, кто-то кому-то добро делает. Ты что, забыла, как мы в школе малым сюрпризы устраивали или к бабушкам с дедушками бегали, придумывали им различное веселье".

Или седовласого господина на рынке, который продает пшеницу на кутью:

- Разве ты забыла, что учила тебя бабушка? Надо верить, и тогда будет хорошо! Как там в коляде поется? И затягивает: "Засиялы зори С неба до земли! ..".

- Я не забыла! Я как раз верю в чудеса. Я помню это состояние еще с детства: разучивание колядок, особое настроение, ожидание чего-то такого-то такого ... Но пока меня интересует, почем ваш пшеничка. А вы мне - о чуде...

- Так вот, чудеса бывают с теми, кто в них верит!

- Я знаю! Так почем пшеничка на кутью?

- Ай, бери за так, праздник же! Так вот, слушай сюда: первую звезду на Сочельник надо увидеть не через окно, а по-настоящему.

И он рассказал мне все таинство Сочельника, Большого утра рождения Спасителя и настоящее чудо Рождества: чудо жизни, далось нам на долго-долго, столько, сколько продлится мир, земли, а они будут продолжаться вечно ...

Небесный дар и счастье

Какая все-таки жизнеутверждающая философия христианства! Вечная жизнь, которую явил миру Сын Божий, - разве не лучшее, что может быть с каждым человеком ?! Разве не является чудом то, что ты видишь и слышишь, что, просыпаясь в мир, чувствуешь благословение на новый день - в улыбке родного человека, в лазури неба, в цветении цветка, в пении птицы, в снежинке на ладони? Рано или поздно мы приходим к осознанию того, что в этих улыбках, снежинках, небе, цветочку и есть счастье. Потому что дела, работа и все остальное - временное, а небо и улыбка - вечна. И вот эта вечность - это небесный дар, который принес нам на землю Спаситель.

Фото Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

С земли на небу и наоборот

О Сыне Божием, Его миссии и Его пути очень много книг, начиная от Книги книг и заканчивая стишками для детей, других произведений искусства - картин, музыкальных шедевров и тому подобное. Но все эти произведения овеяны легендами, перепетые и творчески переосмыслены, и которые из них максимально достоверные, не называется. Однако эти произведения чрезвычайно ценятся и несмотря на все служат источником знаний.

Так, Евангелие от Луки гласит: Иисус Христос родился во времена правления императора Августа в иудейском городе Вифлееме в семье плотника Иосифа Обручника из Назарета и Марии. Иосиф с Марией прибыли в Вифлеем для участия в переписи населения, проводили по приказу императора Августа, когда Сирией правил Кирин. Семья была вынуждена переночевать в пещере, которая использовалась как хлев для укрытия скота от непогоды, поскольку не было места в гостинице. При рождении Христа сошла Вифлеемская звезда, которая указала об этом событии мудрецам с Востока.

Первыми пришли поклониться Христу пастухи, которым об этом событии возвестил ангел. Волхвы пришли в Иерусалим и розпиталися у царя Ирода о царя Иудейского и встревожили его. Придворные книжники и первосвященники ответили мудрецам, что согласно пророчеству царь должен был родиться в Вифлееме Иудейском. Тогда Ирод позвал мудрецов и отправил их в Вифлеем выведать все и ему доложить. Они нашли Иисуса уже в доме и преподнесли Христу дары - золото, ладан и смирну. Предупреждены во сне мудрецы вернулись другой дорогой домой. Узнав о рождении Христа, царь Иудеи Ирод велел провести избиение детей в возрасте до 2 лет, но Христос был чудом спасен от смерти. Предупрежден ангелом Иосиф забрал семью и вынужден был бежать в Египет и находиться там до смерти Ирода.

Украинцы издавна - верующий нация



На все циклы сельскохозяйственных работ, семейные события, важные вехи в жизни они просили благословения Господа. В "Символе веры" передаются все три главные составляющие и факторы верования украинский, что и объясняет основную суть Рождества для нашего народа:

1: Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, всего видимого и невидимого

2: И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через Которого все произошло. Он для нас, людей, и ради нашего спасения сошел с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и стал человеком.

3: И в Духа Святого, Господа, Животворящего, Который от Отца исходит, и с Отцом и Сыном одинаковое поклонение и слава, он так говорил через пророков.



Но без религиозных стереотипов

Которые зациклевали их на определенных действиях, связанных с религией. Так, например, празднование Рождества Христова в каждом регионе имеет свои особенности, отличия и собственные "изюминки", что делало и делает празднования еще более семейным, личным, которое одновременно сближает и озаряет.



Рождеству предшествовал Пост. Поскольку последние дни перед постом приходятся на день памяти святого апостола Филиппа, то сам пост принято называть Филипповым. Посты перед праздниками, как и перед Рождеством - хорошая возможность очистить мысли и помыслы, погрузиться в себя, в молитве, пересмотреть свои поступки, действия, сверить их с путем Господа. А также воздержаться от соблазнов, образ, сквернословие.

После Сочельника и до Крещения приветствуются фразой "Христос родился" и отвечают - "Славим Его!".

Первый день Рождества

Это - большой и торжественный день, который украинцы проводят в церкви на торжественном богослужении, посещают родственников, друзей, принимают у себя гостей. В этом году он не будет таким через карантин, однако семьи найдут возможность собраться даже онлайн.



Блюда в этот день были самые разнообразные: каждая семья стремилась приготовить вкусное, что также связывалось с благосостоянием на следующий год. Поэтому специально к Рождеству кололи кабанчика, а потому запекали бедро, готовили колбасы, студень, разнообразные рулеты, рульки, коптили сало. Пироги, бабки, кисели также были неизменными блюдами на рождественских столах украинцев.

Рождественские традиции

Они характерны для всех больших христианских праздников: одевались только новую одежду, ничего в этот день делали, запрещалось шить, стирать, убирать, особенно выносить мусор. Всю еду готовили заранее. Как щедрая и гостеприимная нация, украинцы этого дня оказывают особое внимание гостям: радушно встречают каждого и щедро угощают, а также ходят в гости (в этом году, как говорилось выше, воздержимся с надеждой, что в следующем наверстаем гостил).



Правда, все это происходит вечером, потому что утро и день посвящают молитвам и семье. Хорошей приметой считается, когда на Рождество в дом первым приедет мужчина. Поэтому женщины пытались этого дня создавать семейный уют дома. Правда, эта примета действует не на всей территории страны, как, впрочем, и другие праздничные приметы.



К примеру, что и в гостях не желательно надолго задерживаться - поздравил хозяев, поздравляя в хорошем кругу рождения Сына Божьего, и даешь возможность семье праздновать в кругу родных. Семейные ценности - превыше всего.

Колядники - дорогие гости, желают добра!

Желанные гости на Рождество - колядники. Это могли быть как дети, так и взрослые. Взрослые обычно организовывались в вертепы - целые театрализованные представления со специальной атрибутикой, главная из которых - Рождественская звезда, символизирующая Вифлеемскую - счастливое свидетельство рождения Спасителя.

Колядники пели гостиной песни-колядки и разыгрывали шуточные сценки. Однако в этих шутливых сюжетах разыгрывались серьезные стороны жизни Украинской, искренне хотелось семье счастья, здоровья и достатка. Хозяева одаривали хороших гостей гостинцами и деньгами.



Фото Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Это, прежде всего, Дидух, свечи, Рождественская звезда и Рождественский венок. Дидух каждая семья украшала по-своему, ставила на почетное место, обычно в углу. Впоследствии этот прекрасный аутентичный произведение украинский заменила елка, но сейчас он приобретает своего второго рождения. Рождественский венок плетут из веток сосны, ели, пихты и украшают свечами, лентами, деревянными фигурками. Его подвешивают над дверью, на стену или кладут на рождественский стол.



Фото Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Рождественские святки и Щедрый вечер

Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или Святки. Следующий день после Рождества посвящается Матери Христа Спасителя Пречистой Деве Марии. Этот день называется Собором Пресвятой Богородицы.



Щедрый вечер - второй праздник рождественского цикла через неделю после Рождества. Этот день называли Меланки - в честь христианской святой преподобной Мелании. По традиции, празднование сопровождалось обходом домов с пожеланием людям счастья, здоровья и благополучия в новом году. Щедруют также театрализованными группами: "Маланка" и "Василий" и "Ряженые". Щедрование также в этом году переносим в онлайн, если креативно подойти к этому делу - будет интересно и красиво!

Рождественский Вселенная

Рождество Христово - это, в первую очередь, праздник добра, мира и милосердия. Украинцы в этот день по чьему-то приказу, а просто по велению сердца помогают, больным, сиротам, вдовам, нищим, бродячим животным и всем тем, кто по разным причинам не чувствует праздника. И искренне верят, что на Рождество небо раскрывается земле, и силы небесные исполняют все задуманное. Но желание обязательно должны быть добрыми. Духовное очищение и искренняя вера в Господа - главное на этом долгожданном летнем празднике для всех христиан, которых бы церковных или календарных традиций они не придерживались.





Дата празднования - важный вопрос, но не главный. Точнее, это не вопрос для споров, а для мудрого принятия решения.

Христос рождается в наших душах каждый день. Как и сейчас - Христос родился! Славим Его Мира, счастья, благополучия, крепкого здоровья всем нам! Хороших праздников, вкусной кутьи и рождественских чудес!