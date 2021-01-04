12 постных блюд на Сочельник. Величие и таинство вечера накануне Рождества

5 января, 2021, 12:09

Татьяна Зинченко

Какие традиции и обычаи в украинцев накануне Рождества Христова и какие блюда готовят в этот вечер - в очередной праздничной теме Еспресо.TV

"На столі - свята вечеря, вся родина за столом", - эти строки из стихотворения Надежды Гуменюк вскоре станут актуальными в каждой семье.

Святая вечеря - особенно праздничное семейное таинство, величественное и ни с чем не сравнимое.

Вся семья, где бы кто ни был, по возможности собирается за столом до первой звезды.

Есть много обычаев, примет, "сценариев" Сочельника, но в каждом доме они свои, особые, потомственный или и современные, но главное, что слово "ужин" в этот вечер приобретает особый смысл.

Он - далеко не только еда, это и вера, надежды на благополучие, согласие, здоровье, общие желания, планы, вообще особое ощущение семьи и семейного корни.

Как это у нас было

На почетном месте в доме должен стоять Дидух - ржаной или пшеничный сноп, который символизирует урожай, благополучие и является оберегом рода. Праздники ужин начинается молитвой. Зажигают рождественскую свечу, символизирующую память о душах предков, а также звезды, которые появились на небе, когда родился Христос. На ужин собирается вся семья. Принято, где бы кто был, возвращаться в это время к дому, чтобы следующий год был неразлучным. Хозяин благословит ужин: "Дай Бог, дождаться всем в здоровье ко второму году!".

Символизм 12 блюд

Хозяйки стараются готовить их 12, символизирующий двенадцать апостолов и количество месяцев в году.



Кто интересуется народными обычаями и обрядами, приобретает в эти дни неоценимый опыт. Потому что каждый регион, и даже каждый город, городок или даже угол, имеет свои "изюминки" Сочельника, и все они - очень интересные и красивые.



Где-то до Святой вечери совсем ничего не едят, где-то - постятся, где начинают таинство Сочельника с уборки домашней скотины, где-то - с подбрасывания углу под потолок.



Где-то - с целой речью-пожеланиями хозяев, где-то - с квохтанье детей под столом, чтобы водилась домашняя птица, где-то - другие сценарии, не менее захватывающие и символические.



Интересный встречала обычай на Гуцульщине, где перед ужином старшая из присутствующих женщин - бабушка или мама - символически натирают чесноком семью, "чтобы ничего не болело".

Богатая кутья, но блюда постные

Чеснок, кстати, входит в перечень 12 блюд Сочельника, как и соль и хлеб, поэтому на самом деле стол не должен ломиться от излишеств, хотя и называется "Богатая Кутья". Блюда в Сочельник постные.



Основные блюда - это кутья, соль, чеснок, хлеб, борщ с ушками, жареный или иная рыба, гороховое пюре с различными специями и приправами, фасоль в разных вариантах, поливка из грибов, вареники с картофелем (кстати, в некоторых регионах картофель на Сочельник не добавляют никуда вообще, даже в борщ), капустой, вишней, сливами с медом, кисель, песни пампушки, салат из свеклы с орехами или маринованными грибами (шухи), сельдь, тушеная квашеная капуста с грибами, компот, винегрет, голубцы с тертой и вареного картофеля или с гречкой или пшеном, с грибами, грибная юшка, соления и квашения, словом, кто на что способен и как настроен. А настроены мы на Сочельник замечательно!



Поэтому все начинается с кутьи. Готовят ее из пшеничной углу, а также с ячменной, риса - кому какая нравится. Замочить лучше на ночь, а на утро крупа вырастет пышненькая корж.



Тогда ее сварить, подождать, чтобы остыла, и заправить.



Заправляют - также кому что нравится: толчеными маком, орехами, медом, сухофруктами, тертым шоколадом, халвой, компотом, сахаром. Ингредиенты объединяют также по собственным предпочтениям.



Самый распространенный и любимый всеми вариант: пшеничная каша с медом, тертым маком, орехами и изюмом. Очень вкусная, что говорить!



Фирменная кутья от Лилии Цвит

В известной кулинарки - совершенный рецепт кутьи, что подтверждают просмотры ее видео приготовления и отзывы. Хозяйка делится рецептом с искренним пожеланием вкусной кутьи!

Нужно на 1 л: пшеница - 150 г, соль - щепотка, мак - 150 г, орехи - 150 г, изюм - 100 г, вишня вяленая - 100 г, мед - 150 г

Самое важное - правильно приготовить пшеницу. Для кутьи выбираем специально очищенную пшеницу светлого цвета и с крупными зернышками. Заливаем ее холодной водой и оставляем на ночь. Видим, что за ночь пшеница набухла. Воду сливаем, промываем пшеницу несколько раз в проточной воде. Добавляем соли, желательно святой, и доливаем холодной воды так, чтобы покрыть пшеницу. Варим на маленьком огне, доливая воду по мере выкипания.

Время приготовления зависит от пшеницы - примерно час. Можно воспользоваться мультиваркой. Пшеница должна быть мягкая, но не разваренная. В ней должно остаться немного жидкости, чтобы кутья ни была сухой.

Приготовим мак. Весовой мак - чистый, без примесей и посторонних запахов. Перемолоть с помощью кофемолки. Залить холодной водой (столько, чтобы покрыть мак). Проварить, помешивая, пока не выкипит вода.

Мак просушить можно лучше. Охлаждаем до комнатной температуры. Осталось добавить орехи и сухофрукты. В древности брали лесные орехи, потому что греческие не всем были доступны. Обжариваем, чистим и слегка измельчаем. Сухофрукты подбираем на свой вкус - в рецепты изюм и вяленая вишня. С целью дезинфекции залить их кипятком на несколько минут.

К готовой охлажденной пшеничной каше добавить мак, измельченные орехи и натуральный мед. Количество меда корректируем по вкусу. Добавляем сухофрукты, перемешиваем. Готово: вкусно, красиво, празднично!

Пампушки - пушистые подарки от предков

Потому что их пекли еще наши бабушки-прабабушки. За ними хозяин не видел семьи, так много их было на блюде - до потолка.

Видите ли вы меня за пампушками?

Хозяин спрашивал семью: "Видите ли вы меня за пампушками?». - "Нет!" - дружно отвечала семья. - "Так чтобы по такому же урожаем в следующем году меня не было видно!" - радовался, призывал урожай, предсказывал глава семьи.

Лилия Цвит расскажет, как легко и просто сделать замечательные пампушки, от которых все в восторге! Это невероятное картофельное тесто удается всегда. Пампушки по этому рецепту получаются рыхлые, круглые, румяные, желтенькие и в них много начинки. То есть, именно такие, которые все любят. При этом, ни молока, ни масла, ни яиц, в рецепте нету. Это замечательное тесто на картофельном пюре.

Нужно на 35 - 40 - шт., д. 7 см: картофель сырой - 300 г, вода - 0,5 л, соль - щепотка, + 100-200 мл воды, дрожжи - 50 г

сахар - 100 г, ванильный сахар - 1 п., масло нерафинированное - 30 мл, водка 1 ст.л., мука - 600 г, куркума - 0,5 ч.л., масло для жарки - 1 л., варенье для начинки - 400 г

Конечно, на столе должен быть постный капустник или постный борщ с ушками.

Постный Капустник от Марины Суржок

"Капустник мы очень любим, а вот готовим реже. Так он кажется будто еще более праздничным, - говорит Марина Суржок, искусствовед, кукольщица из Смелы, что на Черкасщине. - А учила меня его готовить бабушка".



Я беру и квашеную капусту, и свежую - в целом чуть более 0,5 кг. Измельчаю в миксере, иногда добавляю фасоль вареную - примерно 200 г (отваренную вечером), лук - 1 шт., морковь - 1 шт. (измельчаю вместе с капустой). Белые грибы сушеные - 50 г (предварительно замочить), картофель - 2 шт., соль, перец - по вкусу укроп, петрушка - по вкусу, сушеные помидоры (предварительно замоченные и измельченные) - они у меня есть всегда, но можно заменить на соленые или томат. Результат - удивительный: удается душистый, наваристый, очень вкусный капустняк!

Постный борщ с ушками

По всем правилам, для приготовления блюда нужно предварительно сделать свекольный квас. Взять 3 кг красных свеклы, помыть и очистить от кожицы, нашинковать тонкими кружочками. Составить в банке так, чтобы они заняли две трети объема. Можно еще добавить несколько зубчиков чеснока, 1-2 ложки сухих семян тмина, укропа или горчицы, лавровый лист. Иногда добавляют небольшой корешок хрена. Свеклу залить теплой кипяченой водой. Сверху положить сухую корочку ржаного хлеба, накрыть чистой марлей и поставить в теплое место на несколько дней. Через 2-3 дня снять пену, которая начнет появляться. Квас готов, когда пена перестанет образовываться. Его стоит еще выдержать 1-2 дня, а затем перелить в чистую банку.



Приготовление собственно борща нужно начинать с замачивания сушеных грибов минимум на 5:00. Из них, добавив черного и душистого перца, лаврового листа и луковицу, нужно сварить уху. Отдельно сварить еще 3 - 4 средние свеклы. Вытащить из ухи грибы, а жидкость процедить через густое сито. Вареные свеклу почистить и натереть на крупной терке. Довести до кипения, влить в нее немного свекольного кваса (сколько - зависит от вашего вкуса и от того, насколько кислый квас). Наконец положить натертую свеклу, досолить по вкусу, добавить ложку сахара. Борщ довести до кипения, но не варить. Оставить до следующего дня, чтобы хорошо настоялся. Перед ужином борщ достаточно лишь подогреть.

Приложением к рождественскому борщу служат маленькие вареники, два противоположные концы которых слеплен вместе в виде ушек. Тесто для них месить, как на вареники: из муки, воды и щепотки соли. Для начинки использовать грибы, из которых готовили борщ. Их следует промыть еще раз водой и смолоть на мясорубке. Затем поджарить на масле одну луковицу, смешать с грибной массой, посолить и поперчить по вкусу, добавить 1 - 2 ложки тертой сухой булки - для вязкости фарша. Сформированы ушки надо варить 3 минуты на малом огне, а затем промыть холодной водой. Разложить в тарелки, залить горячим борщом и нести к столу.

Вареники "с косичками" от Марины Суржок

"Вареники очень любит наша семья, видимо, это никакая не редкость, я к их можно не любить! Начинки разные, ароматные, лепные с любовью руцямы", - говорит мастерица не только удивительных кукол, но и сладостей Марина Суржок. - Я всегда готовлю заплетенные вареники, защипнутые такой косичкой, что заплетенные. Когда каким-то образом получается не очень фактурно, сынок Ивасик говорит: "Мама, это вареничок расплелся".



Потребуется: 2 стакана с челкой белого просеянной муки (иногда делаю с добавлением ржаной), 1/3 ч. л. соли, 1 ст. л. масла оливкового, завариваю 1 стаканом кипятка. Замешиваю мягкое эластичное тесто, немного подсыпаю муки при формировании вареники и, не растягивая, начиняю, "заплетаю". Варю в подсоленном кипятке ровно 5 минут.

Цветные вареники от Лилии Цвит

Удивите родных оригинальными варениками на праздник от звезды кулинарного творчества! Яркие и интересные!

Сытный и аппетитный фасолевый паштет

Секрет - это гармоничное сочетание составляющих рецепта. Татьяна Козак, известная кулинарка из Почаева, расскажет, как его приготовить.

Он имеет приятный и богатый вкус, зерна граната - это удачное дополнение его невероятно красивый перед подачей на стол.

В идеале для паштета нужно брать красную фасоль.

Требуется: фасоль 200 г (сухая), луковица крупная, чеснок 1 зубчик, грецкий орех - 60 г, соль 1 ч.л., черный молотый перец.

Приправы: свежая кинза или петрушка, гранат зерна, масло для жарки лука.

Замоченную фасоль с ночи сварить до готовности, чтобы была мягкая, без соли. Слить отвар, он нам нужен для регулирования плотности паштета.

Фасоль пропустить через мясорубку (среднее или мелкое сито) или взбить блендером, добавить отвар, соль, перец, любимые приправы, поджаренный грецкий орех (измельчить скалкой или порубить ножом), лук нарезать кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Объединить все составляющие рецепта, тщательно перемешать. Добавьте отвара из фасоли, регулируйте плотность паштета на свой вкус. Перед подачей на стол, посыпьте зеленью и зернами граната.

Смакуете на здоровье!

Постные голубцы

"Голубцы - это быстро, сытно, рационально и, безусловно, вкусно", - говорит Татьяна Козак, автор рецепта. -

Поэтому подготовьте капусту (свежую или закваски листьев или маринованную, кому как подходит ли в наличии.

В данном случае я использовала свежие листья, которое проварила в подсоленной воде ".



Требуется: капуста свежая 1шт. (2.300 кг), рис -1 стакан, гречка - 1 стакан, грибы - 400 г, морковь - 1-2 шт., лук - 2 шт., масло - 50/70 мл, соль 1 ст. л. ровная, перец -1 ч.ложка ровная, вода - 250 мл.

Рис и гречку варим отдельно до половины готовности (или заваривают кипятком несколько раз).

Лук обжариваем на растительном масле до прозрачности, добавляя последовательно натертую морковь, и жарим 2 минуты. Добавляем мелко порезанные грибы (можно предварительно отваренные и размороженные, ассорти из белых, поддубовичков и лисичек).

Охлажденную поджарку пропустить через мясорубку и смешать с рисом и гречкой, посолить и поперчить.

Формируем голубцы удобным для вас способом.

Составляет плотными слоями голубцы швом вниз, добавляем воду (250 мл) и накрываем этаж остатками мелких листьев (сердцевина капусты), ставим в духовку.

Время приготовления и температурный режим зависит от вашей духовки. Примерно 1 час. 20 минут при температуре 180-200 градусов. Наслаждайтесь на здоровье!

Котлеты грибные

Очень вкусные и сочные котлеты от известной галицкой хозяйки Марии Пташник. Котлеты хорошо держат форму, не рассыпаются.



Потребуется: 1 кг грибов (в рецепте - опята) отварить, просушить на сковородке и перемолоть,

1 луковица средняя (смолоть).

Прожарить: 2 средних луковицы (мелко покрошенные) и 1 среднюю морковку (потереть на мелкой терке). Соль и перец по вкусу. И картофелина (натереть, как на драники), добавить 3 ст. л. манки.

Хорошо вымешать и формировать котлеты, обкачуваты в сухарях и жарить на среднем огне. Получается примерно 24 шт.

Карп печеный от Татьяны Мельничук

Известная хозяйка рассказывает, как очень вкусно подавать карп.

Нужно: 0.5 лимона, 2 ст л растительного масла, соль, перец, любимые приправы, 1-2 луковицы, морковь.

Карп почистить, жабры хорошо помыть. По всей длине сделать надрезы, чтобы лучше пропеклись мелкие косточки.

Рыбу просушить бумажными салфетками.

Сделать соус: смешать сок лимона, масло, соль, перец, приправы (например, прованские), можно - видушений чеснок.

Карп смазать соусом.

Фольгу смазать маслом, положить порезанный кольцами лук и морковь, сверху положить рыбу, прикрыть фольгой.

Запекать в разогретой духовке при температуре 180 градусов примерно 45-60 минут. За 15 минут до конца открыть фольгу.

Приятного тебе аппетита!

Узвар - символ урожая

И не забудьте о компоте! Помойте сухофрукты из вашего сада или приобретенные специально для большого праздника. Это могут быть яблоки, груши, сливы, вишни, абрикосы, изюм - по пятилитровую кастрюлю примерно 700-800 г сухофруктов. Залейте все водой, пусть сухие плоды передадут ей свой вкус и аромат. Далее выньте маленькие ягоды или фрукты. Потому яблоки и груши варятся дольше, вишни и сливы - почти мгновенно. Поэтому доведите до кипения сначала именно яблоки и груши, пусть они под крышкой помлиють минуты три. А потом досыпайте ягоды, сливы и доведите компот только до кипения. Долго на огне не держите, пусть летний аромат останется в взваре. Когда напиток остынет, добавьте по вкусу меда и оставьте настаиваться часов в пять.

Затем наливайте компот в кружки и зовите семью к столу.

Збитень медовый

Замечательный старый вариант праздничного напитка!

Требуется: 1 л воды, стакан сахара, 120 г меда, кусочек имбиря, 5 г корицы, 3 соцветия гвоздики.

Все, кроме меда, смешать, довести до кипения и продержав на плите 10 минут, на медленном огне. Снимать пену пену. Затем дать настояться 30 минут. Процедить сквозь мелкое сито. Вылить в кастрюлю и снова довести до кипения. Отключить вогоснь и через 2 минуты добавить мед.

Завиванцы с маком от Лилии Цвит

Звезда украинского кулинарного ютуб-канала Лилия Цвит к Сочельнику давно готова. "Такие маковые рулеты у нас традиционно готовят в Сочельник. Хотя рецепт и постный, но очень вкусный! Завиванцы выходят мягкие, рыхлые и пышные", - говорит она.

Нужно на 3 шт. 35см:

Тесто: вода - 300 мл, мука - 650 г, сахар - 120 г (4 ст.л.), ванильный сахар - 1 п. 16 г, соль - щепотка, масло - 50 мл, куркума - 0,5 ч.л ., дрожжи - 50 г.

Начинка: мак - 150 г, какао - 20 г, варенье - 2 ст.л., изюм - 100 г.

Начнем с опары. В большую миску наливаем 300 мл теплой воды. Добавляем 1 ст. л. сахара от общего количества, дрожжи и перемешиваем. Затем добавляем 6 ст. л. муки (от общего количества) и замешиваем жидкое тесто. Накрываем пищевой пленкой и оставляем в тепле на 20-30 минут, чтобы опара подошла.



Добавляем остальные сахара, ванильный сахар, нерафинированное масло. Перемешиваем. И по-немного добавляем муку, в два-три этапа. В конце, добавляем еще немного масла и хорошо вымешиваем тесто, 15-20 минут. Количество муки может деще варьироваться, в зависимости от того, какие у Вас продукты. Поэтому следим за консистенцией теста (см. видео). Тесто получается густое, но мягкое. Опять накрываем его пленкой и оставляем в тепле на 1,5-2 часа, чтобы подошло.



Между тем, приготовим маковую начинку.

Итак, к молотого, запаренного мака, добавляем 2-3 ст.л. густого варенья, перемешиваем. Добавляем 1 ст. л. какао, перемешиваем до однородной массы.

Когда тесто подошло, обходим его и разделяем на 3 равные части. Рабочую поверхность смазываем маслом и раскатываем тесто товщиою примерно 0,5 - 1 см. Смазываем начинкой, отступая от краев теста 2-3 см. По желанию, добавляем изюм. Заворачиваем в рулет.

Оставляем подойти в форме еще на 30-40 минут и выпекаем при температуре 180 градусов 40-50 минут, пока рулеты подрумянятся.

Вынимаем из формы, остужаем, посыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита!

Фото Марины Суржок.

Святая вечеря - то, что по-настоящему в человеке святое. Все-таки мы выросли в семье, имеем семьи, имеем дорогих сердцу, души людей. Соберитесь вместе с родственными столом, поговорите, вспомните, попробуйте кутью! Чтобы Господь дал нам добра в дом и еще на тот год Рождества дождаться!

Христос рождается! Славим Его!