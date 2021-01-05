Корабельная сосна, тверки и лимоны, собачий рот и кусок пирога. Все о мемах "Слуг народа"

9 января, 2021, 11:23

Можно пиццайоло и мясника сделать депутатами, но бывшая занятость и стиль жизни никуда из них не денутся

Фракция "Слуг народа" из-за рандомного набора абсолютно некомпетентных людей подарила 2020 году ряд фантастических историй и мемов, которые уже войдут в историю. Обычно - эти истории на грани фола и непонимания героев того, куда они попали и как именно должны себя вести народные избранники в парламенте небогатой воюющей страны. Вспоминаем и объясняем самое громкое от Шариковых новейшего времени.

"Собачий рот" от Дубинского

Народный депутат от "Слуги народа" и тогда потенциальный кандидат на должность мэра Киева Александр Дубинский вечером 2 июля участвовал в телевизионном ток-шоу, где обсуждали заявление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия.

В это время парламентарий на своей странице в Instagram написал: “Ї...о Смолія в тупий собачий рот в прямому ефірі”.





Цитату разнесли по соцсетях и медиа. Впоследствии он этот сообщение удалил, но от слов не отказался.

Скандал стал примером тотальной деградации среди нынешних нардепов, а еще примером неуважения к настоящим специалистам, которых назначали К эпохе Зеленского.

Брагарь и собака

В феврале депутат Евгений Брагарь попал в громкий скандал с собаками. Амбициозный и к тому малоизвестный «слуга народа» сходил на эфир. В студию позвонила женщина, которая пожаловалась на большую стоимость газа и его транспортировки при низкой пенсии.

"Пусть объяснит, мы его (лепутата от" Слуги народа ". - Ред.) выбирали для чего?" - спросила она.

Депутат спросил, еще кто-то прописан у нее дома и или другое имущество. "Прожить в таких условиях действительно трудно, потому что мы не знаем, есть ли у нее другое имущество. Ведь субсидия предоставляется в зависимости от иного имущества и имущественного положения. Я лично встречал случай, когда женщина хотела получить субсидию, имея несколько квартир ", - отметил Евгений Брагарь.

А позже предположил, что счета можно платить, если продать имущество или собаку. "Если собака элитной породы во дворе, то она может его продать ... в любой момент и спокойно оплатить", - заявил депутат.

После этого аудитория в студии начала громко комментировать и ведущий попросил тишины. Далее Евгений Брагарь объяснил свою позицию: "Странная ситуация, когда человек, у которого де-факто финансовая ситуация позволяет демонстрировать доходы" ноль ". И потом она еще себе оформляет субсидию. Это неприемлемо ситуацией ".

Так родился мем - "продай собаку и заплати за коммуналку".

"Корабельная сосна, баба рабочая"

В июне 2020 украинцы увидели блокбастер с участием Александра Корниенко и Давида Арахамия - двух руководителей партии "Слуга народа". На собрании в Николаеве мужчины бурно обсуждали внешние данные своих коллег по партии. Они даже не осознавали, что их разговор транслируется.

Шутки Корниенко и Арахамия, которых самих нельзя назвать приближенно похожими на Джорджа Клуни и Брэда Питта - говорили о губах своих коллег. Сначала все то подумали о эффектную депутатку из Николаева - Ирину Аллахвердиеву.

Господин Корниенко описывал женщину как немного "поддутую", намекнув на возможные косметические манипуляции с ее губами.

"Чуть-чуть tuning too much", - сказал председатель партии СН.

"Баба рабочая вообще, как корабельная сосна", - дальше ведет он, указывая, что такая проведет сотни встреч с избирателями и выигрывает.

"К президенту заведешь такую и увидишь - он там оху ...., подпрыгнет, выкурит все Iqos и скажет - баба дааа, дааа", - сказал Корниенко Арахамия. При этом похоже, что он несколько пародировал стиль ответов Зеленского.

Когда скандал был в разгаре - Александр Корниенко извинился за свои слова и попытался оправдать поведение. По его словам, "запись была смонтирована в соответствии фразы вырваны из контекста". А главное - другому о другой николаевскую депутата от "Слуги народа" Татьяну Домбровскую, несколько позже стала кандидатом на должность мэра Николаева.

Самое интересное в этом сексистские скандале было то, как коммуникационная служба ОПГ в лице Михаила Подоляка советовала комментировать самым "слугам народа" этот скандал. Они всерьез считали, что подобные "мужские разговоры" эффективнее ораторские речи и беседы о системной коррупции.

Кроме того, они считали, что эта история никак не ударит по репутации президента, фракции и "Слуги народа". На самом деле скандал лишь усугубил впечатление, что в списки одноименной фракции набрали случайных людей. А сами они или Арахамия, или "корабельные сосны".

Увидела здесь в Екатерина Рошук месседж-бокс для комментирования СН скандала с «корабельными соснами». Заинтересовало как ... Опубликовано Marina Daniluk-Yarmolaeva среду, 24 июня 2020



Галина Третьякова и "дети низкого социального качества"

Депутат от "Слуги народа" и председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты ветеранов Галина Третьякова заявила о злоупотреблениях льготами, когда люди рожают детей "низкого качества" ради соцвыплат.

В качестве примера борьбы с таким злоупотреблением она привела истории о ... стерилизацию людей, не имеющих высшего образования, или хотят получать социальную помощь.

Заявления председателя комитета по вопросам социальной политики защиты и защиты ветеранов дали мотивы сравнивать ее с фюрером.

Кастрация женщин без высшего образования, стерилизация людей, претендующих на социальную помощь, "некачественные" дети ... Нет, это ... Опубликовано Dmytro Kogan среду, 24 июнь 2020

По логике Третьяковой, не имели бы права на существование ни Тарас Шевченко, ни Любомир Гузар, ни Пирс Броснан, ни Деми Мур - так все они были или сиротами, или из бедных семей. А такие гении, как Людвиг ван Бетховен, отец которого злоупотреблял алкоголем, а мать болела туберкулезом - по логике Третьяковой считался бы ребенком низкого качества.

Заявления представительницы "Слуги народа" потом удачно использовала партия ОПЗЖ во время парламентской кампании.

Юрченко и "кусок пирога"

В сентябре НАБУ обнародовало аудио- и видеоматериалы, на которых народный депутат "Слуги народа" Александр Юрченко и его неофициальный помощник Иван якобы требуют взятку от представителя иностранного инвестора в мусороперерабатывающей отрасли за внесение законодательных изменений в интересах этого бизнеса. Инвестора представлял детектив под прикрытием, который и фиксировал разговоры.

"Посредник" Ивану должны были передать 13 тысяч долларов, из которых 10 тысяч он должен был отдать Юрченко. Также правоохранители якобы зафиксировали на видео факт передачи депутату денег. В разговоре с "представителем инвестора" Александр Юрченко подтвердил, что получил эти средства.

Во время встречи "представителя инвестора" с нардепом 20 августа последний сообщил, что для принятия необходимых законодательных изменений Верховной Радой нужно передать ему 200 тысяч долларов, а также предусмотреть для него 3% акций в уставном капитале будущего предприятия.

"Хорошо. Короче, я ориентирую на 100 килограмм плюшек. Да? (Под "плюшками" имеются в виду доллары - ред.) ", - переспрашивает в разговоре с нардепом и посредником детектив под прикрытием. "Нет, всего на 200", - отвечает Юрченко.

"Я же тебе сказал, что без этой истории (3% акций будущего предприятия - ред.) ничего не интересует. Я хочу кусок большого пирога ", - добавляет нардеп" инвестору".

На нынешнем этапе дело НАБУ зависла. Говорят, что Офис Генерального прокурора способствовал тому, чтобы от Саши отстали. И сейчас он ... инспектирует Голосеевское отделение полиции.

Ред .: Депутат от «Слуги народа» Александр Юрченко, который в 2009 году украл из супермаркета 4 бутылки пива и был ... Опубликовано Police Control Ukraine среду, 11 ноябрь 2020

Зато в интернете старые знакомые Юрченко вспоминают о его прошлых юношеских подвигах.

Саша Юрченко - зе-депутат-фигурант нового коррупционного скандала и депутат избран соседями от моего Голосеевского ... Опубликовано Vlad Samoylenko четверга, 17 сентябре 2020

Тверк Тищенко

Народный депутат Украины и председатель Киевской городской организации партии "Слуга народа" станцевал тверк в салоне автомобиля.

Подходящая сцена появилась во время участия Николая Тищенко в программе "Караоке на колесах" с ведущим Вячеславом Деминым. На видео нардеп старательно танцует тверк под песню Насти Каменских "Хочу попу, как у Ким".

Случилось это через некоторое время после скандала в ресторане "Велюр" того же Тищенко, который продолжил работать несмотря на карантин. Немало тех, кто потерял свой бизнес, потому что честно закрылся на карантин - расценил танцы Коли Тищенко как насмешку.

Гетьманцев и языковые "фашисты"

Народный депутат от "Слуга народа" и председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев в июле назвал "фашистами" тех, кто протестовал против скандального языкового законопроекта его коллеги Максима Бужанского.

"Мы все понимаем, что проект Бужанского о недискриминации, а не о языке. Украинский язык никоим образом не ограничивается. Наоборот, людям, которые говорят на разных языках, предоставляются равные возможности. Поэтому, я абсолютно поддерживаю этот законопроект. Он точно не стоит митингов, вражды, разделения людей на сорта - этого фашизма, который присутствовал у нас в последние годы ", - заявил Гетманцев.

Сейчас элитному депутату мозолит то, что с 16 января 2021 года начнет действовать требование по обслуживанию государственным языком в сфере торговли и услуг.

За нарушение языкового закона предусмотрены серьезные штрафы - от 5100 до 6800 грн.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев против этих нововведений: "Я не хочу ничего менять по частям в самом законе о языке, он все кривой. Но предлагаю просто отменить эти штрафы, и решить этот вопрос таким образом, а не плодить доносчиков ".

Тищенко и лимоны

Депутат от Слуги народа Николай Тищенко приехал на место взрыва дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе Киева и решил своеобразно помочь пострадавшим жителям - раздать им лимоны.

Оказалось, что лимоны были для того, чтобы ... делать из них лимонад. Но нож, чтобы их разрезать, у разрушенного дома не нашлось.

Как написала очевидец, журналистка Марьяна Пецух, такую помощь никто не оценил и сумка с фруктами так и осталась на скамейке.

Тищенко принес витаминов, и пошел советоваться с Аваковым. К Авакову не пускают и прогоняют. видео https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3654741347904476&id=100001059399876 Опубликовано Mariana Pietsukh воскресеньем, 21 июня 2020

Позже Тищенко написал, что ему было неприятно видеть насмешки, ведь он хотел помочь. В конце концов отметил, что сделал бы так повторно, если бы такая ситуация случилась еще раз:

"В той ситуации хаоса, горя и беды никто не думал, что с стороны это кому-то может выглядеть смешно. Надо было действовать и помогать людям. Не дай Бог, но оказавшись еще раз в той ситуации, я сделал бы так же ".

Трагедия в том, что ни Тищенко, ни его коллеги не поняли в чем же беда. Во время взрыва погибло 5 человек. Без крыши над головой осталось несколько десятков семей - большинство из них железнодорожниками.

Арахамия против евроинтеграции

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в начале 2020 года попал в чувствительный скандал. В одном из эфиров он высказался против гармонизации украинского законодательства с европейским в рамках сотрудничества с ЕС "Многие соседних стран давят на нас, склоняя к так называемой гармонизации законодательства. Однако я считаю, что для Украины это неправильно. Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой, играя по одинаковым правилам".

"Эти слова могут быть не популярными в Европарламенте или где-нибудь, но мы должны занять какое-то уникальное место, пока не станем сильнее, и уже тогда можем синхронизироваться", - добавил политик.

Слова Арахамия произвели фурор, не успев взлететь из уст нардепа. Но совсем не тот фурор, на который, возможно, рассчитывал их автор. В сутки, которые прошли с момента провозглашения этих тезисов, Арахамия успел отречься от сказанного. Но многие политики уже заклеймили коллегу как "предателя".

Тогдашний вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба вынужден был сделать заявление, что, несмотря на позицию главы фракции "Слуги народа" Давида Арахамия, Украина не откажется от евроинтеграции.

Депутат Леонов на фронте

Накануне местных выборов у президента придумали отправить около сотни депутатов "слуг народа" на фронт. Чтобы рейтинги правящей партии подняли и заодно попиарили фейковое перемирие, которым так радуется президент Владимир Зеленский .

В Константиновке депутатов в новеньких камуфляже встретить местные волонтеры и ветераны с отборными матами. А потом что-то пошло не так и депутаты, которые должны были попиарить перемирие - сдали его полностью.

Пиццайоло из Одессы Эдуард Леонов попал на ночь в 54-ю отдельную механизированную бригаду. По его словам - он "поехал в опасную зону, где враг максимально близко (расстояние до противника около 130 метров) и провел ночь с военными на позиции". Также Леонов похвастался, что ночевал в землянке, передвигался на военном транспорте и даже выходил на позиции.

За это время по украинским военным было выпущено четыре снаряда: дважды из подствольного гранатомета, два раза из РПГ.

Слуга народа Алексей Леонов впервые за время работы Выехал на одну ночь на фронт и ... стал зрадофилом! Леонов написал ... Опубликовано Юрием Бутусовым четверга, 22 Октябрь 2020

Гениальный пиар обернулся большим крахом. Потому депутат Леонов своими глазами увидел, что так называемые "провокации" на самом деле являются полноценными обстрелами русскими наших военнослужащих. Более того - он сообщил, что такие обстрелы происходят каждый день. Хотя две недели до того Леонов всех уверял, что прекращение огня на Донбассе действует. Сейчас он заявляет совсем другое. Настоящая измена, какая она есть.

Зонтик для Верещук

В сентябре в сети появилось видео, как кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук снимает предвыборный ролик. Она с зонтиком возвращается на тросах над вело-пешеходным мостом, который также известен как мост Кличко.

Кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" позже подтвердила, что на видео - действительно она, и это - кадр из ее будущего рекламного ролика, но и рассказала, что таким образом они с командой хотят "достучаться до молодых сердец".

Как показали результаты выборов - Верещук пролетела над Киевом как фанера над Парижем, а зеленый зонтик стал символом неудач "Слуг народа" не только в столице.