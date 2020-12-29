Дмитрий Ярош: Происходят страшные вещи, а самого Зеленского умножат на ноль пророссийские силы

29 декабря, 2020, 10:07

Антин Борковский

Командующий Украинской добровольческой армии в эфире программы телеканала Эспрессо "Студия Запад с Антоном Борковским" о сигналах от Зеленского, объединительной платформе и пересечении властью красных линий

Украина оказалась в состоянии лягушки, которую варят на медленном огне и она не чувствует, что с ней происходит, пока вода не вскипит. В данной ситуации меня больше всего беспокоит слепота, или глупость власти. Такое впечатление, что на Банковой не понимают, что происходит в стране, как и почему люди реагируют так остро.

На мой взгляд, эта власть прекрасно понимает, что она делает. Если сначала я тоже себе мог думать о том, что это незнание, некомпетентность, непрофессионализм, то сейчас уже видно, что это довольно системная работа. Я все больше и больше говорю своим собратьям о том, что эта власть - это ликвидаторы нашей государственности. Это те люди, которые имеют очень четкую цель и они разными способами, используя, возможно, нашего непутевого президента Зеленского, который, я не исключаю, что чего-то и не понимает, но он несет за это персональную ответственность. Именно он возглавляет власть, именно он, несмотря на предупреждение, решил баллотироваться и победил на этих президентских выборах и так далее. Это довольно системная работа, которая безусловно руководствуется Москвой. Мы видим и по "вагнеровцам" и по Татарову, каждый день, даже уже и говорить трудно. Они ежедневно все новые зашквары делают. Самое главное, что уничтожается государственная система, государственные институты, принципы, на которых может строиться государство. И вот здесь они очень системные и последовательные. Поэтому все же, они ликвидаторы государственности, по моему мнению. Сейчас люди, которые исповедуют патриотические, государственные взгляды, должны стать единой силой. 2021 должен быть годом реального объединения: не по лидерам, а именно под идею национальной государственности Украины. Нам это удавалось в 2004 - 2005 годах, 2014-2015 годах, мы показывали себя, как единственную силу и, собственно, останавливали агрессию и побеждали на площадях.

С кем Дмитрий Ярош, условно говоря, сел бы в политическую лодку, а с кем категорически - нет?

Я сейчас не занимаюсь непосредственно политикой, но я готов поддерживать любые патриотические вещи. Все же для меня в приоритете является восточный фронт - это главная задача пока остается. Но во всем этом я вижу Рейтинговые структуру "Европейскую солидарность", она по рейтингам больше набирает, далее - ВО "Свобода", также "Предложение" Филатова, партия Владимира Гройсмана. То есть те государственные силы, которые имеют определенные рейтинги и общественные организации, которые в 2014-2015 годах себя проявили. Также надо говорить с Яценюком и всеми остальными, потому что эти ребята у них всех куча недостатков и у всех страшные амбиции, но при всем они проявили себя в грозные времена для Украины, как патриоты Украины. Поэтому им надо садиться и объединяться. Я готов помогать, быть своеобразным переговорным мостиком. Туда надо заводить ребят из Национального корпуса, потому что это улица, молодежная среда. Не надо друг на друга обижаться, они наговорили много всего, когда были у власти или около власти, а теперь могут руки друг другу не подавать, но это не выход. В политике в конце концов надо идти на уступки. Компромиссы должны быть между патриотами, компромиссы не допустимы только с врагами Украины, а все остальное допустимо. Поэтому сейчас, на мой взгляд, для украинских политиков, для украинских общественных деятелей будет главной темой и уже в начале года это надо реализовывать, несмотря на амбиции лидеров, несмотря ни на что. Надо идти на уступки, потому что действительно придут и за Турчиновым и за кем угодно. Хотя надо настолько очень драматизировать, поскольку, например, украинских добровольцев, с которыми я начинал воевать в 2014-2015 годах, с которыми мы воюем сейчас, они есть практически во всех силовых структурах и часто на руководящих должностях - и в СБУ, и в МВД, и часто в Вооруженных силах Украины. И эти люди своих взглядов не поменяли, они на патриотических позициях и во время "Икс" безусловно они не будут ходить и махать флагами на площади, но во время "икс" все эти люди будут на стороне Украины, на стороне государственных сил и реванша мы все вместе не допустим. Я в этом убежден.

Но мы знаем, как действует Украинская "демократия" - они исповедуют принцип задушить в объятиях. То есть пытаются навязать простыню или одеяло на тех или иных людей для того, чтобы они функционировали в системе, но не могли резко среагировать или обнародовать то или иное дело. Мы видим, какое безумное сопротивление сейчас оказывается в деле расследования ситуации с "вагнеровцами".

Безусловно, но еще не перейдена крайняя степень. Вспомните Майдан, тогда у силовиков мы имели гораздо меньше представительства, но все равно и офицеры Службы безопасности Украины, МВД нам довольно часто помогали и даже генералы помогали, а не просто старшие или младшие офицеры. Сейчас ситуация кардинально отличается и мы видим, как только какие-то попытки идут вручить подозрение или начать какие-то оперативные следственные действия, мы уже получаем об этом информацию заранее. Эта система далеко не построена Зеленским и Ермаком, она далеко не равна той системе, которая была при Януковиче, поэтому я так трагически на это все не смотрю. Просто действительно еще не перейдена крайняя степень и люди еще так называемые пассионарии не имея еще пока единственного провода координационного какого-то органа определенного, все еще сдерживаются в высказываниях, удерживаются в каких-то действиях своих. Это закономерный процесс и он пройдет. Если Зеленский и его власть, будут дальше себя так вести - накопление всей этой негативной энергии приведет к взрыву. Просто не хотелось бы.

Очень бы не хотелось, ведь мы понимаем, что входим в год быка и, мы понимаем, что Зеленский явно не выиграет в корриде с украинским народом. Не надо провоцировать и мы понимаем, что вопрос красных линий может быть решен раз и навсегда очень быстро. И также бы этого не хотелось, потому что мы знаем к чему это может привести: к чехарде, большим пертурбациям, которые могут напоминать события 2014 года, когда Россия может снова раз пересечь государственную границу Украины и так далее. С другой стороны, помните, как было в одном высказывании крылатом: "А рука все тянется и тянется к маракуйе". Такое впечатление, что на Банковой хотят постоянно пересечь ту или иную красную линию.

Для меня красные линии - в секторе национальной безопасности и обороны, это так называемые Минские договоренности, все, что связано с возможной капитуляцией Украины, это первоочередное, потому что мы понимаем, что внешний фактор является определяющим, даже по воздействию на эту власть. Для меня красные линии это безусловно массовые репрессии против тех людей, которые отстаивали государственность и независимость на Майдане во время войны. Это удары по ВСУ и мы наблюдаем их, потому что генералам боевым пытаются выносить какие-то подозрения и все такое. Это, собственно, сумма факторов, которая позволяет России манипулировать сознанием людей и провоцировать массовые беспорядки. Потому эти красные линии довольно четкие и мы все их видим, не только я. Здесь замечательную работу делают ребята из Движения сопротивления капитуляции. Они часто проводят массовые мероприятия.

Но, несмотря на это, все равно Татьяне Черновол предъявлены обвинения и не просто обвинения в каком-то мелком моменте, а в крайне символическом деле. Ее обвиняют в убийстве во время Революции Достоинства.

Я поддерживал Таню своими определенными заявлениями, когда только начинался этот процесс. И сейчас я безусловно на стороне Татьяны и убежден, если это перейдет в плоскость арестов, задержаний и все остальное, то нам надо будет радикально подходить к этому вопросу. Таких как Таня нельзя украинцам сдавать, потому что дальше будут приходить по других.

Мы видим как сыплется рейтинг президента Зеленского, у него нет так называемой всенародной поддержки, он не очаровывает своим медовым голосом наших пенсионеров или молодежь. К нему все больше будет вопросов. Но основной вопрос, будет ли он говорить с представителями национально-демократических, патриотических сред.

Пока мы этого не прослеживаем никак. Он наоборот отгородился таким барьером. Ко мне поступало несколько сигналов о возможности такой встречи. Я открыт был и остаюсь до сегодняшнего дня, но эти сигналы сразу прекращались. Никакого развертывания не имели. Экономика рушится. Мои ребята, которые стали депутатами Днепровского областного совета, докладывали, что бюджет чуть ли не в два раза меньше, чем в прошлом году. Страшные вещи происходят. И за это никто не несет ответственности. И, что бы я сделал на месте Зеленского, я бы забыл о распрях с предыдущим президентом, потому что в конце концов Петр Алексеевич, хоть я не его сторонником и имею к нему кучу замечаний, но ради государства, ради спасения экономики, ради возможных достижений в секторе национальной безопасности и обороны, я бы с ним пошел на мировую. Я бы, возможно, на месте Зеленского, предлагал бы ему премьерский пост для того чтобы решать, потому что это Петр Алексеевич умеет делать, умеет заниматься экономическими вопросами, он это доказал даже как крупный бизнесмен. Я бы шел на такие компромиссные вещи, а не просто на разговоры, потому что сейчас пора разговоров прошла, мы можем получить экономический коллапс в 2021 году. Все к этому идет, поэтому нужно очень радикальные меры. Я бы даже Зеленскому советовал идти на контакты собственно с представителями патриотических сил, потому что контакты с ОПЗЖ, которые у них происходят постоянно и регулярно, приведут к восстанию украинских патриотов в государстве. Такие контакты ни к чему хорошему не приведут.

Мы видим, как в то же время сама пятая колонна начинает активно прибивать ландшафт: политический, финансовый, экономический и так далее. Такое впечатление, что Зеленский не понимает, что его те же прокремлевские силы будут держать ровно столько в должности, пока прокремлевцы не укрепятся институционально настолько, чтобы просто в определенный момент не забрать или часть власти, или часть территории.

Абсолютно с вами согласен. Мы видим, что они в первую очередь оккупировали информационное пространство, телеканалы ZIK, NewsOne так далее. Они, используя свою мощь информационную, просто захватывают территории на юге, на востоке Украины. Мы это наблюдаем все время. Стараемся противодействовать этому, делегируем своих людей в соответствующие структуры. Мы не сидим без дела. Но наш ресурс и ресурс пророссийских сил не сопоставим, к сожалению. И Зеленского в конце концов умножат на ноль эти самые пророссийские силы, потому что он им вообще не нужен. Это человек, который очень плохо завершит, если могли бы победить пророссийские силы. Единственное, я просто убежден в этом, неоднократно украинский народ доказывал свою силу конкретными действиями, объединяющими процессами. Я убежден, что и сейчас так будет.

Вы недавно вспоминали о необходимости правительства национального спасения. Вместо этого мы увидели Шкарлета и слышим большую дискуссию относительно пребывания на должности министра обороны Андрея Тарана.

Я не знаком с господином Тараном непосредственно, после войны как-то не пересекались, не видел его там. Но при всем и информация, которая до меня доходит из открытых источников: о государственном оборонном заказе, о стратегических вещах для Украины, создается впечатление, что это просто саботаж какой-то антиукраинский. Я слышал даже о таком, что господин Таран проходил по статье государственная измена, кажется, должны были нарушить, нарушали против него такое уголовное производство. Просто сейчас такое непрофессиональное, не украинское руководство Министерства обороны, я убежден, что господина Тарана надо менять и даже Юра Бутусов не поможет ему, как советник ...

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К сожалению с кадрами у них все "просело" и это мы наблюдаем. У меня правда в области произошло неплохое назначение - и то это глава областной государственной администрации, который несколько лет был главой ОГА при Петре Порошенко. Единственное, я знаю, что он - хороший специалист и в какой-то степени будет ситуацию исправлять. Это патриот Украины, он все время помогал патриотам Украины, подразделениям ВСУ, как глава ОГА и как человек достаточно состоятельный. Посмотрим, что будет дальше.

А в чем секрет неутопленности прокремлевских сил, например, того же Медведчука, которым в свое время Зеленский активно упрекал Порошенко.

Видите, в связи с тем, что я выступаю за объединительный процес, я не слишком хочу критиковать предыдущую власть. Но убежден, что Медведчук - это "заслуга" Петра Алексеевича. Я его понимаю, в принципе, я могу понять, почему он его тогда не додавил - то есть надо было мостик переговорный с Москвой создавать. Я слышал тогда эти разговоры в 2014-2015 годах, но их можно было подавить, можно было не отдать информационные каналы и это было сделано к сожалению при предыдущей власти. То теперь надо исправлять эту ситуацию, потому что Черновол и все другие - это последствия наших общих и моей тоже недоработки в 2014-2019 годах. Я в этом убежден. Но это опять же не тот барьер, через который нельзя переступать - все делали ошибки, тогда была ситуация такова, что надо было спасать государство в прямом смысле слова. А сейчас антиукраинский хлам имеет свою парламентскую группу, они все то пытаются проталкивать - атаки на украинский язык, отмена штрафов и так далее. Это же как раз "слуги народа" инициируют такие вещи. Поэтому это в принципе единственный симбиоз, это инфильтрация пророссийской агентуры во фракции "слуг народа", подавляющее большинство там просто никакие, насколько я наблюдаю депутатов слуг народа, это люди без какой-то своей позиции и без каких-либо принципов. Далекие от государства, политики украинской. Поэтому это, к сожалению, закономерный процесс, я очень надеюсь, что это будет определенная прививка от сего популизма зеленого. После этого должно было стать лучше. Но для этого нужно государственническим силам взять власть законно, путем демократических выборов и навести порядок в государстве, потому что будет беда.