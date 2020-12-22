Виталий Портников: Зеленский уничтожает парламентаризм

22 декабря, 2020, 13:01

Что предпринимает глава государства в демократической стране, когда для принятия того или иного решения у него не хватает голосов в парламенте? Старается соблюсти все конституционные процедуры, договаривается с депутатами, ищет компромиссны кандидатуры - если речь идёт о кадровых назначениях.

А что делает авторитарный правитель? Пытается растоптать, унизить, обойти парламент, но все равно «протащить» собственное решение.

Предоставлю читателю самому возможность определить, к какой категории руководителей относится Владимир Зеленский. Но, думается, в ситуации с провалом назначения Юрия Витренко в парламенте и последующим назначением бывшего менеджера «Нафтогаза» на должность исполняющего министра энергетики и так все ясно. Причем это же не первое такое назначение. С назначением одиозного министра образования Александра Шкарлета было ровно также. И когда срок его пребывания на должности с приставкой « исполняющий обязанности» истёк, ради удовлетворения президентской прихоти пошли даже на фальсификацию голосования в парламенте. Какой позор!

Собственно, прихоть - это лишь один из вариантов, который объясняет поведение президента и его окружения. Возможно, речь может идти об обязательствах главы государства перед олигархическими кланами - подлинными авторами его успеха в качестве телевизионного комика и организаторами его победы на президентских выборах 2019 года. Возможно, в случае со Шкарлетом Зеленский надеется найти союзников среди пророссийских депутатов из ОПЗЖ. Возможно, в случае с Витренко Зеленский решил, что деловые качества бывшего менеджера «Нафтогаза» спасут украинскую экономику от неминуемых проблем, что нужно поскорее создавать условия для назначения Витренко следующим главой правительство. Что, конечно, очень наивно. Потому что первопричина проблем - не в Гончаруке или Шмыгале. И причина проблем будет не в Витренко, если он станет премьер-министром. Причина проблем - в самом Зеленском. Ну и, конечно же, в тех безответственных жителях Украины, кто отдал ему свои голоса.

Но какое все это уже имеет значение, если бывший телевизионный комик внезапно возомнил, что государство - это он. А Украинские государство - это мы с вами. И это государство Зеленский вместе со своим окружением и при попустительстве сторонников ежедневно уничтожает.