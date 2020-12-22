Без "наступаючий" и "прийдешній". Как правильно поздравлять с Новым годом и Рождеством Христовым

24 декабря, 2020, 14:19

Татьяна Зинченко

Красивое поздравление - это хорошее настроение и чувство благодарности. Каких языковых ошибок следует избегать, чтобы настроение от такого поздравления было действительно праздничным

Поздравить родного и близкого человека - это подарить ему хорошее настроение, частичку своей души. Приветствием, как, собственно, любым словом, можно окрылить, возродить, порадовать. Потому что мы в суете сует иногда не успеваем даже поздороваться.

И вот приближаются эти замечательные новогодние праздники, когда, кажется, возможно все, даже чудеса, которые осуществлялись в детстве. Многие вспомнят новогодние открытки, а у них - ровным почерком выведены "С НОВЫМ ГОДОМ!". Мы так ждали этих открыток ... И, знаете, ничего не изменилось! Мы до сих пор, как малые, ждем поздравлений, открыток, красивых слов и до сих пор думаем-мудруем, что бы хорошего написать, как поздравлять, как передать хорошему человеку свое настроение и искренние пожелания?

Да, настроение при этом - главное! А еще - правильно сформулированные пожелания: это и мудро, и красиво, и действительно по-праздничному приятно!

Поздравление без искусственных наслоений

Типичная ошибка - пока не о языковой - это открытки-спамы, которые иногда рассылаем, как говорится, всем на свете. Не стоит этого делать по многим причинам. Во-первых, в этом чувствуется искусственность, во-вторых, мы таким образом отбираем у человека драгоценное время, которое он могла бы посвятить родным. Человек ищет время, чтобы ответить на те все искусственные спамовые елки и, поверьте, особой благодарности за такое поздравление не испытывает. Скорее - даже наоборот.

Другое дело - красиво сформулированное пожелание: от души, индивидуальное, написанное конкретному человеку. Пусть оно будет коротким, но искренним! Искренность чувствуется из нескольких слов, главное - написать или сказать их правильно, без ошибок.

Типичные ошибки:

1. Писать слова "різдвяні", "різдвяний", "свято", "святковий", "святкування" с апострофом. Эти слова пишутся без апострофа, и давайте дружно запомним это "праздничное" правило!

2. "Наступаючого" года нет, потому что это калька с русского языка. Так же не надо говорить "следующий" - это также грубая калька! Вообще употребление причастий такого типа не свойственны украинскому языку. Лучше говорить или писать "наступний".

3. Неправильный упор также может испортить всю торжественность поздравления. В словах "Новый" (год), "Нового" - ударение - на втором слоге.

4. "Новый год" с большой буквы пишем тогда, когда имеем в виду собственно празднование, то есть праздничный день.

С Новым годом! Причем в названии праздника большая буква - только в первом слове.

5. Из маленькой буквы "новый" пишем тогда, когда имеем в виду календарный год.

Успехов и процветания Вам в новом году!

6. "В следующем году" лучше заменить на "в следующем году".

Щастя і процвітання Вам наступного року!