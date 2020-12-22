Без "наступаючий" и "прийдешній". Как правильно поздравлять с Новым годом и Рождеством Христовым

Красивое поздравление - это хорошее настроение и чувство благодарности. Каких языковых ошибок следует избегать, чтобы настроение от такого поздравления было действительно праздничным
Поздравить родного и близкого человека - это подарить ему хорошее настроение, частичку своей души. Приветствием, как, собственно, любым словом, можно окрылить, возродить, порадовать. Потому что мы в суете сует иногда не успеваем даже поздороваться.
И вот приближаются эти замечательные новогодние праздники, когда, кажется, возможно все, даже чудеса, которые осуществлялись в детстве. Многие вспомнят новогодние открытки, а у них - ровным почерком выведены "С НОВЫМ ГОДОМ!". Мы так ждали этих открыток ... И, знаете, ничего не изменилось! Мы до сих пор, как малые, ждем поздравлений, открыток, красивых слов и до сих пор думаем-мудруем, что бы хорошего написать, как поздравлять, как передать хорошему человеку свое настроение и искренние пожелания?
Да, настроение при этом - главное! А еще - правильно сформулированные пожелания: это и мудро, и красиво, и действительно по-праздничному приятно!
Поздравление без искусственных наслоений
Типичная ошибка - пока не о языковой - это открытки-спамы, которые иногда рассылаем, как говорится, всем на свете. Не стоит этого делать по многим причинам. Во-первых, в этом чувствуется искусственность, во-вторых, мы таким образом отбираем у человека драгоценное время, которое он могла бы посвятить родным. Человек ищет время, чтобы ответить на те все искусственные спамовые елки и, поверьте, особой благодарности за такое поздравление не испытывает. Скорее - даже наоборот.
Другое дело - красиво сформулированное пожелание: от души, индивидуальное, написанное конкретному человеку. Пусть оно будет коротким, но искренним! Искренность чувствуется из нескольких слов, главное - написать или сказать их правильно, без ошибок.
Типичные ошибки:
1.Писать слова "різдвяні", "різдвяний", "свято", "святковий", "святкування" с апострофом. Эти слова пишутся без апострофа, и давайте дружно запомним это "праздничное" правило!
2. "Наступаючого" года нет, потому что это калька с русского языка. Так же не надо говорить "следующий" - это также грубая калька! Вообще употребление причастий такого типа не свойственны украинскому языку. Лучше говорить или писать "наступний".
3. Неправильный упор также может испортить всю торжественность поздравления. В словах "Новый" (год), "Нового" - ударение - на втором слоге.
4. "Новый год" с большой буквы пишем тогда, когда имеем в виду собственно празднование, то есть праздничный день.
С Новым годом! Причем в названии праздника большая буква - только в первом слове.
5. Из маленькой буквы "новый" пишем тогда, когда имеем в виду календарный год.
Успехов и процветания Вам в новом году!
6. "В следующем году" лучше заменить на "в следующем году".
Щастя і процвітання Вам наступного року!
А вы уже чувствуете предвкушение Рождества и Нового года?
Праздничный "мастер-класс" из хороших поздравлений на украинским проводит Мария Беднарчук, основатель групп "Пишем грмотно на украинском языке", "Украинское Слово", "Оберег нации". Филолог, фольклорист. Родилась на Львовщине: "Вас уже переслідує ПЕРЕДЧУТТЯ́ - те неясне ВІДЧУТТЯ того, що може відбутися, настати в прийшлому році? Ми всі живемо в ОЧІКУВАННІ, у ПЕРЕДСПОКУСІ новорічного дива, СМАКУЄМО НАПЕРЕД, що здійсняться наші найзаповітніші мрії, сподівання і надії... Вірмо - і ДИВО не забариться!" - вловіть цей симбіоз краси мови і краси світкових передчуттів у словах пані Марії. "Живімо у відчутті, передчутті, очікуванні Добра і Щастя, відчуваймо передсмак нового і прекрасного, яке чекає нас у Новому році! Використовуймо свої, українські слова і забудьмо про чуже "в предвкушени", бо у нас є синоніми і про всяк смак, і на всяк смак: в передсмаку, смакувати наперед, в передчутті, у відчутті, в очікуванні, у передспокусі,- продолжает Мария Беднарчук. -
"Ніколи раніше в традиційних украінських віншуваннях не було цього "прийдешнього" року - завжди вітали з Новим роком і бажали щастя в новому році (на цілий новий рік) на кожному кроці. Не можна "наступаючий" --притягнули "прийдешній".
З наступаючим Новим роком - ні! Це калька з російського "наступающий", і хоч Новий рік уже гряде, наближається, йде (навіть наступає старому року на п'ятки), от-от настане, але не варто в українську мову тягнути не властиві їй форми "наступаючий", "прийдешній", "майбутній", бо основна ознака Новорічного свята - НОВИЙ. Українці традиційно вітали одне одного напередодні свят привітаннями без додаткових слів "прийдешній", "майбутній", тому що використання подібних слів у привітаннях - це спроба замінити оце російське "наступающий", це те саме, що сказати незабаром "новий новий рік" чи чекаємо "прийдешнього прийдешнього" року, бо ж новий рік-прийдешній рік. Зрештою, наш народ витворив свої традиційні привітання", - рассказывает языковед Мария Беднарчук и приводит примеры хороших поздравлений на украинском:
З Новим роком! З новим щастям!
Щастя і здоров'я у новому році!
Щасливого Нового року!
Щастя вам у Новому році, і хай щастить цілий рік і цілий вік!
Веселих свят!
Веселої Коляди і смачної куті!
Дай, Боже, в щасті і здоров'ї цих Свят відсвяткувати і других зА рік дочекати!
З Новим роком і з Різдвом Христовим!
А маленькі діточки хай щедро засіють долівку зерном:
"На щастя, на здоров'я, і на той Новий рік, щоб усім нам жилося краще, ніж торік".
Не забудьте поздравить родных, близких, любимых, друзей с праздниками! И пусть ваше поздравление звучит искренне и красиво!