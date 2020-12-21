"Велюровый карантин", 5 вопросов ЗЕ, Оман с Патрушевым и вагнеровцы. Топ-10 политических скандалов в Украине

3 января, 2021, 09:44

2020 год стал тестом на то, а кто здесь на самом деле крепкий орешек. Коронавирус, кризис медицинской системы, локдауны - обоснованные и не очень. В придачу проверка некомпетентной властью, экономическим кризисом и непониманием, куда плывет наш фрегат - по сути без капитана и здравого смысла

Недавний опрос настроений украинцев Центра Разумкова показал, что 67% недовольны тем, в каком направлении движется страна. А 42% разочарованием года назвали Владимира Зеленского. Он не оправдал ни надежд на реформы, ни на очищение власти от старых и коррумпированных кадров. Более того - темпы и масштабы укоренения во власть то Олега Татарова, то Сергея Шкарлета, то Сергея Гриневецкого впечатляют. Привет временам кучмизма и раннего Януковича!

Мы подобрали топ-10 политических скандалов, которые окончательно определили отношение украинцев к ЗЕ-власти, а еще лучше проявили нарывы, до сих пор сдерживающие государство от прогресса.

10. Мендель и Шестой брауни

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель - это пример того, как в кризисной ситуации пробурить дно еще больше. Пока страна обсуждала топ-новость о тотальном падении рейтинга Зеленского, - у Юли это подавалось как топ-политик года.

Когда украинцы вздыхают, оглядываясь то на Порошенко, то на Кучму, Юлия подбросывает хворосту в огонь, рассказывая, что Шестой - не торт.

Яркий пример, каких людей не надо брать на работу в отдел коммуникации, если есть проблемы с интеллектом и управлением государством.

Добавляют перца еще и слухи об особой близости Юлии к гаранту. И особая дружба Мендель с российскими пропагандистами, которые работают на каналах Медведчука, - именно им дают доступ к Первому и вопросы на пресс-конференциях.

9. Отдых в Омане

Тот, кто насмехался над семейным отдыхом семьи Петра Порошенко на Мальдивах, сам попался на Омане. Если отпуск пятого президента был частным и оплачен из личных средств, то у Зеленского все пошло не так.

Сначала он сделал фоточку для алиби в Буковеле

Но оказалось, что новогодние праздники Зеленский решил праздновать в Омане.

Когда информация о поездке стала известной, - ОПУ стремился это представить как официальный визит. Хотя на пресс-конференции 20 мая Зеленский признался, что это не были официальные встречи.

Гораздо интереснее было потом. Расследование "Схем" выявило, что одновременно с Зеленским в Омане отдыхал секретарь Совбеза РФ - экс-глава ФСБ Николай Патрушев.

Что именно увидел Зеленский в глазах Патрушева, по сей день неизвестно. О финансировании ОРДЛО украинским бюджетом? О выплатах пенсий, прекращении гармонизации законов с ЕС или подаче воды в Крым?

Интересно, что домой Владимир Зеленский возвращался самолетом той же чартерной компании, которой пользуются Кремль и ФСБ. Такие перевозчики - это не такси. Почему Зеленский воспользовался самолетом Патрушева, неизвестно и по сей день. Особый цинизм в том, что именно в дни отдыха Зеленского в Омане в Иране ракетой был сбит украинский самолет МАУ. Около десяти часов президент молчал. А версию о сбивании "Боинга" повторил уже после того, как об этом заявили американцы, британцы и французы.

8. США против Андрея Деркача

Здесь стоит сказать, что Андрей Деркач политическую и деловую карьеру делал задолго до Зеленского. Сотни патриотов от власти на словах искренне любили Украину и ходили на вечеринки к прямым агентам РФ.

В мае Андрей Деркач обнародовал типа компромат с разговорами людей, голосами напоминающих Джо Байдена и Петра Порошенко. По замыслу это должно было свидетельствовать о "внешнем воздействии" США на территории Украины.

А уже в начале сентября США прямым текстом официально через свой Минюст объявила Деркача российским агентом влияния в украинском парламенте с десятилетним стажем. Минфин наложил на него санкции. Особенно интересны эти фразы из выписки документа:

"Андрей Деркач и другие российские агенты используют манипуляции и обман, чтобы попытаться повлиять на выборы в США и других странах мира".

"По крайней мере с конца 2019-го до середины 2020 года Деркач вел скрытую кампанию воздействия, направленную на культивирование ложных и необоснованных нарративов относительно официальных лиц США на предстоящих президентских выборах 2020 года".

Однако в новой ЗЕ-власти у Деркача нашлись новые покровители. Ирина Венедиктова и ОГП заблокировали ход американского дела в Украине. От политического краха Деркача спас уже бывший заместитель главы ОПУ Сергей Трофимов, который любит проводить свободное время с московскими попами.

Таким образом, прямая агентура РФ продолжает иметь свободный доступ в высокие кабинеты и накачивать «русским миром» три района пограничной с РФ Сумщины, где Деркач имеет прямой интерес.

Против Деркача сейчас активно борются антикоррупционные активисты и проукраинские движения Сумщины - региона, над которым стремится сохранить контроль агент Андрей Леонидович.

Самый справедливый суд в мире - Печерский суд обязал генерального прокурора Венедиктову открыть уголовные ... Опубликовано Виктором Бобыренко понедельник, 7 декабря 2020 года

7. Олег Татаров возвращается

5 августа 2020 года Владимир Зеленский назначил на должность заместителя Офиса президента Олега Татарова. Назначение вызвало критику отдельных украинских общественных деятелей, адвокатов, журналистов и политологов, так как во времена Майдана этот человек заявлял, что активисты сами в себя стреляют. А "Беркут" там вообще ни при чем.

Владимир Александрович защитил нового фаворита - уже 7 августа рассказал, что Татаров профессионал и что, мол, несправедливо столпы режима Януковича называть старой властью.

Здесь стоит добавить, что во время вступления в должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины в 2011-2014 годах Татаров вел уголовные производства против общественного деятеля и оппозиционера Татьяны Чорновол и активистов Автомайдана. И собственно нынешнее давление на Таню через вручение повесток в ГБР это, по сути, реванш старой системы над здравым смыслом.

Интересно, что сейчас "профессионал" Татаров сам фигурирует в расследовании НАБУ по делу Микитася. И уже ОПУ покрывает такого талантливого кадра, - когда заявляет детективам, что Олега в офисе нету.

Со всей уверенностью можно сказать, что близкий друг Андрея Портнова похоронит власть Зеленского так же, как у этого же дуэта вышло похоронить своего предыдущего шефа Виктора Януковича.

6. Из "Мухтара" в советники по нацбезопасности

Кейс Алексея Арестовича стоит разбирать на факультетах психологии и на факультетах журналистики. Это история о том, как бешеный спрос на информацию в 2014 году вынес волной на Олимп пену и мусор морской.

За 6 лет скромный актер сериала "Мухтар" попробовал себя в амплуа блогера, разведчика, эксперта по национальной безопасности и обороны у Ермака.

Еще в июне Арестович поливал грязью Зеленского, а сейчас поет оды государственным гениям Андрея Ермака и Владимира Зеленского.

Настоящая роль Арестовича - забрехать все хорошее, что есть в украинской армии, в нашей безопасности и обороне и уломать всех на согласие с "миром" по российскому сценарию.

Чего только стоит одно из последних интервью "советника" по национальной безопасности, где он заявил, что телеканалы, приближенные к Медведчуку, - не враги и они действуют по украинским законам. Даже после того, как канал "НАШ" показал эфир с террористом ЛНР Мирошником.

На днях именно Арестович выдал версию, что погибший на фронте герой был... наркоманом и пьяницей. Хотя медицинское вскрытие показывает, что боевики ОРДЛО несколько часов пытали его и задушили.

Собственно - а что вас удивляет? Ранее Арестович назвал обвиняемого в коррупции Олега Татарова "приветливым и сдержанным человеком". Все логично - свой к своему.

5. "5 вопросов от Зеленского"

В день местных выборов 25 октября ЗЕ-президент решил поднять рейтинги и явку своего избирателя незаконным зе-вопросником.

За деньги анонимных спонсоров людей просили ответить: как они относятся к марихуане, не желают ли они свободной экономической зоны на Донбассе, поддерживают ли пожизненное заключение за коррупцию, стоит ли сокращать количество народных депутатов до 300, и про Будапештский меморандум.

В лучших традициях "Квартала" ответственным за организацию и координацию аферы был Артем Гагарин. Работник "95 Квартала" и бывший автор желтых новостей на "1+1".

Вершиной мастерства молодого человека были... интервью с Зианджей и Камалией Захур.

После такой организации в лучших образцах ЗЕ-команды над людьми в белых робах под школами и клубами смеялись все.

Опросы будут проводить волонтеры в белых накидках с надписью "5 вопросов от президента" Опубликовано Процишин официальный. Воскресенье, 18 октября 2020 года

А украинцы составляли свои альтернативные 5 вопросов к Зеленскому.

5 вопросов от Зеленского, которые будут 25 октября: 1. Кто убил Эрику? 2. Так 9 или 10? 3. Куда вышел разбойник отсюда? 4. Лучший номер 95 квартала? 5. Как вы себя видите через 5 лет? Опубликовано Oleksandr Kovalyonok Вторник, 13 октября 2020 года

Ожидаемо пиар-инициатива ЗЕ-президента закончилась ничем. Посланцев "5 вопросов" или гоняли с полицией, или один человек голосовал за пятерых. А сам опрос породил кучу мемов и издевательств.

В итоге опрос не мобилизовал на местные выборы избирателей СН вопросами типа легализации каннабиса. И весь этот опрос в конце концов оказался там, где и должен был. На свалке.

А вот опрос от Зеленского «5 вопросов». На помойке, где ему и место. Что интересно, конечных итогов подсчета результатов опроса так никто и не увидел. Фото: Андрей Смолий Опубликовано Яной Зинкевич Суббота, 7 ноября 2020 года

4. Конституционный суд атакует

Атака КСУ на антикоррупционные органы и реформы сразу после местных выборов сразу всколыхнула всю страну. Отмена электронного декларирования грозила разрывом отношений с западными партнерами. А еще могла уничтожить безвизовый режим.

Судьи, назначенные еще по квоте Януковича и возглавляемые Александром Тупицким, заявляли о "внешнем управлении", об угрозе сепаратизма, если суд разгонят, о том, что они неприкасаемые и никто не в праве их разгонять.

Безнаказанность и отсутствие реальной судебной реформы украинских судей действительно развращает. Чего стоил публичный брифинг главы КСУ Александра Тупицкого с манерой поведения примерно такой, как у беглеца Януковича на брифингах ТАСС. Что "я прав, а вы - дерьмо". Во-вторых, судья очень малограмотный. Язык - как у колхозника Васи. Что еще раз заставляет серьезно подумать над настоящей судейской реформой, а не косметическими декорациями.

Для понимания интеллектуального уровня главы КСУ, неприкосновенность которого взялись защищать отдельные депутаты. Все это ... Опубликовано Vitaliy Shabunin Пятница, 30 октября 2020 года

Интересны и другие фигуранты дела КСУ против государства.

Патриотичный ангелочек Игорь Слиденко, который пугал войной в случае разгона нынешнего состава КСУ, приватизировал и продал служебную квартирку в 100 квадратных метров. Когда Ирину Завгороднюю в 2018 году назначали судьей, никого особо не парило, что ее муж - гражданин России, у которого есть куча квартир в "Новопечерских Липках».

Всех как одного испортили квартирные и земельные вопросы. А теперь за эти вопросы судьи готовы пугать и войной, и сепаратизмом. А мы еще удивляемся, отчего крымское и донецкое СБУ и МВД за карьерные и материальные перспективы аж бегом бежали за российскими паспортами. К сожалению, ситуация с КСУ не имеет решения пока, - потому что такой суд оставлять нельзя, а то, что пытаются протолкнуть СН и ОПЗЖ тоже плюсов для государства не добавит. Поэтому суд находится в режиме самоблокировки.

3. Гибель Ярослава Журавля

22 июля стало известно имя морского пехотинца 93-й ОМБр "Холодный Яр" Ярослава Журавля, который погиб, выполняя боевую задачу в "серой" зоне у Зайцева.

Накануне военный журналист Андрей Цаплиенко опубликовал кадры с дрона, где раненый герой пытается спрятаться в укрытии. Потому что ждал своих.

Однако герой Марьинки, Песок, Авдеевки, Гранитного так и не дождался. Потому что армия, точнее генералы, которые заигралась в фейковое перемирие, были не готовы спасти своего. А процесс спасения Журавля "взял под личный контроль" верховный главнокомандующий. И "стремление к миру для сохранения жизней" и "поиска правильных эмоций жителей ОРДЛО" оказались важнее этой самой жизни героя. И эмоций его родных - родителей, жены, двух маленьких дочерей.

Эта коробочка всегда вызывает боль в День Независимости. Это дети, мамы, жены, мужья и отцы погибших Героев ... Опубликовано Ириной Солошенко Понедельник, 24 Августа 2020 года

"Личный контроль" блокировал саму возможность спасения раненого.

Отец погибшего героя - Сергей Журавель публично пообещал, что не даст оболгать, заговорить, и забыть смерть своего сына. Он, как и вся Украина, знает, кто "лично контролировал" медленную смерть его сына. Слово свое он не нарушил - и заявление о совершении преступления гарантом пошло в Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований.

Ярослава Журавля так и не наградили посмертно. Президент, который нашел время, чтобы выразить соболезнования семье Геннадия Кернеса, так и не собрался написать несколько слов с благодарностью за героя семье. Это - важная история о том, как власть действительно относится к защитникам государственности.

2. "Велюровый" карантин Коли Тищенко

Пока страна вежливо сидела два месяца на жестком карантине, «слуга народа» Николай Тищенко и его дорогой ресторан "Велюр" чихать хотели на правила. Потому что если ты депутат провластной фракции, тебе можно все. Пока рестораторы всей страны считали убытки и думали, как платить за аренду, - Коля встречал в ресторане Антона Яценко, Сашу Дубинского и многочисленных товарищей по фракции.

Когда журналисты-расследователи прижали Тищенко, он начал отбрехиваться, что никакого ресторана с попойками нет, так просто... штаб перемен в городе Киеве. Когда в Колю полетели палки и помидоры уже от менее элитных коллег-рестораторов и малого бизнеса, депутат СН "включил дурачка" и заявил, что карантин в заведении не нарушали. А когда зашквар Тищенко начал реально угрожать рейтингам Зеленского, - Коля решил готовить обеды для киевских врачей.

Депутат-ресторатор Николай Тищенко пообещал собственноручно готовить врачам еду до конца эпидемии. Если докажут, что в... Опубликовано Oleksandr Derkach Воскресенье, 3 мая 2020 года

Во второй раз ЗЕ-Тищенко зашкварился в июле, когда его "Велюр" снова оказался самым равным из всех равных - и снова нарушил карантин.

Слуга народа Николай Тищенко и его ресторан «Велюр» снова плюнули на правила для всех, потому что когда ты народный депутат... Опубликовано Oleksandra Ustinova Понедельник, 13 июля 2020 года

Скандал с "Велюром" стал памятным моментом, который подорвал карантинные меры безопасности и веру в то, что Зеленский спасает людей от пандемии. Избранные из "Слуги народа" нарушили негласный общественный договор о том, что страдают от карантина все. Но Коля Тищенко своим примером показал, что, пока другие разоряются, - друзья президента могут все. Именно с "велюрового карантина" началось падение доверия к президенту и ЗЕ-команде. Этот скандал вызвал массовые нарушения карантина и игнорирование коронавируса.

1. Вагнеровцы. Было или не было?

Спецоперация украинских спецслужб, вполне возможно - в сотрудничестве с американскими, по выманиванию из России наемников ЧВК "Вагнера", которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Которая, в свою очередь, была сорвана, по информации журналистов, высшим руководством Украины из-за утечки информации к российским спецслужбам.

29 июля под Минском задержали 33 российских наемников из ЧВК "Вагнера". Направлявшихся якобы для работы в охране нефтяных вышек в Венесуэле. Это была легенда СБУ и ГУР МО, для того чтобы выманить их с территории РФ. Далее они должны были сесть на самолет, который агенты СБУ планировали посадить в одном из украинских аэропортов. Где всех российских террористов должны были задержать. Речь идет непосредственно о тех, кто сбивал украинские самолеты и вертолеты в 2014-м. В частности, ИЛ-76 с 49 десантниками 25-й бригады, погибшими в сбитом российскими террористами самолете 14 июня 2014-го в Луганском аэропорту. Однако информация об операции попала в российские спецслужбы, и вагнеровцев задержало белорусское КГБ - под предлогом, что они, дескать, приехали дестабилизировать ситуацию накануне президентских выборов.

Сначала шла речь якобы о выдаче их Украине. Однако в конце концов вагнеровцев просто отправили обратно в Россию. Как утверждает главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, 24 июля начальник ГУР Василий Бурба совместно с первым заместителем главы СБУ Русланом Баранецким доложили президенту Зеленскому о проведении финальной части спецоперации. На этом совещании вместе с президентом присутствовали глава ОПУ Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель руководителя ОПУ по вопросам обороны Роман Машовец и секретарь президента Мария Левченко. По информации Бутусова, Андрей Ермак тогда отметил, что операцию надо перенести. Дескать, задержание российских наемников могло помешать началу перемирия на Донбассе, которое было запланировано на 27 июля. Зеленский с Ермаком согласился, и операцию решили перенести. Однако дальше произошла утечка информации. Далее Зеленский увольняет начальника ГУР Василия Бурбу, который требовал расследовать, кто из высшего руководства Украины слил информацию россиянам.

Офис президента старался максимально тормозить эту тему и многократно опровергнуть, что эта операция вообще была. Однако Ермаку и Ко это не удалось, и в конце концов была назначена временная парламентская комиссия по этому делу. Расследование продолжается, а в начале декабря в закрытом режиме было проведено заслушивание офицеров ГУР и СБУ, участвовавших в этой операции. Президент Зеленский игнорирует эту тему и не комментирует ее.

Этот скандал получает первое место, потому что наглядно показал, что ЗЕ-президент - не главнокомандующий, а трус. Что украинская власть готова слить военную разведку и спецоперации с западными партнерами. Потому что нынешний гарант не оставляет больную идею фикс - найти мир в глазах Путина.