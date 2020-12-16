Виталий Портников: Швейцария ввела санкции против Лукашенко. А Украина?

16 декабря, 2020, 14:13

Правительство Швейцарской конфедерации решило ввести санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и его ближайших соратников, среди которых – сын диктатора.

Это уже второй набор недавних санкций, которые Берн вводит против представителей белорусского руководства. Первые санкции были введены еще в октябре 2020 года, сразу же после начала протестов в Беларуси и их силового подавления. Таким образом, Швейцария действует в том же направлении, что и Европейский Союз.

Однако я не случайно упоминаю о решении именно Швейцарии. Это нейтральная страна, правительство которой крайне неохотно и осторожно присоединяется к любым санкционным режимам. Берн старается быть посредником, а не судьей. Однако в случае с Лукашенко просто невозможно сохранять нейтралитет – настолько отвратительно и нагло ведет себя белорусский правитель по отношению к собственному народу. И Швейцария просто действует так, как на ее месте действовала бы любая цивилизованная страна.

Любая? Да нет, не любая. А что же Украина? А ничего. Украина действительно обещала Европейскому Союзу присоединиться к санкциям против белорусских чиновников – и об этом даже объявил глава европейской дипломатии ЖозепБоррель. Однако на практике этого не произошло. Решение о введении санкций принимается на заседании СНБО и подписывается президентом. Секретарь СНБО Алексей Данилов неоднократно говорил о событиях в Беларуси как о вызове для Украины. Президент Владимир Зеленский неоднократно осуждал насилие в соседней стране.

Однако это - только слова. Никаких конкретных действий в Киеве не предпринимают – ни по отношению к самому Лукашенко, ни по отношению к его окружению. И остается только гадать, в чем же причина этого промедления, а, может быть и отказа от собственных обещаний – в личной симпатии, которую Зеленский может испытывать к Лукашенко или в коррупционных связях украинских и белорусских чиновников и олигархов.

В любом случае, такое вызывающее поведение отнюдь не красит Украину. Ведь наша страна постоянно настаивает на продлении европейских санкций против России – и, кстати, сегодня эти санкции продолжены на очередные шесть месяцев. Но со стороны самой Украины аналогичной солидарности с ЕС – когда речь идет о давлении на Лукашенко – как видим, не наблюдается.