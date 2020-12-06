Украинский - в области сердца и в сфере обслуживания

9 декабря, 2020, 15:16

Татьяна Зинченко

С 16 января 2021 года вступает в силу статья 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Украинцы рассказывают свои истории перехода на родной язык, чтобы убедить соотечественников: все получится!

Согласитесь, странно было просить на кассе товар, когда на тебя смотрят скругленными от удивления глазами, потому что твоего украинского не понимают. И дело даже не в том, что в таких случаях горько за свой язык и за свой народ, который именно из-за вопроса языка и дальше питает страх и держит и себя, и тех, кто подвергается его страху, в тисках неполноценности.

Дело - в собственном достоинстве. Почему украинский не понимают в мастерской, в кафе или еще где-то? Тот, кто побывал, например, во Франции (и в любой, в конце концов, стране), знает, что французы не будут воспринимать другой язык так, как свой. И услугу они, скорее всего, предоставят, если вы объясните на их языке, чего вы желаете. И правильно делают!

У нас, конечно, по-другому. Мы начинаем говорить на украинском, нас спрашивают на русском, и пошло-поехало! То есть дальше разговор ведется уже на русском языке.

- Почему так? - интересуюсь у девушки, которая только что спрашивала о компоте в кафе на хорошем украинской, но когда ей ответили на русском, она сразу перешла на русский.

- Не хочу выделяться, не удобно полемизировать, что-то объяснять, - отвечает она. - Все равно меня не поймут, найдутся те, кто поддержит бармена. У меня уже были такие случаи, доводили до слез.

Ну что сказать на такое? До слез за наш язык нас доводили много раз.

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С 16 января 2021 в сфере обслуживания потребителей должен применяться исключительно украинский язык. Такое напоминание опубликовал на своей Facebook-странице уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.

"Согласно статье 30 Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного " все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на государственном языке", - отметил Тарас Кремень.

То есть уже в январе в супермаркетах и в интернет-магазинах, в кафе, банках, на АЗС, в аптеках или библиотеках, в кружках, на курсах обслуживание должно осуществляться на украинском языке. Только по просьбе клиента его персональное обслуживание будет вестись на другом языке. В случае нарушения прав на получение информации и услуг на украинском языке уполномоченный по защите языка просит обращаться к нему.

Тарас Кремень

Напомним, что закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Некоторые его нормы отложили, и вот это отсрочка подходит к завершению.

Нарушителям - предупреждение и штрафы

Итак, как будут определяться нарушения. Прежде всего, по жалобам потребителей, поступающих в адрес уполномоченного по защите языка. Если жалоба будет соответствовать нормам закона, то заведению объявляют предупреждение и требование устранить нарушение в течение 30 дней. "Если это учреждения государственной формы собственности, то будем обращаться к руководству таких учреждений, если коммунальной - к руководству общины или города, если это частный бизнес - это в их руководства, чтобы они вмешались в ситуацию и изменили ее", - пояснил DW Тарас Кремень . В случае повторного нарушения в течение года на заведение ждет штраф от пяти до семи тысяч гривен. Составляет протокол и выписывает штраф уполномоченный или их представители.

Уполномоченный защищать язык при необходимости может привлекать работников полиции, органов государственной и местной власти.

"Я не хочу никого пугать штрафами или карательными мерами, они на самом деле не является приоритетом в нашей деятельности. Я за то, чтобы граждане Украины, начиная с 16 января знали, что их права защищены в части получения информации или услуг на украинском", - говорит Тарас Кремень. Сокоординатор инициативы "Учи украинский" Иванна Кобелева при этом также советует потребителям прежде чем отправлять жалобы, всегда стараться сначала договориться с сотрудниками заведения.

Готова ли сфера обслуживания к украинскому?

"А почему бы и нет", - отвечает Ирина Анатольевна, совладелица маленькой кофейни возле парка, где готовят вкусный кофе и где собирается много молодежи пообщаться. Только что она рассказывала покупателю о разнице между двойным и простым эспрессо на русском языке, а когда я спросила, почему так, она ответила: "Потому что меня спросили на русском, может, человек не понимает. А еще у нас много посетителей-иностранцев, как с ними быть ? Они, в основном, общаются на русском языке ". Однако в украинскому готова, говорит, что учится вместе с ребенком, "как школьница".

Марина Олеговна - тренер в фитнес-центре, учит малышей плавать в бассейне. Говорит, что работа с детьми - это также и работа с родителями. Кто-то приводит своего ребенка и общается с тренером на русском, а с ребенком - на украинском, другие - принципиально на украинском, кто-то - на русском. "Я стараюсь понимать людей, может, у них собственная мотивация. Поэтому отвечаю на том языке, на котором обращаются ко мне. Но с принятием нормы закона о родном языке в сфере обслуживания буду иметь своеобразную поддержку, подстраховку того, что говорить на своем языке - и красиво, и необходимо".

Что делать тем, кто не успел выучить язык

Учиться, как гласит народная мудрость, поздно не бывает. Писательница Любовь Сердунич много пишет о языке, исследует его истоки и закономерности и очень ревностно относится к родному языку. В этом вопросе она безапелляционна: "Пусть учат! Украинский язык - не самый трудный. За 29 лет независимости только тупой и враг не выучил государственный язык!" - убеждена она.

Кому все-таки сложно, есть курсы изучения языка онлайн. Есть учебники и есть языковая среда, которая также способствует и усвоению языка, и его восприятию. И есть собственное сердце, которое подскажет, что лучше. А, как известно, свое, то, что далось нам с деда-прадеда, то, что в наших генах с рождения - это то, что не поддается игнорированию, оно заявит о себе.

Нина Бурда также учила украинский самостоятельно, имела на это мощную мотивацию: "Чернобровый в Тик-Ток - очень известный пример. А я перешла на украинский 24 августа 2014 года, когда слышала звуки войны на востоке, - говорит она - Я должна была это сделать, я украинка с деда-прадеда. Однако до сих пор иногда приходится терпеть притеснения, поэтому не могу похвастаться, что не перехожу на русский, чтобы "не дразнить гусей". Но я верю, что придет время, когда не стану заставлять себя говорить на чужом языке ".

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Украинский язык - моя принципиальная позиция!

С тех же позиций - собственного достоинства - переходят на украинский язык все больше наших русскоязычных соотечественников. На мой вопрос в сети откликнуться, кто сумел перейти на украинский не только для работы, но и по зову сердца, отозвалось огромное количество украинцев, что подарило надежду: языку - быть! Отправной, так сказать, точкой для многих стала Революция Достоинства.

Виннитчанка Людмила Шумская: "Мне 60, и я никогда раньше не изучала украинский. Потому что отец был военным, но родом я из Центральной Украины, из деревни. Когда приезжала к маме и папе от бабушки, дети со мной играть не хотели, потому что я не так разговаривала, смеялись, унижали.

Но с 14 года история развернулась так, что надо было занимать принципиальную позицию, и я в этой патриотической связи овладела украинским. А поскольку была назначена секретарем на избирательные участки - а это очень много канцелярщины - пришлось овладеть и деловым украинским. А сейчас принципиально общаюсь и веду переписку только на украинском языке! ".

На вопрос, сложно далсяь Людмиле украинский, она ответила: "Не очень, потому что все-таки мои корни украинские, то возникло в памяти, потому что бабушка была хорошо образованные человеком, часто читала мне Шевченко наизусть, много рассказывала с литературы, и о Нечуе-Левицком, и Котляревском, и Лесю Украинке. Затем на украинском я читала произведения Павла Загребельного. Да и еще среду я изменила - место проживания и работу. Я до сих пор учусь, и это обучение мне приятно".

Адвокат Андрей Вдовиченко родился и проживает Киеве. "Благодаря юриспруденции деловым украинским свободно пользовался на протяжении 20 лет. Однако на бытовом уровне все оказалось сложнее - очень не хватало словарного запаса. Окружил себя всем украинским (общение дома, с окружающими, музыка, фильмы, книги и т.д.). Сейчас помогает расширить словарный запас пользование словарями и качественный перевод фильмов. Учу нюансы украинского по экспресс-уроках Александра Авраменко. Выучить украинский не сложно, труднее - избавиться кальки с русского", делится своими впечатлениями от совершенствования собственных знаний украинского адвокат.



Андрей Вдовиченко

"И при выполнении своих обязанностей, в частности, адвокат, имеет пользоваться украинским, - добавляет Андрей Вдовиченко. - Согласно ст. 9 Закона Украины" Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного ", в частности, адвокаты обязаны владеть государственным языком и использовать ее при исполнении служебных обязанностей ".

Много нюансов функционирования языка, утверждение его и расцвета зависит не от законов и постановлений, а от каждого из нас в отдельности. Это непросто, но все же надо собрать волю в кулак и избавиться от комплекса неполноценности, который все еще точит нас, как червь, не дает развиваться, не дает заявить о себе миру достойно и свободно. Ибо что получается? Когда мы едем в какую-то страну, мы стараемся выучить язык той страны - для работы, для общения и т.д. То есть мы сознательно подходим к изучению языка страны, в которой планируем находиться. Так почему бы не изучить свой? Эта нелогичность зависит, повторюсь, во многом от нас. А относительно упомянутого закона, то ясно одно: он может значительно улучшить ситуацию с "бытовым" украинским языком в больших городах, а это - большая языковая победа. В случае, если мы этот закон примем не только как написанную на бумаге норму, а сердцем. Эту языковую историю творим мы уже, а история, которую творили сердцем, всегда увенчивалась победами.