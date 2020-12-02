Омелян: В Украине при Зеленском ежедневно воруют 1-2 млрд. грн.

3 декабря, 2020, 08:53

Сергей Руденко

Политик, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян о Большом строительстве, интеллектуальном локдауне и мастерах по борьбе с коронавирусом

Давайте начнем с Вами разговор с "Большого строительства". Большого проекта президента Зеленского, который вызывает гамму различных эмоций - от восторга до резко негативного восприятия. Последнее связано с тем, что часть этого масштабного проекта финансируется из так называемого антиковидного фонда. Вы - человек, который хорошо разбирается в том, что происходит сейчас с инфраструктурой. Объясните, это Большая стройка или, все же, Большое воровство?

Ну, если вспоминать эту историю начиная с коронавирусного фонда, то я считаю, что это большой морально-политический просчет президента Зеленского и его правительства, потому что нельзя было строить дороги за счет больных, не имеющих доступа в больницы. В то же время, когда мы говорим о самом Большом строительстве, или Большом воровстве (можно по-разному его называть), меня больше всего волнует то, что идея, с которой мы возрождали дорожную отрасль, на что потратили много усилий, создавая дорожный фонд, восстанавливая рынок, уверяя бизнес, что государство будет честным партнером и будет честно платить за качественные услуги и качественные дороги, в этом году практически разрушается. Разрушается по очень банальной причине. Жадность. И это не просто мои слова, это констатация многих экспертов, анализирующих рынок, это констатация бывшего министра финансов и бывшего советника руководителя Офиса президента господина Уманского. Все они единогласно утверждают, что как минимум 40 процентов из дорожных работ в этом году пропадает в "неизвестном" направлении. Это подтверждает и наш анализ: рост стоимости дорожных работ в этом году составил примерно 57 процентов, а в отдельных случаях дороги подорожали в два-три раза.

За счет чего? Почему они подорожали?

Есть объективные естественные процессы. Когда рынок бурно растет, сырье и все составляющие любых работ становятся дороже, потому что растет спрос. Но такое подорожание не может быть резким, оно растет на 10-15 процентов. А учитывая тот факт, что битум в этом году подешевел на 40 процентов, а составляющая битума в украинских дорогах - минимум 60 процентов, дороги имели все шансы стать в 2020-м дешевле. Но произошло наоборот. А если учесть, что около 70 процентов дорожных работ в этом году - это средний и текущий ремонт, который требует гораздо более низкой гарантии и меньших требований к тендерным процедурам, качеству и скорости строительства, то возникает вопрос: за что мы переплачиваем? Красивые ролики с квадрокоптера и фото, которые сейчас заполонили эфир, не дают целостной картинки. Ведь в Украине 170 тысяч километров дорог. В этом году построят около 4 тысяч, хотя обещали 6,5 тысячи. Это несколько процентов от потребности, а стоило нам это бюджета всех предыдущих лет вместе взятых. За 2016-2019 годы мы потратили на дороги 115 млрд гривен и построили более 9,2 тысячи километров. В этом году было потрачено 120 млрд и построено 4 тысячи километров, сейчас обещают нагнать всевозможными видео и приписками до 6тысяч.

То есть дорог сделали в полтора раза меньше, а денег потратили больше, чем за три года, правильно?

Примерно так.

А что вообще изменилось с украинскими дорогами, украинскими аэропортами и железной дорогой с момента прихода Зеленского в президентское кресло? Я помню, как Владимир Александрович обещал в течение пяти лет его каденции привлечь в украинскую инфраструктуру 20 млрд гривен. Увеличить количество аэропортов до 15-ти, построить 24 тысячи километровдорог, обеспечить работой 5 морских портов. Что из этого получилось, а что - нет?

Если говорить о Большом строительстве именно дорог, хотя это скорее Большой ремонт, если говорить максимально толерантно, без хештегов, то еще дела более-менее неплохи. Дороги строятся и я очень рад, что наше дело, за которое нас так критиковали, получило продолжение, они взяли наши инструменты и строят дальше. А вот другие аспекты Большого строительства - сплошной провал. Потому что когда мы говорим о строительстве школ, садиков, больниц, которые нам обещали, эти объекты в состоянии 50-60 процентов готовности. Когда мы говорим об аэропортах - это просто смешно, потому что за последний год не произошло никакого прогресса. Взлетную полосу одесского аэропорта, которая была готова к сдаче в эксплуатацию еще в конце 2019 года, они планируют, в лучшем случае, сдать только в следующем году. Об аэродроме в Днипре все забыли, там какой-то стоит одинокий экскаватор и рабочий неизвестно для кого роет какую-то яму. По строительству аэропорта в Харькове и Измаиле, к которому мы готовились - никакого прогресса. По морским портам... Думаю, что там полное непонимание морской отрасли. Существующие морские порты Украины способны переваливать порядка 250 млн тонн, а в этом году они перевалят около 160 млн тонн. То есть еще очень большой резерв, и нет необходимости строить новые порты. Но и здесь ничего не сделано. То есть, было очень много шума, а результаты работы и Министерства инфраструктуры, и правительства, и самого президента Зеленского очень скромные.

В мае этого года, когда прошла первая волна пандемии, Зеленский назвал себя и Дениса Шмыгаля мастерами борьбы с коронавирусом. Как бы вы охарактеризовали нынешних президента и премьера, учитывая последние события в государстве и то, что мы находимся на пике второй волны пандемии?

Знаете, я просто процитирую слова нынешнего соратника президента Михаила Саакашвили, который четко констатировал, что Украина летит в пропасть. И по экономике, и по пандемии коронавируса. К сожалению, это объективная реальность. Это правительство абсолютно провалило подготовку к пандемии и дальше ее проваливает. Никаких выводов не сделано и такое впечатление, что мы теперь от Рождества ждем чуда - что не только Сын Божий родится, но и пандемия сама собой куда-то исчезнет. А чуда ведь не произойдет, пандемия будет продолжаться и в следующем году. И такие "изобретения" правительства как тотальный локдаун еще больше ударят по умирающей экономике. Правительство не сделало никаких выводов по подготовке медицины. Как бы там ни было, за восемь месяцев можно было саккумулировать ресурс (а он был в антиковидном фонде), провести все процедуры и, так же как строятся дороги, обеспечить украинские больницы, сделать в базовых больницах необходимый ремонт. Это не сделано и не делается. И особенно печально становится, когда видим проект бюджета на 2021 год, где на вакцины, необходимые для того, чтобы остановить распространение болезни, выделено всего 2,5 миллиарда гривен при минимальной потребности в следующем году в 40 миллиардов гривен. Вот и вопрос: что мы будем делать дальше? Через месяц, два, три? Бюджет трещит по швам. Следующий бюджет не реалистичен. А никаких выводов, никакой коррекции не происходит.

Министр здравоохранения Максим Степанов признался, что карантин выходного дня не оправдал надежд власти - количество заболеваемости не уменьшается. При этом власти по-разному трактуют развитие событий. Арсен Аваков настаивает на полном локдауне в ближайшие дни. Владимир Зеленский советуется со всеми, что делать дальше, и обещает по 8 тысяч гривен владельцам малого бизнеса. По вашему мнению, какими сейчас должны быть действия нынешней власти?

Первый признак эффективности власти - наличие стратегии и согласованность позиций. Уже полтора года украинская власть - президент, правительство, монобольшинство - напоминает какой-то сельский хор, где поют вроде одну и ту же песню, но каждый на свои слова и мелодию, и получается какофония, и трудно понять, что происходит. 23 ноября Зеленский заявляет, что карантин выходного дня сработал блестяще. 30 ноября господин Степанов заявляет, что карантин выходного дня не сработал, не имел никакого эффекта, кроме негативного влияния на экономику, и его надо прекращать. Министр внутренних дел настаивает на немедленном введении локдауна. Депутаты и Кабмин не могут определить когда это "немедленно" - сегодня, завтра, на Рождество или вообще неизвестно когда. Отсутствие понимания реальной ситуации приводит к хаосу в решениях, которые выносит украинская власть. И это оказывает исключительно негативное влияние как на украинских граждан, которые понимают, что в кризисной ситуации не на кого положиться, так и на украинскую экономику, которая вместо того, чтобы быть поддержанной правительством, летит в пропасть.

Вы упомянули о действиях правительства. Правительство Дениса Шмыгаля внесло на рассмотрение Верховной Рады проект бюджета на следующий год во втором чтении. При этом это правительство работает без программы действий, которую, согласно Конституции Украины, должен утверждать парламент. Дважды нынешний премьер делал попытки получить иммунитет в парламенте, но ему это так и не удалось, несмотря на существование монобольшинства, голосов которого должно хватить для утверждения Программы правительства. Почему? И как будет планировать будущее государства правительство, которое не имеет программы действий? По каким маркерами будут оценивать успешность правительства Шмыгаля?

Если посмотреть на текущую ситуацию, то правительство Шмыгаля уже пережило правительство Гончарука по продолжительности пребывания у власти. Надо отдать им должное относительно политического выживания. А если говорить о системных базовых вещах, они действительно отсутствуют. Имею свое мнение относительно того, что происходит в государстве. Я придерживаюсь позиции, что Зеленский просто играет роль президента Украины по подписанному им контракту, тогда как его спонсоры безжалостно грабят страну. И это основная цель действа, которое мы видим и в информационном поле, и на уровне властных решений. Просто создать хаос, чтобы люди гонялись за дешевым хайпом, комментировали все подряд, а в это время они каждый день воруют один-два миллиарда гривен и кладут их в несколько частных карманов окружения Зеленского, а возможно и самого Зеленского.

Ежедневно по одному миллиарду гривен? Я правильно понял? Это за год выходит 365 миллиардов.

Да. Это минимум, который я вижу. Это цифры, которые озвучивает окружение Зеленского. Вспомните, экс-министр финансов и бывший советник Ермака Уманский четко назвал две позиции, на которых происходит массовое хищение. Это "скрутки" НДС, на которых бюджет ежемесячно теряет минимум пять миллиардов гривен, то есть по итогам года - 60 миллиардов, и хищения на Большом строительстве - по его оценкам порядка 40-60 миллиардов. Идем дальше и вспоминаем, что на таможне у нас никаких положительных изменений не произошло. Более того, на прошлой неделе господин Саакашвили четко заявил, что коррупция на таможне выросла в 5-6 раз и достигает 150 миллиардов гривен. Берем нижние показатели озвученных цифр и это уже 200 миллиардов гривен. Идем дальше. Господин Дубинский в своем телеграмм-канале на днях сообщил, что доля убыточных госпредприятий выросла на треть. Можно говорить, что потери от этого для бюджета - порядка 15-30 миллиардов гривен. Идем дальше. Энергорынок. Я думаю, что на нефти, газе, электричестве государство и налогоплательщики теряют не менее 30 миллиардов. Вот уже 250 миллиардов гривен. Идем дальше. Янтарь, золото, полезные ископаемые, другие интересные вещи - это еще минимум 10-15 миллиардов гривен. Я даже не буду вспоминать прокуратуру, суды, правоохранительные органы, какие там решения выполняются и какая мотивация этих решений бывает, что это фактически дополнительный налог на бизнес. То есть, только по таким глобальным схемам государство ежегодно теряет минимум 300 миллиардов. Думаю, эту цифру можно легко удвоить, но, чтобы не быть популистом, остановимся на ней. Так вот 300 миллиардов - это фактически каждый рабочий день минус миллиард. это катастрофа для любого государства - Австрии, Германии, других развитых демократий, а для Украины это трагедия.

То есть, мы ждем транш от МВФ на 2,9 миллиарда, а у нас в государстве воруют 10 миллиардов долларов.

Да, как минимум. Поэтому становится понятным, почему так высок приз и за политику, и за победу на президентских или парламентских выборах, готовы выложить легко 100, или 200, или 300 миллионов долларов. Потому что они понимают бизнес.

А международные финансовые институты видят это? Они понимают, что происходит в Украине?

Конечно понимают. Эти же деньги не раздаются каждому украинцу по тысяче гривен, они аккумулируются у десяти, максимум двадцати богатых украинцев. По итогам дорожного строительства мы в этом году будем иметь долларового миллиардера и нескольких гривневых миллиардеров. И еще будут похожие истории в других секторах экономики. И это не Робин Гуды, они воруют деньги для себя лично. И эти деньги невозможно прятать в подвалах, они оседают на счетах, выводятся за границу. Это очень легко отследить по транзакциям, это заметно.

Вопросы от наших зрителей. Вопрос от Романа Остащука: "Стоит ли ожидать, что средства, предназначенные для больных COVID -19 снова пустят на дороги?"

Ожидать можно все что угодно. Тем более, что я не понимаю источников финансирования Большого строительства в следующем году. Потому что бюджет выглядит очень плохо, и у него уже нет того резерва прочности, который мы закладывали еще во времена Порошенко, его практически уже проели. И я не исключаю, что поскольку уже, скажем так, инструменты освоены на дорожном строительстве, будет большой соблазн обнажить все другие фронты, а бросить основной массив на строительство. Забыв об обороне, о медицине, о других вещах.

Вопрос от Дмитрия Полтавского: "Стоит ли ожидать внеочередных парламентских и/или президентских выборов в 2021 году?"

Я бы всячески агитировал за досрочные выборы. Я считаю, что каждый день пребывания Зеленского у власти увеличивает объем катастрофы для Украины. Нам наносится непоправимый вред не потому, что кто-то ворует, а потому, что обворовывается сама перспектива и возможность нормального развития. То, что Зеленский и его команда натворили с Украиной, нам придется исправлять минимум два-три года. И только после этого сможем говорить о нормальном развитии Украины как таковой. Если подождем еще год-два, корректировка и возврат на базовые показатели займут уже пять лет.

Вопрос от Зины Трацевской: "Правительство вообще не борется с коронавирусом? Благодаря их ошибкам малый и средний бизнес будут банкротами".

Думаю, правительство пустило это на самотек. Они сильно расслабились после первого локдауна, потому что им показалось, что этим квазимудрым решением они победили коронавирус и болезнь пошла на убыль. На самом деле это было только начало. И сейчас мы искупаем ошибки Зеленского. Второй фактор, они вообще не занимаются экономикой. Они разглагольствуют о тех восьми тысячах гривен помощи. Во-первых, дай Бог, чтобы ФОПы это получили, а во-вторых, ФОПу, который реально работает, этих восьми тысяч не хватит даже покрыть долги по аренде, я уже не говорю о других их потерях. Мы не видим со стороны правительства сбалансированного подхода к тому, как действовать в этой ситуации. А возвращаясь к теме 300 миллиардов в год, этих денег вполне хватило бы, чтобы закрыть существующую в бюджете дыру в 150 миллиардов, а еще 150 миллиардов можно было бы раздать людям. И тогда ФОПы получили бы не восемь тысяч гривен, а 80 тысяч.

На фоне очевидного кризиса управления в государстве, сложной эпидемиологической ситуации, экономического кризиса мы наблюдаем и за ползучим реваншем бывших. Накануне Дня Достоинства и Свободы лидеры Майдана получили приглашение на допрос в Государственное бюро расследований. ГБР открыло уголовное производство относительно возможного государственного переворота по иску бывшего заместителя генпрокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина. Можно ли говорить, что пассивная позиция президента Зеленского в этой ситуации открывает ворота в государство для реваншистов, а через них и для России?

Я считаю, что есть две крупнейшие группы влияния на Зеленского. Первая - его друзья-коррупционеры, для которых целью является тупо воровать все, что видят. И вторая - пророссийская, которая имеет целью уничтожение Украины как таковой. Для пророссийской группы одним из раздражителей, безусловно, являются символы того, где они терпели поражение. Это символы Майдана, волонтеров, украинской армии, славных страниц истории Украины и горьких страниц, в том числе Голодомора. Поэтому и происходит массированное и системное наступление на все эти вещи, чтобы они просто исчезли как таковые из памяти народа. Пророссийские силы не останавливаются. Напротив, пользуясь пассивностью Зеленского в этом вопросе, потому что он чисто совок и вообще не понимает что такое Независимая Украина, они стараются максимально выжать или скомпрометировать достижения Украины. Этим в свое время занимался и господин Янукович, и некоторые другие господа, но им ничего не удалось. Зеленскому тоже ничего не удастся.

Вопрос от Василия Десяка: "Как там дебаты с Лещенко? Омелян может только критиковать и боится неудобных вопросов?"

Я к этим дебатам всегда готов. Особенно по Укрзализныци. Но после моих публичных выступлений по Укрзализныци Лещенко просто прекратил комментировать. Я считаю, что УЗ просто убивается на глазах. Я еще в 2017 году публично выступил против коррупции в этой компании, против ее уничтожения. С тех пор ничего там не изменилось. Только становится ей все хуже работать и жить.

Ну, Укрзализныця недавно сообщила, что они начали перекрашивать вагоны.

И вернули подстаканники в поезда. Думаю, что это две большие реформы и безусловное достижение новой команды за три месяца ее пребывания на своих позициях, с зарплатой в несколько миллионов гривен.

Вопрос от Валентины Романишиной: "Такое впечатление, что правительство для улучшения жизни народа ничего не делает, а думает только о том, как обогатиться. А президент только снимает видосики и уверяет, что все будет хорошо. Но кому будет хорошо?"

Тут проблема в самой психологии людей, которых мы выбираем. Они, после попадания на должность, почему-то считают, что он может быть в понедельник - бизнесменом, во вторник - президентом или премьером, в среду - просто каким-нибудь фрилансером или актером... И это все можно объединять в одном человеке. Нельзя. Если ты чиновник, тем более высокопоставленный чиновник, ты должен заниматься своей работой и у тебя должна быть миссия. Потому государственный чиновник высокого ранга - это не человек, который просто отрабатывает свою зарплату с 9 до 18 часов. Это должен быть человек с видением и человек с желанием менять свое государство. А с такими людьми нам не очень везет. У нас был определенный период подъема, а сейчас снова набрали "галайську с вокзала" и имеют с этим большие проблемы.

Ситуация, в которой мы находимся сейчас, чем-то напоминает ситуацию времен президентства Ющенко. Когда все регионалы после Оранжевой революции сбежали за границу, а потом постепенно начали возвращаться в страну и готовить реванш, который сначала завершился парламентскими выборами 2007 года, после которых премьером стал Виктор Янукович. А потом - приходом Януковича в президентское кресло? Почему, на ваш взгляд, мы во второй раз попадаем практически в одну и ту же ситуацию?

Я все же исхожу из того, что каждый Майдан делает нас крепче и делает нас другими. Да, история часто повторяется, но история движется по спирали. Иначе мы бы никогда не вышли из пещер до сих пор охотились бы на мамонтов, даже если б они вымерли после ледникового периода. Я убежден, что период Ющенко имел важное значение для украинской государственности. Если бы Ющенко тогда не разбудил людей вопросами национальной идентичности, в частности вопросам Голодомора, неизвестно, сколько бы добровольцев ушло на фронт в 2014-м защищать Украину. Большая заслуга Ющенко, что он это сделал даже когда его уничтожали морально и духовно.

Что касается нынешней ситуации, трагедия многих украинских президентов в том, что они порой не могут определить для себя правильный приоритет и понять, что президентская работа, как любая чиновничья, это скучно, долго, но если ты знаешь что делать, куда ты идешь, ты всегда достигаешь цели. В случае Зеленского, многих других людей - эстрады, других жанров, - которые пробовали себя в политике, мы видели, что они выдыхаются очень быстро. Сначала: мы хотим все изменить, мы умеем все изменить, мы точно все изменим... А попадают в политику - полгода, несколько дней, максимум до года и все. Зеленский на самом деле так и не реализовал себя как президент. И у него уже нет никаких шансов себя реализовать, потому что он выгорел. Он уже пропал как человек. Человек, который мог бы генерировать хорошее, если бы хотел. Это уникальный случай в истории, когда впервые украинский президент имел все полномочия для любых реформ. И что бы хорошего он ни делал, ему бы аплодировали, его бы поддерживали. Все этого ждали, а он этого не сделал.

В последнее время я очень часто задаю нашим гостям вопрос о возможности Майдана для Зеленского. Верите ли вы в такую возможность?

Объективно - верю. Потому что все, что происходит вокруг, столько проблем у обычных людей, у бизнеса, у всех слоев населения... Такого не было за все последние 30 лет. И впервые мы имеем столь слабую власть, что даже для олигархов, которых в начале все устраивало, это становится оковами. Поэтому я верю в Майдан, в то, что этим досрочно закончится его правление. Но спрогнозировать когда это будет я не могу. Опыт показывает, что это бывает мгновенно, вспыхивает от спички, когда мы этого не ждем.

То есть, вы убеждены, что президент Зеленский пятилетний срок не отбудет.

Как сам Зеленский говорил, я зуб даю.

Давайте поговорим о вашем деле о якобы недополучении государством более 30 миллионов гривен. Хотя это было решение не лично Владимира Омеляна, а коллегиальное решение. Знаю, что Специализированная антикоррупционная прокуратура передала это дело в суд. Как вы собираетесь защищаться?

Я уже защищаюсь. Завтра должно было быть судебное заседание, но мне сообщили, что судья заболел и его перенесли на более позднее время. То есть, судебный процесс начался. Это дело имеет значение не только для меня, хотя это очень серьезное обвинение. Оно имеет значение для любого чиновника и любого бизнеса в Украине. Потому что это прецедент, когда впервые пытаются засудить за реформу. За дерегуляцию, за снижение налогового давления на бизнес. И при том, что показатели отрасли существенно выросли это считается ошибочным, считается, что это ущерб государству и бюджету. По такой логике любое повышение зарплат, или снижение тарифов, или облегчения работы ФОПов - это тоже преступление, за которое надо бросать в тюрьму.

Это действительно было коллегиальное решение Кабмина. Более того, оно было принято по просьбе всех бизнес-ассоциаций, работающих в Украине, поддержано украинскими парламентариями. Но почему-то НАБУ это не понравилось. У меня перед началом этого дела была короткая встреча, на которой мне объяснили, что если ты не прекратишь критиковать Зеленского, мы тебя посадим. Или прекращай критиковать и получишь хорошую должность и все у тебя будет хорошо и о деле забудут. Жаль, что НАБУ является инструментом для таких политических торгов, но я такие торги вести не буду. Поэтому я сужусь.

Вы уже упомянули о том, что это было коллегиальное решение Кабмина. А ваши коллеги по правительству каким-то образом вас поддерживают в этой ситуации? Понятно же, что не вы один принимали это решение и есть люди, которые должны разделить хотя бы моральную ответственность за него.

Безусловно. И мы их привлечем к судебному процессу в качестве свидетелей. Более того, у нас есть все стенограммы и протокольные решения Кабмина и других органов власти. Тут наша правовая позиция чиста и мы за это не переживаем. Но я понимаю, что в нашем государстве, если будет желание, можем легко превратиться в Беларусь, где под каким-либо надуманным предлогом оппозицию будут бросать за решетку. Но мы этому не дадим произойти.

Вы уже упомянули о том, что довольно жестко оппонируете Владимиру Зеленскому, вспомнили о намеках от НАБУ об уменьшении этой критики. Выходили ли к вам из ближайшего окружения Зеленского с рекомендациями спокойнее комментировать его действия в соцсетях. Ведь ваши посты очень хорошо читаются и распространяются, вы конструктивно критикуете президента - с цифрами и фактами. Вы один из профессиональных оппонентов правительства Шмыгаля и президента Зеленского. Был ли какой-то разговор отом, что в обмен на прекращение этой критики, вы будете спокойнее чувствовать себя в этой стране?

Собственно это и было предложения от ближайшего окружения Зеленского. Они были однозначны: ты прекращаешь критику - получаешь должность и против тебя нет никакого уголовного дела. Ты продолжаешь критиковать - мы тебя посадим. Вот и весь торг.

Понятно. Смотрите, мы говорим, что прошло уже полтора года с тех пор, как Зеленский пришел к власти. Что ему удалось? Что не удалось? Есть ли в президентстве Зеленского то, чем может гордиться Украина и он сам как президент?

Думаю, он должен сам объективно оценить эти полтора года и в новогоднем обращении подытожить свою деятельность на посту. По крайней мере - свои успехи, потому что президенты любят поговорить об успехах. Но если говорить о его достижениях с точки зрения простых украинцев, то прорывов, к сожалению, не произошло. А он обещал изменить украинскую реальность. Он обещал, что все будет по-другому. Но, к сожалению, не сделал. Я рад, что строительство украинских дорог продолжается, потому что это важно. Инфраструктура должна системно строиться в течение десятилетий, тогда мы будем иметь нормальное качество. Я рад, что проголосовали закон о концессии, потому что это единственное, чем хвастается Зеленский уже полтора года, хотя подготовили этот закон мы, а они только проголосовали. Жаль, что после тех морских портов, которые мы подготовили, - Ольвия и Херсон - никакого другого концессионного проекта не случилось, но после Зеленского продолжим. Насчет всего остального, я не вижу достижений. К сожалению, Украина остановилась в своем развитии. И это очень обидно, потому что все страны идут вперед, а мы снова чешем затылок и думаем не о том, как освоить какие-то новые технологии и обеспечивать нормальную жизнь украинцев, а о том, как нам избавиться от Зеленского и где взять нового президента.

Марина Тонко спрашивает: "Владимир Омелян создал дорожный фонд, завел Ryanair в Украине, разблокировал заблокированные РФ украинские порты в Азовском море, начал концессию и тому подобное. Попросите его выделить три достижения нынешнего руководства Министерства инфраструктуры".

Я воздержусь от комментариев. Потому что если я могу легко критиковать Зеленского, то мне не очень хочется критиковать своего преемника. Это его личный политический выбор. Когда мы с ним знакомились, я ему сразу советовал подумать, как, с какими результатами он будет уходить с этой должности, о чем сможет сказать: "Это сделал я". Потому что это вопрос, который всегда волновал меня самого. И я рад, что мы сделали большое дело с лоукостами, сделали дорожный фонд, сделали много других хороших вещей, которые специалисты знают и помнят. Не все удалось, но были яркие победы.

Спасибо. Последний месяц Украина живет в условиях политического кризиса. Непростые отношения у Зеленского складываются с Конституционным судом. Президент угрожает решить жестко решить ситуацию с КС. Но несмотря на все разговоры ситуация не решается. Как думаете, понимает Зеленский последствия конституционного кризиса, в который он заводит Украину?

Я просто напомню слова нынешнего "слуги народа", которые он сказал еще будучи журналистом, никакого кризиса нет, власть просто ворует наши деньги. Я считаю, что в случае с КС, что бы не говорили антикоррупционеры, есть прямая роль Зеленского. Он спровоцировал это решение, оно с ним было согласовано, об этом прекрасно знал Ермак, что Конституционный суд после местных выборов ликвидирует основные столпы антикоррупционной инфраструктуры. Для них здесь не было никакого сюрприза. А потом, когда увидели, что давление общественности и Запада слишком сильно, они испугались. И началось это смешное мельтешение Зеленского по всем каналам, где он грозил КС всеми земными и небесными карами. И что? Уже которую неделю ситуация не решена. Хотя говорилось, что будет решена уже на следующий день. Мы не видим никаких коррекций. Нас только кормят обещаниями, что депутаты вот-вот примут какой-то законопроект, который на самом деле не соответствует никаким требованиям. Мне не было комфортно, как министру инфраструктуры, в те времена заполнять декларацию, не было комфортно отбиваться от нападок, не было комфортно когда мои случайные ошибки подавали как огромные злые умыслы и я был единственным министром, дела которого тогда передали в суд. Но я согласился на эти правила игры.

А что сделал Зеленский и его зондеркоманда? Они решили просто эти правила игры отменить. Помните, был такой Янукович, который любил рассказывать, что "балалайка два струна - я хозяин вся страна". Вот Зеленский решил, что у него тоже есть эта балалайка, на ней две струны, и он будет выполнять любую мелодию любым органом своего тела. Я думаю, что это не удастся сделать, потому что все эти эксперименты ведут к одному - к катастрофе личной политической карьеры Зеленского со товарищи и, к сожалению, к трагедии для Украины. Потому что нам придется снова восстанавливать свои отношения с Западом, объяснять, что, извините, у нас был не совсем адекватный президент, но он уже ушел, и вот сейчас адекватная власть, и давайте будем снова дружить.

Серия вопросов от наших зрителей. Владислав Рубан спрашивает: "В существующей ситуации в стране, какие первоочередные шаги должны быть для исправления ситуации в экономике, какие политические шаги надо сделать?"

Я считаю, что не должно быть никаких других мероприятий кроме экономических. И когда мы говорим о бюджете сорокомиллионного государства в 40 миллиардов долларов, это просто смешно, это ни о чем. Бюджет должен быть минимум в два-три раза больше. Я всегда говорю: вы будете видеть, искрення ли с вами власть, когда рассказывает о борьбе с коррупцией, теневыми схемами, ростом ВВП, по бюджету Украины. Если он растет на десятки процентов ежегодно - власть все делает правильно и справедливо. Если он ползет или падает - вас снова обманывают и обворовывают, вам снова врут. Сейчас вопрос №1 - вопрос экономической прочности государства. Имея сильную экономику мы можем строить сильную армию, качественное образование, современную медицину. Не имея сильной экономики - это все влажные мечты подростков.

Вопрос от Николая Клавсенко: "Считает ли господин Омелян, что Большое строительство поможет развитию Украины, или это пустая трата денег и пиар для президента?"

Мы ведь понимаем, что все это затевалось как пиар. Президенту вложили в голову, что Большое строительство делали Соединенные Штаты в 30-х годах прошлого века, оно сработало и люди вас поддержат, что бы вы ни делали, если будут дороги. Это неправда. Люди не считают, что качественные дороги это подвиг. Да, они требуют качественных дорог, и это правильно, и качественные дороги должны быть по всей стране. Но это обязанность власти, а не какое-то достижение. И зеленые поняли это на местных выборах. Они бегали с табличкой соцопроса: смотрите, Большое строительство, дороги поддерживают 90 процентов всех украинцев... А сколько поддержало Зеленского? Менее 15 процентов. А в больших городах менее 5 процентов. Вот и весь ответ. То есть, это большой пшик.

По экономическому эффекту. Мы слышали рассказы, что в рамках Большого строительства будет создано 150 тысяч рабочих мест. Сколько создали? С приписками 22 тысячи. Строительство дорог уже не дает того эффекта, который давало сто лет назад. Здесь уже задействуется минимальное количество людей. Здесь уже вопрос в технике, которую мы, к сожалению, импортируем. Здесь вопрос в битуме, который мы импортируем. Импортная составляющая очень высока и если мы кого-то и кормим, то не всегда свой бизнес и своих граждан. Но качественные дороги нужны, потому что если не будет дорог - не будет экономики, будет прекращена логистика внутри государства, а это конец государства. Рим начинался с дорог.

Вопрос от Ольги Прищук: "Почему вы только критикуете власть вместо того, чтобы взять дело в свои руки и помочь Украине пережить этот кризис? Вот чтобы вы сейчас сделали на месте президента и правительства?"

Я критикую потому, что сделал достаточно много на своем посту. Я получил результаты президентских и парламентских выборов и понял, что народ хочет чего-то другого. Теперь, когда народ попробовал этого другого, я понимаю, что многие уже чешет затылок и думают, что давайте уже возвращаться на круги своя. То, что можно посоветовать Зеленскому - полностью поменять свою команду. Любая реформа начинается с людей. С такими товарищами, каких он понабирал в правительство и в свое ближайшее окружение в лице главы Офиса и его советников, он въедет в глухую стену. После этого должны быть четкие акценты на точку роста экономики, чего в помине нет в украинском бюджете на следующий год. Они хотят иметь рост в 4,6 процента. За счет чего? Все сразу не растет. Определитесь. Или это должно быть сельское хозяйство, или дороги, или хай-тек, или ІТ. И скажите людям, что мы в первую очередь инвестируем в это, потому что все сразу не удастся. И только после этого должен быть третий этап работы любого руководителя. Это постоянный контроль за выполнением своих поручений. Если вы согласовали план действий, то должны контролировать каждый божий день: что сделано за сутки. У Зеленского этого и близко нет. Он приехал, снял какой-то видосик, что-то пообещал и уехал. И или думает, что оно сделается само собой, или даже не думает эти обещания выполнять.

Вопрос от Ольги Тимощук: "Почему наши люди так любят простые ответы на сложные вопросы, почему голосуют за популистов? И что с этим делать?"

Это человеческая психология. Нельзя требовать от людей принимать ежедневное участие в жизни государства. Мы же с вами не до конца понимаем как работает телефон или телевизор? Мы просто говорим: классно, что это есть, вау! Такой же "вау-эффект" должна создавать власть. Но для того, чтобы она его создавала, мы должны голосовать ответственно. На этот раз мы проголосовали за популистов-шарлатанов? Получили результат? На будущее это должно стать вакциной от ЗЕ-инфекции. И надо контролировать власть. Если вы пообещали, что будете ездить на велосипеде, а пересаживаетесь на Мерседес, то люди встречают человека на этом Мерседесе, вытаскивают его из Мерседеса, бьют битами по машине и дают ему велосипед "Украина", купленный на рынке "Петровка", и он дальше едет на велосипеде. Все.

Здесь еще реплика от Натальи Булат: "Привет из Германии. Без окончательного Майдана невозможно вывести из власти и армии всю агентуру, которую завела эта промосковская власть: чекистов путинской партии ОПЗЖ, Коломойского и их дорогих друзей, которые стоят за зеленой ширмой ЗЕ-клоуна, который родился ползать перед сатаной-агрессором Путиным вместе с его дилетантами. И те, кто их выбрал, никогда не смогут понять тех, кто рождены летать как свободный сын Божий и вся его единая патриотическая, профессиональная и высокодуховная команда. (Имеется в виду, что сын Божий - это Петр Порошенко ). И поэтому только они, после раскаяние 73-х процентов потребителей смогут сделать полный расцвет Киевской Руси".

Спрашивают еще о том, как вы собираетесь возвращаться в политику. Хотя как по мне, то вы из украинской политики никуда не уходили.

Что касается Майдана. Я когда-то очень переживал, что все нации идут по пути демократических выборов, а мы раз - демократические выборы, а на следующий раз - Майдан. А потом вспомнил украинскую историю. На самом деле нам это присуще где-то с XVI-XVII века. И это нормально, это наша демократическая форма развития украинского государства. Черная Рада - нормальная Рада. Выбрали гетмана - скинули гетмана.

Об общемировой ситуации... Знаете,у образованных и богатых наций тоже бывают выборы, когда они голосуют за странные выходы из крупных европейских объединений, или выбирают странных президентов и потом едва могут от них избавиться. Это не только украинская история, что мы голосуем безответственно. Мы хотели попробовать - мы попробовали. Думаю, большинство уже убедилось, что попытка была неудачной, давайте искать что-то другое.

О возвращении или невозвращении. Если я буду видеть, что у нас действительно серьезное объединение политических сил - да, мне будет интересно, я буду готов работать в команде единомышленников. Если снова будет ситуация, когда есть 350 украинских партий и у каждой в голове какая-то своя идеальная Украина - это худший сценарий, потому что сначала надо будет их всех объединить. Но пока мы, те, кто любит Украину, не объединимся, не будет той Украины, которую мы любим. Я всегда вспоминаю слова покойного Гузара: "Украинцы делятся на тех, кто любит Украину, и тех, кто Украину не любит". Вот и все.

Вопрос от Андрея Ферщенка: "Если дороги - это пшик, то как можно модернизировать инфраструктуру Украины, чтоб мы жили в европейской стране? Назовите конкретные советы".

Я их называл неоднократно. Пока не заработал полноценно гиперлуп; нет полноценной альтернативы. Сейчас критерий №1 - высокая мобильность. Мобильность людей и грузов. Такую мобильность могут обеспечить автомобильные дороги, но там максимальная скорость 100-150 км/ч. Такую мобильность может дать железная дорога. И если нам удастся построить евроколею, которая соединит Польшу со Львовом, дальше с Киевом, из Киева - на Одессу, на Харьков, тогда мы будем иметь нормальный эффект. А если этого не будет, то не будет никакого развитого общества. Потому что вместо того, чтобы работать и создавать добавленную стоимость, мы будем тратить время на многочасовые поездки в маршрутках, поездах, каких-то автобусах. Смотрите, сейчас мы на расстояние Киев-Одесса тратим 6-7 часов поездом, а это расстояние можно проехать за 2 часа. То же со Львовом, Тернополем, Днипром. Это неправильно, потому что мы выбрасываем свою жизнь. Для инфраструктуры важен железнодорожный и авиатранспорт. Поэтому каждый город должен иметь свой аэропорт. Не потому, что так хочется Омеляну, а потому, что так подсказывает логика и законы урбанизма. Только город, имеющий аэродром, имеет шанс на развитие. Имея сочетание железной дороги, авиации и качественных автодорог мы сможем перейти на новую стадию развития Украины как европейского государства. Это не такие уж огромные инвестиции как кажется, надо просто меньше воровать.

Впереди у Украины довольно непростые времена - и речь идет не только о пандемии коронавируса, но и о возможном экономическом кризисе, кризис в отношениях между Украиной и Европейским союзом. Как думаете, нынешняя власть, которую довольно часто называют дилетантской, справится с этими вызовами? А если не справится, то что может быть в результате этого?

Наше самое большое счастье, что мы живем в XXI веке. Если бы не изменились времена и не изменилась информационная среда, нас как независимого государства уже бы не стало. Благодаря тому, что нам удалось создать коалицию, и тут надо отдать должное Порошенко, поскольку именно он смог это сделать, мы получили поддержку Запада и выстояли.

Сейчас нас раздражает, что нет открытой войны с РФ, ее дальнейших попыток ввести свои войска на территорию Украины. Они захватили кусок и дальше не продвигаются, а мы делаем вид, что у нас перемирие. И здесь очень важно сохранить союз с государствами Запада. Украина будет сильной только тогда, когда вернется в западную цивилизацию. Мне грустно читать, что Грузии в ближайшее время предоставят план действий по членству в НАТО. У нас были одинаковые стартовые позиции, а в начале 90-х годов ( "большое спасибо" Кравчуку и Кучме) значительно лучшие позиции, чем у Польши, Словакии и Венгрии. Мы тогда проиграли время и сейчас проигрываем. Грузия станет членом НАТО, а мы будем смотреть и слушать наших идиотов, в том числе из пророссийского лагеря, которые рассказывают, что с открытым конфликтом никто в НАТО не приглашает. Грузию приглашают. Почему не Украину? Потому что мы этого не хотим. А мы - это сейчас Зеленский. А вы спросите граждан Украины хотят ли они быть защищены. Чтобы знать, что на защите мощная украинская армия, а в случае чего натовские бомбардировщики проведут воспитательную работу с Россией.

В конце программы еще несколько вопросов от наших зрителей. Лидия Очеретная спрашивает: "Считаете ли вы своим единомышленником Яценюка?"

Я очень благодарен Арсению Петровичу за то, что он выдвинул меня от "Народного фронта" на должность министра инфраструктуры. Для меня это был тяжелый, но очень полезный опыт. Думаю, что Арсений Яценюк - один из самых ярких интеллектуалов Украины. Как политик он прошел фантастическую школу и является одним из наиболее подготовленных государственников Украины.

Вопрос от Дмитрия Тымчука: "Как бывший министр инфраструктуры советуете ли вы украинцам ехать отдыхать на праздники? Безопасно ли ездить на поездах во времена пандемии?"

Я сейчас также стою перед этим выбором: ехать или не ехать. Как я понимаю из того, что звучит из Кабмина, локдаун могут ввести именно на Новогодние и Рождественские праздники - с конца декабря до середины января. Что делать отелям и ресторанам никто не объясняет, а очень многие планировали это время провести в Карпатах, так что это огромные убытки для бизнеса. Правительство обещало, что что-то будет известно в пятницу, 4 декабря, поэтому я бы советовал дождаться информации и сделать выводы.

Но надо помнить, что это пандемия, что это болезнь, которая существует реально. И надо максимально оберегать себя и близких.