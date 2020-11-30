Виталий Портников: Путин хочет остаться в Молдове. И в Украине тоже

30 ноября, 2020, 15:06

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что изменение статус-кво в фактически оккупированном российскими войсками Приднестровье может привести к «серьезной дестабилизации» .

Эти слова российского чиновника стали реакцией на заявление избранного президента Молдовы Майи Санду, выступившей за вывод российских войск и боеприпасов из оккупированного молдавского региона и превращения военной миротворческой миссии в гражданскую.

Примечательно, что никакой особой сенсации в словах Санду нет. За вывод российских войск изПриднестровье на протяжении последних десятилетий последовательно выступают почти все президенты и премьер-министры Молдовы – за исключением, разумеется, представителей пророссийских сил. При этом Санду даже не говорила о немедленном возвращении Приднестровья под контроль Кишинева, она лишь высказалась за преобразование миротворческой миссии в гражданскую под эгидой ОБСЕ.

И уже это осторожное заявление привело к российским угрозам, к предупреждению о «серьезной дестабилизации». Очевидно, что Кремль не собирается содействовать решению приднестровского конфликта, что для Путина главное – это именно сохранение «статус-кво», то есть российского военного присутствия в чужой стране. И не нужно тут утверждать, что это все потому, что избрали «не ту» Санду, а вот избрали бы Додона… Пророссийский политик был президентом Молдовы на протяжении последних четырех лет и чуть не жил в Кремле. При этом никаких подвижек в решении приднестровского вопроса не произошло. Хотя – и это нужно понимать – присоединение Приднестровья гарантировало бы Додону победу на следующих президентских выборах, а пророссийским силам – уверенный успех на парламентских. И что? И ничего. Россия оккупированных земель добром не отдает. Никому. Ни союзникам, ни противникам.

И это – ответ тем в Украине, кто до сих пор всерьез рассчитывает на какие-то договоренности с Путиным, на то, что он согласится на каких-то миротворцев ОБСЕ или ООН. Не согласится. Максимум – на время перестанет стрелять. И то не очень надолго. И ответ тем, кто думает, что если президентом Украины изберут Медведчука или Бойко – сразу же отдадут Донбасс и Крым. Не отдадут. Максимум –заставят Медведчука ехать в Донецк или Симферополь и целоваться с Пушилиным или Аксеновым на День России, как заставляли Додона посещать в этот «светлый праздник» Приднестровье и целоваться с Красносельским.

Вопрос об оккупации молдавских или украинских территорий решится только с ослаблением и крахом российского режима – и не каждый наш современник до этого доживет. А до этого и в Киеве, и в Кишиневе следует быть готовыми если не к новой эскалации, то уж по крайней мере к «сохранению статус-кво».