Выживание вместо развития. Как бюджет может отправить Зеленского в Кривой Рог навсегда?

27 ноября, 2020, 13:31

Когда только забываешь о шестом брауни от Юлии Мендель, а тут судьба подбрасывает Владимира Зеленского с куриными окорочками. Страна очень нуждается в спасении. А еще больше в профильных специалистах по медицине, государственному управлению и экономике. А нам предлагают рюмочки и видосики

Четыре всадника апокалипсиса надвигаются все ближе к нам. Первый - это ковид-19, борьбу с которым так бездарно профукало правительство. Что теперь абсолютно нормальными являются поиски любых деньги в любом конце мира кислородного концентратора для спасения близких. Второй - экономический коллапс, который усилится еще больше после вчерашнего анонса министром МВД Арсеном Аваковым месячного локдауна. Третий - это тотальное непонимание Денисом Шмыгалем, на что он подписывался, когда менял копоть Бурштынской ТЭС на туманное будущее премьер-министра. И четвертый - это личное желание Зеленского дутым позитивом замаскировать все свои провалы. Будь-то фейковое перемирие с нашими убитыми героями, которое президент так стремится замаскировать сообщениями о ... художественной гимнастике.

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Будь-то реальная угроза для миллионов украинцев пережить снова кризисы уровня 1998 и 2008 годов. Который ЗЕ-гарант пытается украсить майонезной салатами в "хрущевке" родителей.

Я имею только одну надежду. Опыт президентства Зеленского наконец отучит украинцев от очень плохого юмора об Украине-проститутке, эбонитовых палочках и полу пьяном советском десантнике Иване Степановивиче Будько. Владимир Александрович может повторить судьбу Оно после экранизации романа Стивена Кинга. Когда американские родители массово отказывались от услуг клоунов на детских праздниках. А "клоунофобия" стала более частым диагнозом в кабинетах психиатров. Нас ждет то же - мы будем бежать от гэгов участников КВН так же как от жирных хозяйственниках типа Литвина и Олейника, или экспрессивных популистов вроде Олега Ляшко. И искать тех специалистов, которые не просто будут умножать два на два, а отличать косинус от тангенса.

А теперь немного о теме, о которой вряд ли напишет положительный пост Владимир Зеленский. И вряд ли какой-то пост от новоиспеченного гуру кулинарии и антикризисных коммуникаций Юлии Мендель. О проекте бюджета на 2021, который несколько порезали, чтобы получить хоть какие-то средства от МВФ.

Сразу можно сказать, что Зеленский оказался дутым популистом, ведь так мощно разрекламированное повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривен переносится с середины 2021 на декабрь следующего года. О тех вызовах, которые ждут нас в новом году уже намекнул министр финансов Сергей Марченко, говорит, что на незащищенные расходы уже не хватает 3 миллиарда долларов до конца года. Это, наверное, потому, что господину министру нужно было еще в начале осени сокращать дефицит, а не сидеть по несколько часов у самозванца политических консультаций Михаила Подоляка, чтобы выдумать, какой сорт лапши навешать налогоплательщикам о состоянии экономики.

Когда смотришь на правительственный проект бюджета-2021, то сразу понятно, что ни о каком бюджете развития речи не идет. Это бюджет выживания и финансирования тех расходов, от которых надо было отказаться очень давно.

Вот интересная табличка от двух более или менее вменяемых депутатов нынешнего созыва, которые разбираются в экономике Ярослава Железняка и Владимира Цабаля. Похоже, что дефицитный бюджет таки проголосуют.

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Вот пункт - социально-экономическое развитие. Это такая раздача слонов для "мажоритарщиков" на округа, чтобы те молча проголосовали за бюджет. Разница между первым и вторым чтением - 6 млрд гривен. Традиционно не коснулся кризис и жесткая экономия для ГУД, ОПУ, Аппарата Верховной Рады Украины. Почти 138 млн гривен на реконструкцию блока элитного коворкинга-больнице "Феофания". Почти 87 млн гривен на финансовую поддержку устаревшей бумажной газеты "Урядовый курьер".

Снова в шоколаде будет автодорожная мафия. Программа "Большая стройка" (развитие дорожной инфраструктуры) - получит 150 млрд гривен. То есть на 20,7 миллиарда больше, чем в предыдущий год. Зато украинская армия получает 116 млрд гривен, из которых только 23 - пойдет на развитие. Все остальное на содержание и поддержание хотя бы того состояния, которое есть. Что особенно опасно на фоне заявлений Кравчука, Арестовича и других о "всеобъемлющем перемирии" и странных пресс-релизов от разведки ГУР МО о так называемых вражеских агентах, которые мешают Зеленскому толкать Украину в хижие когти Российской Федерации.

Когда смотришь на такие цифры, то понимаешь, почему нынешние командующие армии - это люди за пятьдесят лет, которые часто закончили российские военные вузы. Были идеологически вмонтированы в общее пространство с государством-агрессором. Активно боялись открыть огонь весной 2014 по вражеским колоннам. И почему обычно фигурируют - не у идеальных идеях о стандартах НАТО в украинских бригадах. А есть героями антикоррупционных расследований о приватизации служебных квартир.

Так же не удивляет, почему у нас прямо на тренировках падают самолеты с курсантам и почему в команде Зеленского считают, что единственное, что поможет - это "просто перестать летать".

А что там с союзниками армии? На программу поддержки малого и среднего бизнеса в бюджете закладывают 12 млрд гривен. То есть - 8000 гривен на руки от президента - это единственная помощь от власти для бизнеса, который еще неизвестно как выкашляет анонсированный рождественский локдаун.

Расходы на медицину - 156 млрд гривен, что на 27,5 млрд больше, чем годом ранее. Предусматривается увеличение зарплат медиков на 30%. На программу медицинских гарантий планируют потратить 123,4 миллиарда гривен. На борьбу с коронавирусом планируют потратить до 19,5 миллиарда гривен. Из них расходы на вакцинацию закладывают на уровне 2,6 миллиарда гривен. Однако эти цифры - не гарантия того, что в больнице будет кислородный концентратор. Или для пиара - часть этих денег не перекинут на программу "Большая стройка".

дорогой Фейсбук! не знаешь ли ты мест, где можно срочно купить или арендовать кислородный концентратор на 10 литров ... Опубликовано Юрием Космин Четверг, 26 Ноябрь 2020

Однозначно выигрывает МВД, у ведомства Арсена Авакова - 98 млрд. У него в два раза больше денег, чем на Министерство образования и науки, на котором решили еще и сэкономить 4 миллиарда гривен. Поэтому, очевидно - рассказов в учебниках по химии для 9 класса о том, что рак можно лечить содой - будет больше. Просто натрись NaHCO3 и пойди попей теплой воды - как советует официальный сайт Офиса президента Украины.

Те, кто вкатывает миллиарды в дороги - решили сэкономить на местных бюджетах. Минус два миллиарда гривен. Эта очень опасная экономия на регионах еще больше усилит разрыв между Киевом и местными властями. Потому все проблемы новоизбранные мэры, особенно политические монополисты регионов - типа Днепропетровщины или Винницкой области будут перекладывать на плечи бестолковых руководителей Банковой и Грушевского.

Таким образом, Зеленский и Шмыгаль, возможно, в обозримом будущем таки получат транш от МВФ и удержат экономику от беды. Однако их политическое будущее будет решаться в ближайшие месяцы. Думаю, вполне может получиться так, что родители президента будут вынуждены прятать его от недовольства украинцев в детской комнате в Кривом Роге.