Большой "хапок". Как Зеленский с олигархами мечтает о черной экономической дыре на Донбассе?

16 октября, 2020, 16:22

Анонимные олигархи и неразборчивые депутаты сливают страну. Несколько дней от президента и его окружения требуют назвать фамилии тех, кто спонсирует крупную аферу под названием "опрос народа от Зеленского". А в ответ глубокая тишина и тонкий душок того, что народ хотят развести как котят

Некоторый свет пролила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, которая говорит, что опрос Зеленского 25 октября профинансируют "неравнодушные меценаты", а "юридически этот опрос будет закреплен нардепами или президентом, которые подадут соответствующий законопроект". По факту - есть некое ООО имени Зеленского, где гарант пиарится по самые уши, а анонимные меценаты тратят миллионы долларов. Чтобы в итоге оформить результаты этого перформанса в доходные законопроекты.

В придачу Владимир Зеленский призвал граждан писать о своих пожеланиях еще и на страницах в соцсетях, еще больше сея хаос в понимании того, кто это затеял, и кому нужно полное разрушение общественно-государственных правил. У президента на полном серьезе говорят, что результаты этого "опроса" будут определять содержание политики Украины. Вдумайтесь!

Частная инициатива за средства неизвестно каких спонсоров и неизвестно какой общественной организации неизвестно каким образом рисует ответы. Все это все происходит на официальных избирательных участках по призыву президента. Анархия! Шок! Апокалипсис.

Так как Зеленский заявил, что Офису президента Украины очень важно узнать все, что "мы обсуждаем на улице, на кухне и в интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами" - я спросила у моего сегодняшнего водителя такси, что он думает об опросе Зеленского? О свободной экономической зоне на Донбассе. Каннабисе. И пожизненным тюрьмам коррупционерам.

Моему собеседнику - 24 года. Он менеджер по логистике, который потерял работу из-за того, что правительство Шмыгаля и Зеленского тупо ничего не делало во время карантина - и малые предприятия до октября дожили не все.

"Я не знаю, что такое "свободная экономическая зона" на Донбассе. Я не пойду ни на какие опросы Зеленского. Я им не доверяю", - отвечает мне таксист, чье мнение так хотел услышать ЗЕ-президент.

Но давайте серьезно. Чье мнение так важно Зеленскому? Возьму наиболее "шкурный" вопрос из опросного листа - о свободных экономических зонах на Донбассе. Несмотря на то, что пресс-служба гаранта уверяет, что это все нужно для экономического расцвета Донбасса, искромсаного верного - все это басни Крылова. Идею свободной экономической зоны для Донбасса в августе в унисон озвучили Леонид Кравчук, Витольд Фокин и премьер-министр правительства олигархического консенсуса Денис Шмыгаль. Сейчас параллельно на телеканалах "1+1" крепкий хозяйственник Коломойского Игорь Палица и на "Украине 24" Леонид Кравчук рассказывают о преимуществах СЭЗ. Хотя есть одно но.

Дело в том, что в Украине уже действовали СЭЗ в Крыму и на Донбассе в конце 90-х годов. Именно в то время на 30-60 лет были введены специальные экономические зоны и территории приоритетного развития со спецрежимом налогообложения и инвестиций. Однако на практике - все эти теплые ванны для избранных привели к неконтролируемому росту контрабанды. В том числе наркотиков и оружия. К безумному отмыванию валюты и уклонению от уплаты от налогов. По сути, донецкий клан во главе с Януковичем пришел к власти в Киеве потому, что смог накопить огромные ресурсы и подмять под себя целые отрасли и целые регионы.

Очень показательным был тот факт, что в 2005 году правительство было вынуждено прикрыть эту лавочку под давлением Международного валютного фонда. Кстати, главным противником отмены этого банкомата донецкого клана был... Виктор Янукович. Потому что для понимания объема коррупции вот одна цифра - одна СЭЗ "Донецк" получала 2,4 миллиарда гривен налоговых льгот из 3,1 миллиарда назначенного на все подобные территории. Теперь понятно, откуда были средства на такую мощную оккупацию Партией Регионов всей страны, а еще на Малахова и Баскова на своих каналах?

В 2020 году в очередной раз встал вопрос - или мы прислушиваемся к советам наших ключевых партнеров - США и Великобритании и делаем реформы, или украинская власть ищет себе новых партнеров. И хотя на днях Зеленский получил серьезный нагоняй от главы британской разведки МИ-6 о "кротах" и слив спецоперации по "вагнеровцам" - внутри страны он пытается обмануть всех. Поэтому одной рукой Зеленский подписывает соглашение о сотрудничестве с Великобританией, а другой пытается склепать кормушку на Донбассе для своего окружения и тех олигархов, которые ситуативно находятся с ним. Просто реформы не хочется делать никому, а товарищи Ахметов, Коломойский и Медведчук лучше чувствуют себя в атмосфере 90-х, когда правило "грабь и разделяй" - было главным.





И несколько слов о расцвете территорий после объявления на них свободных экономических зон. Какой черной плесенью покрылись Симферополь, Луганск и Донецк - города, где деньги лились рекой без всякого контроля со стороны СБУ, налоговой и правительства - сейчас видит каждый.

Нынешний сценарий Зеленского для Донбасса с экономическими преференциями анонимным меценатам незаконных опросов - это фактически калька приднестровского сценария авторства Дмитрия Козака. Где Российская Федерация продавила признание от Молдовы экономической деятельности оккупированного Приднестровья. И вот - у оккупационной администрации Приднестровья есть деньги на содержание самих себя. От молдавских официальных идиотов.

Несколько лет назад ресурсы ПМР радостно рассказывали об инвестициях и победах после объявления свободной экономической зоны. Вот местные хозяйственники с фейсами пропитых колхозников рассказывают об экономических перспективах Дубоссар, Коржево и Протягайловки. Но что-то шведские и британские инвесторы на плодородные почвы не пришли. Зато - там свободно катается министр обороны РФ Сергей Шойгу с так называемыми российскими миротворцами. А Козак открыто заявляет: "Поддержка Приднестровья это наша святая обязанность".

То есть, когда-то Молдова отказалась подписать капитулянские меморандумы, но "русский мир" крепко взял это государство за горло.

Зеленский в попытке сделать всех предшественников - пошел самым худшим путем. У каждого предшественника он взял самое худшее и удвоил его натрое. Вместо того, чтобы идти на Запад, ЗЕ-президент решил потянуть государство на самое дно. В черный мрак бандитских 90-х, которые породили тех, кто сейчас смеется над тем, как Украину решетят пули Москвы.