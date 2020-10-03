Марионетка с хозяйственниками Коломойского. Что ждет Зеленского и страну после реванша ОПЗЖ и "За будущее"?

3 октября, 2020, 13:00

Сначала были насильники. Потом пришли взяточники. За ними появились сутенеры и сепаратисты. А Владимир Александрович Зеленский, подобно карете для Золушки, ровно в полночь превратился в тыкву. То есть всячески демонстрирует, что декларируемые им же обещания - растаяли так же легко, как майский снег

Во-первых, такие кадры, которые идут под брендами "Слуг народа" - четко указывают, что после местных выборов рейтинги правящей партии порвут на куски то ОПЗЖ, то "За будущее", то "Наш край". По сути партии элитных толстосумов лучше оседлают общественный запрос на профессионалов и хозяйственников во власти. И поэтому недалеки времена, когда на должности в правительстве претендовать или любимый приспешник Игоря Коломойского Игорь Палица, или прямой российский агент в украинском парламенте Андрей Деркач. Помогут им в этом люди типа Александра Дубинского и Александра Юрченко, которым в принципе все равно, с чьей лопатки брать кусок пирога. Хоть деньги "Газпрома", хоть заботиться о том, чтобы у Игоря Коломойского после проблем с американским правосудием была феодальная вотчина в виде всей Украины, хоть от Деркача, который в избирательных турне по Слобожанщине обещает вернуть ей жизнь "как во времена Януковича".

Саша Дубинский, который, по информации коллег из Bihus.Info, не гнушался гонорарами от Александра Клименко за штамповки фейков о проститутках на Майдане, первым отколется в отдельную депутатскую группу, когда увидит, как "Титаник" Зеленского уже безнадежно тонет. Так же побегут объединяться под Палицу или Деркача Гетьманцев, Брагарь, Кучер и даже бывшая антикоррупционерка Галина Янченко, чей муж Виктор Андросов уже зондирует почву в качестве консультанта "За будущее".

О будущем Есть очень простая причина почему я ухожу из Украинского института будущего. Много лет мы работали над ... Опубликовано Victor Andrusiv Понедельник, 28 сентября 2020

"Слуги народа" уже не скрывают, что франшизу на местные продавали кому попало. Чего только стоит кейс с сепаратистом и любителем Новороссии Егором Клецовым, который шел под номером один в Николаевский городской совет. Гомосоветикус не стесняясь рассказывает о том, что Украина сама устроила внутренний конфликт, а Путин, дескать, ни при чем - он просто зашел на фуршет.

Когда эта персона прибегла к прямым угрозам нашему коллеге Вахтангу Кипиани, а Facebook спросил прямо у руководителей "Слуг народа" типа бывшего волонтера Давида Арахамия, не стыдно ли им пожимать руку таким упырям, - правящая партия отказалась от такого элитного и опытного кандидата в депутаты. Впрочем тенденция говорит о том, что местные выборы могут превратить страну в царство мрака. Потому и не представляю, что могут наголосовать в местных советах ситуативные союзы из сепаратистов СН, ОПЗЖ, "Нашего края" и "За будущее". Вполне возможно, что нас ждет победобесие и бешенство на теме русского языка, "давайте просто перестать стрелять" и "давайте дадим водички" нашим гражданам "в Крым".

При таких раскладах этим гиенам на теле Украины даже не стоит менять Зеленского. Не зря же то медведчуковцы, то резиновый Пальчевский активно вбрасывают предложения о двухпалатном парламенте и искоренении любых форм сотрудничества с западными партнерами. Первое - путь к федерализации по сценарию, который РФ периодически предлагает Украине уже лет 20. Второе - это прямые финансовые интересы Коломойского, Ахметова и Медведчука, чей нефтеперерабатывающий заводик, который продает продукты в американский Хьюстон, по рейтингу российского Forbes, перегнал уже даже активы семьи Роттенбергов. То есть у каждого есть мотивация получить все, искоренять остатки критического мышления у украинцев и оставлять во главе государства робкую марионетку.

Нормально так Медведчук поднялся по предварительной / нынешней власти. Опубликовано Marina Daniluk-Yarmolaeva Пятница, 2 октября 2020

Трагедия с курсантами под Чугуевым и пожары, устроенные руками пророссийских боевиков вокруг Северодонецка и Станицы Луганской еще больше обнажили случайного короля с четвертого этажа Банковой. Сначала Зеленский отказывается признавать, что первопричиной катастрофы самолета АН-26 стала устарела военная инфраструктура. И тут представитель министра-убийцы Захарченко радостно отчитывается, что мы просто перестанем летать некоторое время. Только вот власти упорно не хотят признавать, что советские самолеты уже отжили свое и через 3-4 года все наши корыта с крыльями могут повторить трагический опыт АН-26. Но рядовые "слуги народа" и глава Харьковской ОГА Алексей Кучер опускаются ниже плинтуса. До каких пределов дошли манипуляции?

Не пилот и не военный, Кучер включается в шоу Савика Шустера и спрашивает у командующего Воздушных сил Украины, генерал-полковника Сергея Дроздова: "А ваш сын, тоже курсант вуза Кожедуба, тоже летал в тот день на втором борту. А почему его посадили, а АН-26 нет?"

То же самое поддакивал "иксперд по всему на свете" Шустер. Сознательная же манипуляция. Когда два мужика, которые совсем не специалисты в пилотаже и военной авиации размышляют о том... отчего сын командующего Воздушных сил не разбился, как другие пацаны.

Это мастер-класс, как унизить Воздушные силы, его нынешнего командующего, будущих летчиков и универ Кожедуба.

Вторая история - о пожарах. На словах Владимир Зеленский и его санчопанса Андрей Ермак рассказывают о желании мира на Донбассе и о том, как надо поддержать граждан, которые седьмой год проживают на территории ОРДЛО. Несколько раз Зеленский лично возил иностранных гостей, чтобы посмотреть на КПВВ "Станица Луганская" и показать мост, который строится там, чтобы граждане не ходили по кладкам туда-сюда.

Однако когда российские войска и их боевики сознательно устраивают пожары - и об этом есть официальное сообщение штаба ООС, волонтерского сообщества "Вернись живым", и об этом сообщает председатель РГА Станицы Луганской Юрий Золкин, - у президента почему-то отнимается речь. И ни о каком мире и заботе о гражданах, проживающих на подконтрольной Украине территории в селах вокруг Северодонецка уже речь не идет.

Люди на ногах по трое суток уже. До сих пор пылает, хотя успехи в тушении пожара, безусловно, и это не может не радовать. Теперь ... Опубликовано Maria Zolkina пятницу, 2 Октябрь 2020

Учитывая это, хочется спросить у Леонида Кравчука и Дениса Шмыгаля: как вы планируете организовывать "свободную экономическую зону" на прифронтовой территории, если там русские стреляют и поджигают?

Как Зеленский планирует организовывать там мир, если украинские военные не только козни врагов на линии фронта отражают, но и подрабатывают на полставки пожарными. По моей информации, тушить пожары, спровоцированные обстрелами россиян, отправили даже разведчиков, которые задерживали... Владимира Цемаха.

Я еще раз намекаю всем избирателям и тем, кто "внеполитики": заботьтесь об украинской армии. Это единственное, что спасет вас после обстрелов российскими пулями и после устроенных теми же «братьями» пожаров. Нас ждут тяжелые времена марионетки на плечах крепких хозяйственников. Дай Бог нам пройти и это испытание и сохранить холодный рассудок.