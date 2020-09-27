Стоп реклама в Кременчуге: как местные власти борются с конкурентами

27 сентября, 2020, 07:19

Татьяна Шустрова

В промышленном центре Полтавщины Кременчуге местные власти запретили наружную рекламу Европейской солидарности

Борды, ситилайты, призмы - все разнообразие рекламных носителей сейчас доступно для любых политических сил, кроме партии, основанной Петром Порошенко, говорится в расследовании программы ШУСТРОВА LIVE.

Председатель Кременчугского штаба "ЕС", герой русско-украинской войны Александр Щербина, рассказывает: запрет власти ввели после того, как из "Европейской солидарности" вышли местные политики-коррупционеры, связанные с олигархами. Свой новый очаг партия взялась формировать с нуля. Зато старые деятели, пользуясь властными полномочиями, заблокировали ей любую наружную рекламу.

"Мы идем обновленной командой - у нас есть ветераны АТО, вдовы погибших, юристы, мощные экономисты. Конкуренты это чувствуют и пытаются нам помешать", - утверждает руководитель штаба.

Александр Щербина обращает внимание на множество свободных рекламных носителей в городе и звонит по указанному на борде номеру. Менеджер даже не поинтересовался, когда именно "Европейская солидарность" хотела бы разместить свою агитационную продукцию, и сразу же ответил отказом, сославшись на то, что плоскости уже забронированы.

Чтобы разобраться, что на самом деле происходит с размещением рекламы в Кременчуге и действительно ли со стороны агентств существует предубеждение относительно "Европейской Солидарности", журналисты решили провести эксперимент - разместить рекламу на тех же бордах якобы от имени другой политической силы.

Звоним в агентство "Рекламный центр". На удивление - свободные носители сразу же появились. Менеджер Юлия прислала список доступных рекламных плоскостей: 7 сити-лайтов, 34 ограждения и один щит. Но как только журналисты посетили офис "Рекламного центра" вместе с представителем партии Порошенко, как все эти свободные объекты снова исчезли.

"Если вы владеете информацией, что у нас есть свободные плоскости, но мы их вам не даем, то это личное распоряжение руководителя, владельца этих плоскостей", - отметила Юлия.

О таких же распоряжениях нам рассказали еще в одном рекламном агентстве Кременчуга - "Биг-инфо". Сначала "Европейской солидарности" отказали. Но потом, когда мы позвонили якобы от другой партии, нам охотно предложили большой перечень свободных бигбордов и популярно объяснили, что происходит.

"Борды у нас, наверное, у единственных в Кременчуге есть, поскольку - так получилось - нас заставили снять программу одной политической силы буквально неделю назад. Рекламы "Европейской солидарности" не будет в Кременчуге вообще", - откровенно рассказал владелец агентства Андрей.

На вопрос, почему "ЕС" под запретом, мужчина сказал, что не имеет права разглашать эту информацию, однако уточнил, что ограничения ввели власти. После чего также прислал нам коммерческое предложение, в котором свободными для размещения оказались 27 объектов. Их готовы предложить любой политической силе, только не "Европейской солидарности".

Глава штаба "ЕС" Александр Щербина рассказывает: монополия на размещение наружной рекламы в Кременчуге сейчас в руках властей - представителей партии "За будущее", которая, по данным СМИ, принадлежит олигарху Игорю Коломойскому. Именно от партии "За будущее" на выборы городского главы и идет действующий мэр Виталий Малецкий. И именно в его интересах якобы и ввели запрет для "Европейской солиднарности".

Эту монополию видно невооруженным глазом - в корпоративных фиолетовых цветах сейчас весь Кременчуг. Причем некоторые рекламные щиты на самом деле могут быть социальными, то есть оплаченными не из партийного бюджета, а из городского - за средства налогоплательщиков.

Чтобы разобраться, кто и сколько денег заплатил за эту рекламу в Кременчуге, мы направили запрос мэру Виталию Малецкому, однако ответа за 10 дней так и не получили. А когда попытались задать вопрос мэру лично, - от журналистов он просто сбежал.

Размещение рекламы в Кремечугском горсовете контролирует Владимир Пелипенко - первый заместитель городского головы и член команды Виталия Малецкого. Нам удалось поговорить с чиновником. Мужчина рассказал, что рынок рекламы в Кременчуге очень прозрачный, а информация о запрете - ложь.

Так же вице-мэр Кременчуга не предоставил информации по финансированию бордов "Кременчуг за будущее", которые очевидно являются политической рекламой, но подаются как социальная.

"Это вопрос к тем людям, которые размещали эту рекламу, а не ко мне. За рекламу отвечают исключительно два человека - это рекламодатель и человек, который размещает это все на своих плоскостях. Не я", - ответил Владимир Пелипенко.



С приближением выборов Кременчуг все больше приобретает фиолетовую окраску. В этот цвет покрасили лавочки, двери подъездов и коридоры многоквартирных домов. В корпоративных оттенках партии "За будущее" сейчас и коммунальный общественный транспорт. И это не случайно, - объясняет политический психолог Виктор Рыбаченко.

"Когда-то в Кременчуге была успешная кампания и кандидат был избран на фиолетовом цвете (речь идет о погибшем мэре Олеге Бабаеве, - ред.). И сегодняшний кандидат хочет повторить этот успех, потому что у избирателей будут ассоциации с тем же авторитетным, успешным политиком, который использовал этот цвет".

Анализируя агитационные материалы партии "За будущее", политический психолог обратил наше внимание на фиолетовый асфальт и такие же фиолетовые дороги на полиграфической продукции. Виктор Рыбаченко убежден: кременчужан банально зомбируют.

"Покрасить дорогу в фиолетовый цвет - это уже слишком. Человек, который использует это, перешел межу рациональности, это граничит с зомбированием", - отметил эксперт.

Похоже, что команда действующего мэра Виталия Малецкого, имея монополию на размещение рекламы и запугивая владельцев агентств, не только борется с мощными конкурентами, но и нарушает закон, если под видом социальной рекламы за счет налогоплательщиков размещает собственную агитацию. Пользуясь властью, городские чиновники превратили Кременчуг в сплошную пропагандистскую площадку, намекая избирателям, что выбора у них якобы нет.