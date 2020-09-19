Осень украинского языка

21 сентября, 2020, 07:00

Татьяна Зинченко

Начало осени ознаменовалось новыми языковыми постановлениями и языковыми перипетиями. Что с родным языком на данном этапе - в языковом дайджесте Еспресо-TV

Осень, как известно, - лучшее время для вдохновения. И можно было бы начать нашу языковую разведку из упоминаний о роли языка в творчестве классиков - как они вдохновлялись языком, как он вдохновлял их - о такой синергии. Особенно в это осеннее время.

Но все, кто хотел, это уже знают, а тому, кто не очень хочет, цитаты мало помогут. А вот как раз кто хочет, для того осень - пора и приятных языковых открытий. Это - если считать субъективный момент утверждения языка, без которого, как оказалось, - никак.

Итак, в связи "язык-осень" определяются следующие пункты:

1. Надо ходить с записной книжкой!

Советует художник-педагог Эдуард Межул, который, наверное, вместе с мольбертом в эту замечательную пору вдохновение не только воспроизводит осень на холсте, но и записывает колоритные украинизмы, которых сейчас при желании можно наслушаться вдоволь.

"Мне каждую осень упоминается монолог Остапа Вишни" Ярмарок ", который мастерски читает Анатолий Паламаренко, - говорит художник Эдуард Межул. - Осень в Украине в сентябре-октябре - благодатная пора. На ярмарки-рынки на колесах едут часто со всех уголков страны . Интересно услышать, как говорят фермери- галичане из Подолья, Черкассщины, Черниговщины.

Именно в такие дни можно было услышать интересные, как в произведении Остапа Вишни, рассказы о дарах полей и ферм. Гости Киева и других городов, где ярмаркует народ, просто в восторге от нашей осенней торговли! Такого разноцветного разнообразного выбора из поля-к столу и интересных разговоров надо было поискать! Надо ходить с записной книжкой, чтобы ничего не пропустить! ".

"Все мои знакомые иностранцы, которые работают у нас, любят слушать язык и музыку, ароматы и песни на осенних ярмарках, хотя в этом году ярмарки - в меньшем масштабе по причине карантина", - добавляет художник Эдуард Межул.

2. # Kyiv # not Kiev!

Наконец англоязычная Википедия начала писать правильно! Как тебя не любить, Kyiv мой ?!

3. Скоро не будет книг?

Забили в трубы читатели и писатели, ибо книжный вопрос также получил новые повороты.

Сергей Дзюба, журналист, писатель, автор более 100 книг, говорит, что этого быть не может в принципе.

"Сами понимаете, о родном языке можно говорить бесконечно. Без языка нет ни нации, ни отдельного полноценного человека. Для каждого украинца родной язык - главный. Это - аксиома, не требующая никаких доказательств и толкований. Я - писатель и журналист, и мое слово в полном смысле - оружие. Но я не только сам пишу, но и очень люблю читать. Ежегодно читаю более 400 книг разных жанров. Некоторые уверяет, что скоро вообще не будет книг. Это - неправда. Книга была, есть и будет, ибо только она дает человеку общий интеллект, а хорошая книга - мудрость ", - говорит писатель Сергей Дзюба.

Писатель Сергей Дзюба

Хорошая книга - это мудрость, а следовательно, дискуссии "быть или не быть" книге - бесполезны. Относительно поддержки украинской книги, украинского писателя - и этот вопрос решается, если подойти к нему с практической стороны. В данном случае покупать украинские книги, читать их, обмениваться и книгами, и мыслями. И снова покупать новые украинские книги.

Как всегда, очень многое зависит от каждого человека в частности: его позиции, его выбора, его национального сознания. Кивать на кого-то - легче всего. Сначала следует спросить себя: "А давно ли я покупал украинскую книгу?".

4. Языковая школьная наука

С этого учебного года 200 тысяч учеников перешли на обучение на украинском языке. Просто- не просто это будет - также покажет время. Но шаг сделан, надо делать и следующий, который опять же зависит и от каждого в отдельности: от учителя, ученика, родителей.

5. Обучение в вузах - на украинском

На днях 210 народных депутатов поддержали проект соответствующего закона.

В украинских университетах Верховна Рада не разрешила обучения на иностранном языке, в том числе и на русском.

Людмила Терещенко, преподаватель украинского языка в Хмельницком национальном университете (кафедра славянской филологии) утверждает, что воплотить это несложно, если есть намерение и желание.

"У нас в университете такой вопрос не спешен, потому что давно перешли на преподавание на украинском языке, - говорит Людмила Терещенко. - Я по крайней мере не знаю случаев преподавание на русском. То есть, не приходилось слышать от студентов, что им кто предлагает или пытается преподавать на русском. Поэтому практически воплотить возможно, наш ЗВО это сделал уже давно: в начале 2000-х.

Добавлю еще: в городе тоже не знаю школ с русским языком обучения. Сам язык, возможно, где-то и преподается, но как предмет. Однако действительно не имею информации о российских классах или, тем более, - школы.

Что делать, чтобы учебные заведения стали средой для украинского языка? Говорить на украинском везде: на занятиях, на переменах, учителям с детьми и с коллегами. Но, к сожалению, сознания еще время некоторым не хватает ... А нигилизм зашкаливает. И не только в языковых вопросах ", - заключает Людмила Терещенко.

Любовь Сердунич - украинская писательница и просветительница. Ее работы о языке, об истории народа - это мотивация быть свободным на своей земле, дорожить своим, знать свое и оберегать.

"К сожалению, в начальной школе у нас еще не везде учат на государственном языке. Есть гибридное двуязычное обучение в средней школе и в вузах. Это крайне важно потому, что язык действительно меняет сознание, дух и менталитет, а следовательно, при надлежащей украиноцентричной политики сделает с московитов украинцев. А это - наша цель, - говорит Любовь Сердунич. - А чтобы образовательные учреждения стали средами русскоязычного воспитания и общения, необходимо создавать эти среды. И создавать их должны именно педагоги, а также все мы: общественные деятели, родители, просветители, писатели, журналисты. Возможно, я говорю банальные вещи, но практически это так и должно происходить. Мы выиграли один бой, небольшой, но очень важный: законопроект №3717 (о московизации ЗВО) не прошел. Но борьба, то есть языковая война продолжается! "

Появился новый "подарок" для украинцев: необязательная сдача литературы.

Нет причин, почему в Украине иностранцы должны учиться на других языках, чем украинский, английский и языках Евросоюза. Ведь для всех иностранных студентов в Украине московинський - не родной язык. Московинський язык - это совсем другая ментальность, а именно: враждебная нам, регрессивная, уничтожающая. Законопроект №3717 об омосковщении ЗВО не прошел, однако нам почивать на лаврах совсем не выпадает! Впереди - долгая и упорная борьба за язык! ", - отмечает писательница Любовь Сердунич.

Языковой омбудсмен Тарас Кремень против такого нововведения, поскольку считает это одной из самых больших угроз и для образовательной реформы, и государственной гуманитарной политики в целом.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Отмена обязательного ВНО по украинской литературе - это одна из самых больших угроз, которая может быть по отношению и к образовательной реформы, и государственной гуманитарной политики в целом.

Усвоить украинский язык без высокого уровня изучения украинской литературы - невозможно ", - сказал Тарас Кремень.

Язык - это достоинство

Фото Анатолия Борейко

Иногда представляю себя иностранкой и гляжу на наш языковой вопрос как бы со стороны. Наверное, о нас так и думают: "Вот ничего этому народу больше делать, бесконечно обсуждают свой языковой вопрос. Сказали бы, что у нас есть собственный язык, и работали дальше". У них так, и это мировому сообществу странно и непонятно наблюдать: народ в своей стране дискутирует о своем же языке. И не только дискутирует, но и борется за него, что-то хочет доказать.

Как-то во Франции попросила в магазине взвесить фрукты не на французского, потому что не знаю его. Но продавщица посмотрела на меня со странным выражением лица, которое можно было понять только так: "Ты, дорогая, приехала в мою страну, так будь добра, обращайся ко мне на языке страны, в которую ты по каким-то причинам приехала".

Была несколько раз на ЗУМ-занятии студентов-иностранцев, изучающих украинский язык.

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Так вот, каждый раз, когда было время на вопрос ко мне, я слышала такое: "Был у вас прошлым летом. Очень понравилось! Но в магазине, у моего отеля, меня не понимали, хоть я и говорил на вашем языке. Мне говорили: "повторите".

Это большой моральное вопрос, и он о том, что стыдно, люди добрые. Стыдно, что мы в своей стране отвечаем иностранцу, который обращается на украинском, "повторите". А потом спрашиваем кассиршу, которая рядом, на украинском, своем роднмм: "Оксана, а какой код печенья" Школьное?".

Стыдно, когда ребенок, случайно набежав на тебя, играя, извиняется "извините" и бежит к маме хвастаться: "Мама, я набежал на человека, но извинился". Кто учит детей с чужими говорить не своим языком? Мы все еще заложники страха наказания за свое.

И, знаете, сколько бы мы не говорили о законах и указах, сколько бы ни возмущались по поводу саботажа языковых вопросов и сколько бы законов не принимали в его защиту, ничего не изменится.

Если не изменимся мы - каждый на своем месте: кассир - на своем, учитель - на своем.

Заглянула в языковое сообщество: ученики рассказывают о том, что учителя хоть и проводят уроки на украинском, в перерывах они общаются уже на русском. С собственными детьми - тоже. То есть эта видимость, языковая театральность - не более, чем отработки рабочего времени.

Язык укрепляет, удерживает, разветвляет эту огромную систему координат, в которой мы живем. Это - история, культура, наука, наши корни, наше будущее. Наибольший указ для нас - это мы сами: говорить или не говорить на своем языке. И больше всего мерило правильности нашего направления в этом вопросе - наше собственное достоинство.